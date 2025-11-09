アルミ缶リサイクル リカマンポイント3倍セール のお知らせ
株式会社リカーマウンテン
セール期間中はアルミ缶リサイクルでリカマンポイント3倍！また贈答品にぴったりなハムギフトが40％OFF！さらに 厳選おせち もご予約受付中です。
お買得品を多数ご用意して皆さまのご来店お待ちしております。
全国に200店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン（本社：京都市）は、11月9日(日)～30日(日)の間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で「アルミ缶リサイクル リカマンポイント3倍セール」を開催いたします。
ケースでのお持込みで30ポイント(30円相当)を付与いたします。
チラシはこちらから(https://likaman.co.jp/img/mail/2025/251109kyotonewsweb.pdf)
【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
担当者：今井 祥午
TEL ：075-251-2555
E-Mail：imai@likaman.co.jp