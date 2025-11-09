エンギシャB芸術監督の大村正泰生誕公演決定！ オリジナル短編戯曲3作を一挙上演
撮影:大野秀弘
『大村正泰生誕公演』が2025年11月25日 (火)にスタジオ空洞（東京都 豊島区 池袋 3-60-5）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
http://confetti-web.com/@/masayasuday
https://www.performingartsmaitreya.com/
エンギシャB大村正泰生誕公演
オリジナル短編戯曲「花の子供」「エデンの園」「アウト・サイダー」(作・演/大村正泰)上演
エンギシャBは、主宰/中村蓮(30)、宮谷多楽(25)と芸術監督/大村正泰(63)で構成される劇団。〈世界に通用する演技〉〈命を帯びた身体表現〉〈即興性〉この3つを兼ね備えた演技芸術で「何もない空間に、いのちの風景を創る」をコンセプトに創作活動に取り組んでいます。
今回の大村正泰生誕公演では、芸術監督/大村正泰が初期に描いた短編戯曲を、５年間活動を共にしてきた中村・宮谷と共に演じます。「花の子供」はエロス、「エデンの園」は純愛、「アウト・サイダー」は友愛をテーマに、大人の寓話をお届けします。命や生き方そのものに訴えかける、大村独自の戯曲や大野舞踏表現を取り入れた演技・身体性は、エンギシャBでしか味わえません。生の舞台で体感してみて下さい。
各タイトルのあらすじ
『花の子供』
(宮谷多楽/大村正泰)
性加害者の初老の男と被害者の若い女性は、生死の境で共に旅する。道理を超えたエロスの意味を問う。
『エデンの園』
(中村蓮/大村正泰)
目眩しく移ろう四季の中を、妻を背負い歩き続ける夫。果たして二人の行く末は、、？？
『アウト・サイダー』
(大村正泰/中村蓮/宮谷多楽)
障がい者施設で暮らす、バンニ、ネル、亡くなったトシ。トシの書く童話に残された真実を見つけようとネルとアルは、ある決断をする。
公演概要
『大村正泰生誕公演』
公演スケジュール：2025年11月25日 (火) 14:00／19:00
※開場は各開演の30分前です。
※上演時間：約100分を予定
会場：スタジオ空洞（東京都 豊島区 池袋 3-60-5）
■出演者
大村正泰
中村蓮
宮谷多楽
■スタッフ
大地薫
大竹華
■チケット料金
一般：4,000円
U-30：3,000円
1,000円割引！一般 4,000円 → カンフェティ席 3,000円！
（全席自由・税込）
