現在放送中の「終末ツーリング」のアミューズメントプライズが2025年11月より連続で登場！

写真拡大 (全3枚)

システムサービス株式会社





システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「終末ツーリング」のプライズ商品を2025年11月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆終末ツーリング　ふぁぶぬい


【アミューズメント専用景品】



約13cmのボールチェーン付きぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】終末ツーリング　ふぁぶぬい


【種類】全4種


【登場時期】2025年11月4週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2511_stg_SS16345


※無くなり次第終了となります。




◆終末ツーリング　みでぃあんぬいぐるみ


【アミューズメント専用景品】



約20cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】終末ツーリング　みでぃあんぬいぐるみ


【種類】全4種


【登場時期】2025年12月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービスマニアック営業部（（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会



■アニメ「終末ツーリング」公式サイト


https://shumatsu-touring.jp/



■アニメ「終末ツーリング」公式X


https://x.com/shmts_touring



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/



■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）


https://x.com/ss_maniac




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。