『Dolce＆Gabbana』＆『 Fiasconaro』のお土産パネットーネ付きクリスマス限定ディナー！！

テクタイトフード＆サービス株式会社

2014年に誕生したイタリアンレストラン『ポンテ デル ピアット』は、2023年8月のリニューアルを経て、よりおもてなしに相応しい優美な空間へと進化いたしました。

広尾駅から徒歩５分圏内のアクセス抜群のロケーションで、入口は奥まった隠れ家的な雰囲気があり、扉を開ければ天井にはバカラのシャンデリアがお出迎えいたします。丸テーブルがゆったりと配され、B&Bの椅子が雰囲気をシックにまとめています。

忠内秀哲シェフは、イタリア国内の星付きレストランを4年半かけて働いて回り、イタリア屈指の名店『レ・カランドレ』でマッシミリアーノ・アライモに師事し、メインディッシュの部門シェフに抜擢されました。鮨店を営む家に生まれ育ち、和食の経験も持っていることから、現在は魚介や野菜で季節感を打ち出した料理をご用意しております。

ディナーコースは、ひとくち料理に始まり、前菜、野菜の煮込み料理、パスタ、魚料理、肉料理、デザートなど、バリエーション豊かな10品ほどで構成されますが、どれもこれも食材の持ち味を生かした繊細にして軽やかな料理ゆえ、食べ疲れる心配はいりません。

そしてメインディッシュの後にはスペシャリテとしてシンプルなピエモンテ州の卵たっぷり麺、タヤリンを締めのパスタとしてご用意いたします。

厨房に隣接する個室はロブマイヤーのシャンデリアがお部屋を彩り、3名まで利用することができます。入口を通らずに外から直接アクセスできるため、プライベートな空間で食事を愉しめます。

【2025年クリスマス限定コースのお知らせ】

ポンテデルピアットでは、12月20日（土）から12月25日（木）まで、期間限定でクリスマスメニューをご用意し、皆様をお待ちしております。

心躍るクリスマスを、ぜひ当店でお楽しみください。

■提供期間：12月20日（土）～12月25日（木）

※12月22日（月）はディナーのみの営業となります

※12月24日（水）・12月25日（木）のディナーは、17：30／20：00の二部制となります

■クリスマス限定ランチコース 13,200円（税込・サービス料10％別）

■クリスマス限定ディナーコース 25,300円（税込・サービス料10％別）

※ディナーのみ グラスシャンパン＆お土産パネットーネ付き

クリスマス限定のディナーコースのお土産『Dolce＆Gabbana』＆『 Fiasconaro』のパネットーネ ※参考価格4,860円

居心地の良い落ち着いた空間

ポンテ デル ピアット

住所：東京都渋谷区広尾5-19-7 協和ビル1F

電話：03-3473-0707

営業：ランチ 土日祝 11:30～14:30(12:30L.O.) 平日 12:00～14:30(12:30L.O.)

ディナー 18:00～22:00(19:30L.O.)

定休日：月曜、火曜

Website：www.ponte-del-piatto.com/

＊サービス料10%

通常営業時のメニュー

≪Lunch≫

■Menu Pranzo PASTA \5,500（税込・サービス料10％別）

【平日限定】メインの代わりにパスタ料理2品のパスタランチコースとなります

■Menu Pranzo \8,000（税込・サービス料10％別）

季節の食材を使用したお試しランチコースとなります

■Menu Pranzo Corto \12,000（税込・サービス料10％別）

季節の食材を使用したランチコースとなります

■ Menu Stagione \ 15,000( 税込・サービス料 10％別 )

季節の食材を使用したフルコースとなります

≪Dinner≫

■ Menu Corto \ 12,000( 税込・サービス料 10％別 )

季節の食材を使用したお試しランチコースとなります

■ Menu Stagione \ 15,000( 税込・サービス料 10％別 )

季節の食材を使用したランチコースとなります

■ Menu Degustazione \ 20,000( 税込・サービス料 10％別 )

季節の食材を使用したフルコースとなります