11月8日発売！もしも中学生が総理になったら――思春期の心を「やさしさの政治」で描く青春ストーリー

株式会社リリパット

今回の主人公は、思春期まっただ中の中学生総理。

学校生活や家庭での出来事をユーモラスに“政治化”して描くことで、

読者に“人を思いやる力”を優しく問いかける話題作です。

本作では、思春期特有の悩みや葛藤を「政策」や「法案」に見立てて展開。

・反抗期の母子バトルを描いた「反抗期大臣、辞任騒動」、

・AIとの共存をテーマにした「AI秘書にまかせすぎて」、

・友情と誠実を見つめ直す「友情条約、再交渉中」など、

笑って、少し泣けて、最後は心が温かくなる10章が収録されています。

最終章「卒業演説」では、主人公が「やさしさの政治」を語り、

読後には静かな感動と希望が広がります。

ユーモアの中に社会性と教育的メッセージが詰まった一冊です。

「思春期って、誰もが自分の中に“もうひとつの国”を持っている時期だと思うんです。

自分と向き合うこと、他人とぶつかること、その全部が『人の心を動かす政治』でした。」

--著者 ひらかわゆうき

著者プロフィール

ひらかわゆうき

保育士、幼児教育研究家、エッセイスト。

長年、教育や子育ての現場に携わりながら、人の心の成長や親子の絆をテーマに執筆活動を続ける。

代表作に『3コマ育児ストーリー』シリーズ、『妄想総理シリーズ』、『AIと話した７つのこと』

『現代版イソップ童話シリーズ』など。

Amazon Kindleで数々のオリジナル電子書籍を発表し、世代を超えて共感を集めている。

書誌情報

書名：もしも中学生が総理になったら

著者：ひらかわゆうき

シリーズ：妄想総理シリーズ 家族編７.

発売日：2025年11月8日（Kindleストアにて配信）

販売価格：税込300円（電子書籍）