イギリスの話題の舞台が日本の映画館で楽しめる！ナショナル・シアター・ライブ(NTLive)、12/26(金)～公開の新作『インター・エイリア』日本予告編と出演の俳優ジャスター・タルボットの特別映像完成

『インター・エイリア』は世界的ヒットを記録した『プライマ・フェイシィ』の制作チームが贈る、衝撃の新作舞台で、法曹界で男性を凌ぐ活躍をする主人公ジェシカが、仕事と育児を両立させながら愛し育ててきた息子のある事件をきっかけに、自分の育児が正しかったのか？そして夫との関わり方など、それまでの人生に向き合う物語です。

日本語予告編が完成しました。「親が子供にできること」「親としてのあり方」など、正解がない人生の生き方に疑問を呈する作品です。

★『インター・エイリア』予告編

また、ナイーブな息子役を演じるジャスター・タルボットが、舞台本番前の様子に密着させてくれた映像が、日本語字幕付きで解禁になりました！

開幕前のジャスターの日課を垣間見ることができます。

★NTLive『インター・エイリア』ジャスター・タルボット舞台本番前映像

今では男女平等が謳われるけれど、もともと男性優位の価値観で成り立ってきた社会が抱える家族と仕事の問題を提起してくれる作品です。鑑賞後は本作のテーマについてしばらく考えて、心に残り続けてしまうほど力強い舞台を、ぜひご体験ください。

『インター・エイリア』(C) Manuel Harlan

『インター・エイリア』

11/28(金)からは、NTLiveの名作『欲望という名の電車』（ジリアン・アンダーソン主演（『X-ファイル』スカリー役））が、東京・Morc阿佐ヶ谷で公開が決定しました。

The GuardianやThe Timesなど英国の主要紙からは”2014年ベスト舞台演出””今世紀最高の『欲望という名の電車』演出”として絶賛された、ジリアンの見事な熱演をお見逃しなく



🏆2015年ローレンス・オリヴィエ賞 最優秀リバイバル賞ノミネート

🏆2015年ローレンス・オリヴィエ賞 最優秀女優賞（ジリアン・アンダーソン）ノミネート

🏆イブニング・スタンダード演劇賞で最優秀女優賞をジリアン・アンダーソンが受賞

11/28(金)～ Morc阿佐ヶ谷にて公開

『欲望という名の電車』予告編

同じく11/28(金)から北海道・札幌シネマフロンティアと名古屋・ミッドランドスクエア シネマにて『博士の異常な愛情』が公開になります。BAFTA賞を7度受賞したスティーヴ・クーガン（『アラン・パートリッジ』『トリップ』）が、スタンリー・キューブリックの傑作コメディ『博士の異常な愛情』の世界初舞台化で4役を演じます。「攻撃される前に、攻撃しろ」。先制攻撃を正当化し、世界の破滅に突き進むアメリカの様子は、今の時代に観るからこそ、笑いながらもゾッとする怖さを味わえる、ある意味時代に合った傑作です。

皮肉がたっぷり効いたコメディを、札幌と名古屋の皆様はお見逃しなく！

https://www.ntlive.jp/drstrangelove

『博士の異常な愛情』予告編

そのほか、2025~2026年のNTLive新作は以下の日程で公開が決定しています。

上映日・作品名

2025/12/26(金)～『インター・エイリア』

2026/1/23(金)～『ウォレン夫人の職業』

2026/2/13(金)～『ハムレット』

2026/3/20(金・祝)～『フィフス・ステップ』

旬で話題の英国舞台を、日本の映画館で。

お楽しみください。

