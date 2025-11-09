11月21日（金）発売の『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』特典絵柄が一挙解禁！
声優・小坂井祐莉絵の1st写真集「好きですよね」が11月21日(金)に発売。
本日、特典画像が一挙解禁され、新たな衣裳やシチュエーションがお披露目となりました。
限定版・特典情報
【アニメイト】
限定版：アクリルスタンド（A）付き 予価：6,160円(税込)
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3210654/
アニメイト限定版：アクリルスタンド
通常版 予価：4,400円(税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3210652/
特典＊複製サイン&コメント入りブロマイド2種セット
アニメイト特典：複製サイン&コメント入りブロマイド2種セット
アニメイト特典：複製サイン&コメント入りブロマイド2種セット
【ゲーマーズ】
限定版：アクリルスタンド（B）付き 予価：6,160円(税込)
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10825586/
ゲーマーズ限定版：アクリルスタンド
通常版 予価：4,400円(税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10825584/
特典＊A5サイズ4Pブックレット
ゲーマーズ特典：A5サイズ4Pブックレット
ゲーマーズ名古屋店、ゲーマーズオンラインショップでご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、【一部店舗限定複製サイン＆コメント入りブロマイド】をプレゼント！
ゲーマーズ名古屋・通販限定特典：複製サイン＆コメント入りブロマイド
【インフォスクエア】
限定版：ジャンボタペストリー（約160cm）付き 予価：11,000円(税込)
https://infosquare.shop/?pid=188160028
インフォスクエア限定版：ジャンボタペストリー
通常版 予価：4,400円(税込）
https://infosquare.shop/?pid=188143083
特典＊インフォスクエア限定カバー
インフォスクエア特典：限定カバー
※通常版のカバーは付きません
書泉グループ
特典＊L判ブロマイド
書泉G特典：ブロマイド
ビックカメラグループ
特典＊L判ブロマイド
ビックカメラG特典：ブロマイド
・ソフマップ
https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=101732751
・ビックカメラ
https://www.biccamera.com/bc/item/14428837/
発売記念イベント
写真集 サイン(宛名あり)＆握手会
小坂井さんが目の前で写真集にサインとあなたのお名前を入れ、小坂井さんと握手ができるイベントです。
●11月22日（土）開催
※受付期間終了済のイベントです。
ビッグポスターサイン＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会
小坂井さんが目の前でポスターにサインを入れ、小坂井さんと握手ができるイベントです。さらに、３冊券をご購入の方は自撮り棒を使用した小坂井さんとの２ショット撮影に参加いただけます。※１冊券／３冊券で参加できるイベントの内容が異なります。
ビッグポスター絵柄A
●12月20日（土）開催
＜対象法人＞書泉グランデでご予約の方
＜ 会場 ＞書泉グランデ7階（東京都千代田区神田神保町1-3-2）
＜応募方式＞先着制
＜応募期間＞2025年9月1日(月)10:00～なくなり次第終了
＜イベント内容＞
2025年 12月20日（土）【開演】12:00
1冊券：ビッグポスターサイン(絵柄A)＆握手会
3冊券：ビッグポスターサイン(絵柄A)＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会
▼詳細・ご予約はコチラ
https://t.livepocket.jp/e/pcoe5
ビッグポスター絵柄B
●12月27日（土）開催
＜対象法人＞ソフマップでご予約の方
＜ 会場 ＞ソフマップAKIBA アミューズメント館 8F（東京都千代田区外神田1-10-8）
＜応募方式＞先着制
＜応募期間＞2025年9月1日(月)10:00～2025年12月27日(土) 12:00
＜イベント内容＞
2025年 12月27日（土）【開演】12:00
1冊券：ビッグポスターサイン(絵柄B)＆握手会
3冊券：ビッグポスターサイン(絵柄B)＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会
▼詳細・ご予約はコチラ
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02g0hig5yen41.html
特典ブロマイドサイン＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会
ブロマイド絵柄A
●12月20日（土）開催
＜対象法人＞アニメイトでご予約の方
＜ 会場 ＞アニメイト秋葉原1号館 7階（東京都千代田区外神田4-3-1）
＜応募方式＞先着制
＜応募期間＞2025年9月1日(月)10:00～2025年12月6日(土)23:59
＜イベント内容＞
2025年 12月20日（土）【開場】15:45【開演】16:15
1冊券：特典ブロマイドサイン（絵柄A）＆握手会
3冊券：特典ブロマイドサイン（絵柄A）＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会
▼詳細・ご予約はコチラ
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113806
【参加券配布店舗】
・アニメイト通販
通常版 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3215572/
限定版 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3215573/
ブロマイド絵柄B
●12月27日（土）開催
＜対象法人＞ゲーマーズでご予約の方
＜ 会場 ＞AKIHABARAゲーマーズ本店 6F イベントスペース（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）
＜応募方式＞先着制
＜応募期間＞2025年9月1日(月)10:00～なくなり次第終了
＜イベント内容＞
2025年 12月27日（土）【開場】15:30【開演】16:00
1冊券：特典ブロマイドサイン（絵柄B）＆握手会
3冊券：特典ブロマイドサイン（絵柄B）＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会
▼詳細・ご予約はコチラ
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6644
【参加券配布店舗】
・AKIHABARAゲーマーズ本店
東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル
・ゲーマーズ通販
通常版 https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10825584/
限定版 https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10825586/
書 名：小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね
発売日：2025年11月21日（金）
予 価：
＜紙 版＞4,400円（税込）※音声コンテンツを含む完全版
＜電子版＞3,300円（税込）※音声コンテンツを含まないグラビア版
仕 様：A4 オールカラー 96ページ 発 行：イマジカインフォス
写真集の詳細はコチラ（https://seigura.com/magazine_books/159939/）