現在放送中の「終末ツーリング」のアミューズメントプライズが2025年11月より連続で登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「終末ツーリング」のプライズ商品を2025年11月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆終末ツーリング ふぁぶぬい

【アミューズメント専用景品】

約13cmのボールチェーン付きぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】終末ツーリング ふぁぶぬい

【種類】全4種

【登場時期】2025年11月4週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2511_stg_SS16345

※無くなり次第終了となります。

◆終末ツーリング みでぃあんぬいぐるみ

【アミューズメント専用景品】

約20cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】終末ツーリング みでぃあんぬいぐるみ

【種類】全4種

【登場時期】2025年12月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービスマニアック営業部（（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

■アニメ「終末ツーリング」公式サイト

https://shumatsu-touring.jp/

■アニメ「終末ツーリング」公式X

https://x.com/shmts_touring

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）

https://x.com/ss_maniac

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。