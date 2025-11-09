アルミ缶リサイクル リカマンポイント3倍セール のお知らせ

株式会社リカーマウンテン



全国に200店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン（本社：京都市）は、11月9日(日)～30日(日)の間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で「アルミ缶リサイクル リカマンポイント3倍セール」を開催いたします。

セール期間中はアルミ缶リサイクルでリカマンポイント3倍！

ケースでのお持込みで30ポイント(30円相当)を付与いたします。





また贈答品にぴったりなハムギフトが40％OFF！さらに 厳選おせち もご予約受付中です。お買得品を多数ご用意して皆さまのご来店お待ちしております。

チラシはこちらから(https://likaman.co.jp/img/mail/2025/251109kyotonewsweb.pdf)

【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp