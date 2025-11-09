「和歌山・御坊市 貸別荘『MARINE-Qコテージ楠井港』にバレルサウナ＆ジャグジールーム誕生！海を望む完全貸切リゾートで“ととのう”休日を」

MARINE-Q

和歌山県御坊市の海沿いに位置する貸別荘 「MARINE‑Qコテージ楠井港」（運営：MARINE‑Q）は、2025年8月より バレルサウナ＆ジャグジールーム を新設しました。

コテージ自体は海を一望できる立地にあり、木の温もりあふれるリビング・キッチン、最大12名まで宿泊可能な広さを備えた完全貸切のプライベート空間です。ファミリーやカップル、グループ旅行で、周囲を気にせずゆったりと過ごせます。

新設のバレルサウナ＆ジャグジーは、プライベートに貸切でご利用可能。

利用料金：16,500円（税込）／1グループ

ご利用時間：チェックイン～チェックアウトまで

アーリーチェックイン・レイトチェックアウト：2,750円（税込）／1時間（要事前相談）

サウナでしっかり汗を流したあとは、ジャグジーでゆったりとリラックス。仲間やご家族と過ごす休日に、“特別な思い出”をプラスできます。

宿泊料金は以下の通りです：

5月～9月：平日 35,000円（税込38,500円）／金・土・祝前 50,000円（税込55,000円）

10月～4月：平日 25,000円（税込27,500円）／金・土・祝前 40,000円（税込44,000円）

ハイシーズン（GW・夏季・年末年始）：70,000円（税込77,000円）

コテージ内にはBBQセットや調理器具、冷蔵庫・エアコンなどの設備も充実。ペット同伴も可能で、まるで自分だけの別荘に滞在しているかのような贅沢な時間をお楽しみいただけます。

「日常から離れ、海と空に包まれる贅沢な時間を過ごしてほしい」――その思いを込めた新しい滞在スタイル。海辺の絶景、プライベートコテージ、貸切サウナ＆ジャグジーが揃う特別なリゾート体験をぜひご体験ください。

■施設概要

施設名：MARINE‑Qコテージ楠井港

所在地：和歌山県御坊市名田町楠井712‑2 (Google マップ)

定員：最大12名



新設設備：バレルサウナ／ジャグジールーム（貸切制・16,500円/チェックイン～チェックアウト）

宿泊料金目安： 5月～9月（1棟） 平日 38,500円 金、土、祝前日 55,000円

10～4月（1棟） 平日 27,500円 金、土、祝前日 44,000円

※下記期間は特別料金とさせていただきます

ゴールデンウィーク5/2～5/5 夏季休暇(お盆)8/8～8/16まで 冬期休暇(年末年始)12/26～1/4

77,000円（1棟）

アーリーチェックイン・レイトチェックアウト 2,750円/1ｈ

※最大延長時間は前後の予約状況によります

【別途費用】 清掃料1名2,200円 ペット同伴料1匹1,100円

チェックイン／チェックアウト：15:00／10:00

公式サイト：https://marine-q.com