あみやき亭19店舗で「夜ランチ」メニューをリニューアル！ ～平日17時～19時限定のお得な焼肉セット登場～

株式会社あみやき亭



さらに、店舗ごとにランチタイムのリニューアルも実施し、

より幅広い時間帯でお得に焼肉をお楽しみいただけるようになりました。

■夜ランチ 実施店舗（平日17:00～19:00限定）

中川店／江南店／多治見店／大垣店／羽島店／一宮開明店／豊田寿店／豊田若林店／岡崎店／岡崎北店／円上店／稲沢下津店／志段味店／津島店／桑名大山田店／桑名江場店／名張店／伊賀上野店／豊明店

仕事帰りや早めの夕食にもぴったりな“夜ランチ”は、

人気の焼肉メニューをお得な価格で楽しめるセット構成に一新。

家族連れはもちろん、ひとり焼肉でも気軽にご利用いただけます。

■その他ランチリニューアル情報

あみやき亭 春日井店・昭和橋店：平日ランチメニューをリニューアル

あみやき亭 港知多店：土日祝ランチメニューをリニューアル

昼も夜も、より多くのお客様に「おいしさと満足」をお届けできるよう、

肉質・価格・バリエーションを見直しました。

リニューアルしたメニュー詳細は、店頭または公式サイト・アプリにてご覧ください。

■あみやき亭について

「あみやき亭」は、上質な焼肉を手軽に楽しめる焼肉チェーンとして、

東海地区を中心に多数展開しています。

これからも“おいしさ”と“楽しさ”を通じて、地域の皆さまの笑顔を増やしてまいります。