エンギシャB芸術監督の大村正泰生誕公演決定！　オリジナル短編戯曲3作を一挙上演

『大村正泰生誕公演』が2025年11月25日 (火)にスタジオ空洞（東京都 豊島区 池袋 3-60-5）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

エンギシャB大村正泰生誕公演

オリジナル短編戯曲「花の子供」「エデンの園」「アウト・サイダー」(作・演/大村正泰)上演

エンギシャBは、主宰/中村蓮(30)、宮谷多楽(25)と芸術監督/大村正泰(63)で構成される劇団。〈世界に通用する演技〉〈命を帯びた身体表現〉〈即興性〉この3つを兼ね備えた演技芸術で「何もない空間に、いのちの風景を創る」をコンセプトに創作活動に取り組んでいます。

今回の大村正泰生誕公演では、芸術監督/大村正泰が初期に描いた短編戯曲を、５年間活動を共にしてきた中村・宮谷と共に演じます。「花の子供」はエロス、「エデンの園」は純愛、「アウト・サイダー」は友愛をテーマに、大人の寓話をお届けします。命や生き方そのものに訴えかける、大村独自の戯曲や大野舞踏表現を取り入れた演技・身体性は、エンギシャBでしか味わえません。生の舞台で体感してみて下さい。

各タイトルのあらすじ

『花の子供』

(宮谷多楽/大村正泰)

性加害者の初老の男と被害者の若い女性は、生死の境で共に旅する。道理を超えたエロスの意味を問う。

『エデンの園』

(中村蓮/大村正泰)

目眩しく移ろう四季の中を、妻を背負い歩き続ける夫。果たして二人の行く末は、、？？

『アウト・サイダー』

(大村正泰/中村蓮/宮谷多楽)

障がい者施設で暮らす、バンニ、ネル、亡くなったトシ。トシの書く童話に残された真実を見つけようとネルとアルは、ある決断をする。

公演概要

『大村正泰生誕公演』

公演スケジュール：2025年11月25日 (火) 14:00／19:00

※開場は各開演の30分前です。

※上演時間：約100分を予定

会場：スタジオ空洞（東京都 豊島区 池袋 3-60-5）

■出演者

大村正泰

中村蓮

宮谷多楽

■スタッフ

大地薫

大竹華

■チケット料金

一般：4,000円

U-30：3,000円

1,000円割引！一般 4,000円 → カンフェティ席 3,000円！

（全席自由・税込）

