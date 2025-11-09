現在放送中の「終末ツーリング」のアミューズメントプライズが2025年11月より連続で登場！
システムサービス株式会社
約13cmのボールチェーン付きぬいぐるみ。
約20cmのぬいぐるみ。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「終末ツーリング」のプライズ商品を2025年11月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆終末ツーリング ふぁぶぬい
【アミューズメント専用景品】
約13cmのボールチェーン付きぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】終末ツーリング ふぁぶぬい
【種類】全4種
【登場時期】2025年11月4週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2511_stg_SS16345
※無くなり次第終了となります。
◆終末ツーリング みでぃあんぬいぐるみ
【アミューズメント専用景品】
約20cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】終末ツーリング みでぃあんぬいぐるみ
【種類】全4種
【登場時期】2025年12月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービスマニアック営業部（（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
■アニメ「終末ツーリング」公式サイト
https://shumatsu-touring.jp/
■アニメ「終末ツーリング」公式X
https://x.com/shmts_touring
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）
https://x.com/ss_maniac
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。