【日本ハンドボール協会】公式ウェブサイト 復旧のお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会

平素より日本ハンドボール協会の活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

11月5日（水）より発生しておりました当協会公式ウェブサイトへのアクセス障害につきまして、11月9日（日）に復旧いたしましたことをご報告申し上げます。

本障害は、サーバー事業者側でのハードウェア故障に起因するもので、機器交換およびデータ復旧作業についてもサーバー事業者にて対応が行われたため、当協会として早期復旧に向けた直接的な対応が困難な状況でございました。

皆様には長期間にわたり多大なご不便をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

現在は、公式ウェブサイトを通常どおり閲覧・ご利用いただける状態となっております。

なお、バックアップデータからの復旧により、一部のコンテンツが障害発生時よりも前の状態に戻っている場合がございます。現在、該当箇所の確認と再更新作業を進めており、あわせて障害期間中の情報についても順次掲載してまいります。

改めまして、皆様には多大なご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今後とも日本ハンドボール協会公式ウェブサイトをご利用くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。