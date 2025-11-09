11月8日発売！もしも中学生が総理になったら――思春期の心を「やさしさの政治」で描く青春ストーリー
株式会社リリパット
今回の主人公は、思春期まっただ中の中学生総理。
学校生活や家庭での出来事をユーモラスに“政治化”して描くことで、
読者に“人を思いやる力”を優しく問いかける話題作です。
本作では、思春期特有の悩みや葛藤を「政策」や「法案」に見立てて展開。
・反抗期の母子バトルを描いた「反抗期大臣、辞任騒動」、
・AIとの共存をテーマにした「AI秘書にまかせすぎて」、
・友情と誠実を見つめ直す「友情条約、再交渉中」など、
笑って、少し泣けて、最後は心が温かくなる10章が収録されています。
最終章「卒業演説」では、主人公が「やさしさの政治」を語り、
読後には静かな感動と希望が広がります。
ユーモアの中に社会性と教育的メッセージが詰まった一冊です。
「思春期って、誰もが自分の中に“もうひとつの国”を持っている時期だと思うんです。
自分と向き合うこと、他人とぶつかること、その全部が『人の心を動かす政治』でした。」
--著者 ひらかわゆうき
著者プロフィール
ひらかわゆうき
保育士、幼児教育研究家、エッセイスト。
長年、教育や子育ての現場に携わりながら、人の心の成長や親子の絆をテーマに執筆活動を続ける。
代表作に『3コマ育児ストーリー』シリーズ、『妄想総理シリーズ』、『AIと話した７つのこと』
『現代版イソップ童話シリーズ』など。
Amazon Kindleで数々のオリジナル電子書籍を発表し、世代を超えて共感を集めている。
書誌情報
書名：もしも中学生が総理になったら
著者：ひらかわゆうき
シリーズ：妄想総理シリーズ 家族編７.
発売日：2025年11月8日（Kindleストアにて配信）
販売価格：税込300円（電子書籍）