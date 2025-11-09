朝の“再生食堂”が新橋に誕生。和牛出汁と韓国の家庭料理が融合した「一石三鳥グループ」初のモーニング業態『サムジョ』スタート。

株式会社Human Qreate

朝を制する者は、一日を制す。

そんな言葉を体現するように、「一石三鳥グループ」が新橋にオープンしたのが“食べる目覚まし時計”をコンセプトに掲げるモーニング食堂「サムジョ」。韓国の家庭料理に日本の丁寧な出汁文化をかけ合わせた、新しい朝の再生体験をお届けします。

店名の意味は韓国語で「삼(サム)=三」「조(ジョ)=鳥」。つまり「一石三鳥」の『三鳥』をそのまま韓国語にした表現です。

・展開メニュー

「しんどい朝ほど、沁みる味。」

そんな思いから生まれたのが、看板メニューの「和牛骨湯（テールスープ）1300円」。

和牛のテールとゲンコツを8時間以上じっくり炊き上げたスープは、すっきりとした口当たりの中に深いコクと余韻が広がる一杯。一口すすると、思わず“美味い”と声に出してしまう、朝の身体にまっすぐ届く味です。

こちらは和牛出汁と鶏白湯、昆布や椎茸、浅蜊など、４種の旨味を掛け合わせた「浅蜊白湯カルグクス （韓国うどん）1850円」。“最初の一口より、最後の一口がうまい”を目指して設計された味わいは、香り・食感・温度まで綿密に計算され、食べ進むほど夢中になる奥深さがあります。

なお、ドリンクメニューには生ビールやハイボール、レモンサワー、マッコリなどお馴染みのアルコールをすべて500円均一でご用意いたしました。背徳感を楽しむ”朝活”の場としてもオススメです。

・一石三鳥グループとは

「サムジョ」は、“和牛料理 一石三鳥”、“鮨処 一石三鳥”、“Mixology Station 舶来”など、東京・大阪を中心に展開する一石三鳥グループの新業態です。同グループは、和牛や鮨、酒を通じて“粋で楽しい大人の時間”を提案してきました。今回のモーニング業態では、その哲学を“朝”に落とし込み、出汁と笑顔で人を再生させる食堂として、まったく新しい一日のスタートを演出します。

・ブランドメッセージ

サムジョのコンセプトは、「食べる目覚まし時計」。

新橋で働くすべての人に、“がんばる準備が整う朝”を届けたいという想いから誕生しました。

出汁の香りに包まれながら、元気いっぱいのスタッフが笑顔でお迎えします。

一杯のスープが誰かの一日を変える--そんなモーニングを、私たちは目指しています。

サムジョ

☎️03-6435-6129

住所／東京都港区新橋4-22-1 新虎あずまビル 1F

営業時間／8:00-13:00（不定休）

・和牛骨湯（テールスープ） \1,300

・浅蜊白湯カルグクス \1,850

※すべてパンチャン（副菜）付き／税込価格