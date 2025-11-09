アイの未来を再び動かす、アイビューティー協会（IBA）が2025年度会員総会を開催へ！

一般社団法人アイビューティー協会

2025年11月11日、一般社団法人アイビューティー協会（以下、IBA）は、2025年度会員総会を開催します。協会理事・評議員・顧問・会員・スポンサー・教育機関関係者など約170名が参加予定。アイ業界の新たなステージに向けた活動方針が発表されます。

〇【2025年度会員総会 第１部】 2025年活動報告と関係者による登壇

協会理事・秋山真生恵より開会の挨拶を行い、事務局長・並木慎也より2025年度の活動・実績報告を実施します。監事・理事・顧問・評議員・台湾支部代表など、国内外の協会関係者が一堂に会し、美容学校・企業代表からの登壇などを交え、教育・産業両面での連携強化を図ります。

〇【2025年度会員総会 第２部】 2026年プロジェクト発表

事務局長・並木慎也より2026年に向けた新プロジェクトが発表されます。また会員代表として、鮒谷菜々子氏・金澤悠香氏が登壇し、最後は代表理事・ICHIGOによる閉会挨拶で締めくくり、協会の今後の方向性を明確に示します。

〇 アフターパーティー開催

総会終了後は、アフターパーティーを開催します。立食形式で交流し、スポンサー各社による商材展示や試用体験なども実施予定で、会員・企業・学校などから多くの参加者が集い、協会メンバー・企業・学校関係者の垣根を超えた意見交換の場や親睦を深める機会を提供します。

〇 アイビューティー協会（IBA）について

一般社団法人アイビューティー協会（IBA）は、アイ業界の「技術・教育・人材育成」を支援する団体として活動しています。全国のサロンオーナー、スクール、企業との連携を通じて、アイ業界全体の地位向上を推進しています。

理事には代表理事ICHIGO（株式会社六花 代表取締役）をはじめ、美容業界の第一線で活躍するメンバーが名を連ねます

・協会サイト：https://i-b-a.org/

【開催概要】

- 日時：2025年11月11日（火）14:00～16:00- 会場：EBiS303（東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル5F）- 参加者：協会会員・スポンサー・学校関係者・メディアほか 約170名- アフターパーティー：Elegante Vita（東京都渋谷区恵比寿西2丁目10-10）