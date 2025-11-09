🚗【クラウドファンディング開始】車内のゴミ問題をスマートに解決！「Car Trash Bag Holder」が日本初登場

合同会社TERASHI

2025年11月7日（金）より、車内をいつも清潔に保てる新発想のゴミ袋ホルダー「Car Trash Bag Holder」が、クラウドファンディングサイト GREEN FUNDING にて先行販売を開始しました。

https://greenfunding.jp/edgedmarket/projects/9060



プロジェクトは2025年12月31日まで実施中です。

■ 車内の“ちょっとしたゴミ”をスマートに処理

「Car Trash Bag Holder」は、車内のにピッタリ収まるコンパクトなゴミ袋ホルダー。

専用ロール式のゴミ袋をセットして使うことで、ゴミを清潔にまとめて捨てられ、袋の交換もワンタッチ。見た目にもスタイリッシュで、どんな車内インテリアにもマッチします。

■ 便利さとデザイン性を両立した新発想

オランダ発のブランド DesignNest（デザインネスト） が開発した本製品は、

「使いやすさ」「衛生面」「省スペース」を徹底的に追求。

袋はミシン目付きロールタイプで、使用後は一枚ずつ切り離して捨てるだけ。

旅行や通勤など、車で過ごすすべての時間をより快適にします。

■ 日本での一般販売も予定

クラウドファンディング終了後は、2026年4月頃を目処にAmazonでの一般販売を予定しています。

今回のプロジェクトでご支援いただいた方には、いち早く商品をお届けいたします。