11月21日（金）発売の『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』特典絵柄が一挙解禁！

声優・小坂井祐莉絵の1st写真集「好きですよね」が11月21日(金)に発売。

本日、特典画像が一挙解禁され、新たな衣裳やシチュエーションがお披露目となりました。

限定版・特典情報

【アニメイト】

限定版：アクリルスタンド（A）付き 予価：6,160円(税込)

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3210654/

アニメイト限定版：アクリルスタンド

※こちらの商品はイベント参加券付きではありません。イベント参加券付き商品はコチラ（https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3215573/）。

通常版 予価：4,400円(税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3210652/

※こちらの商品はイベント参加券付きではありません。イベント参加券付き商品はコチラ（https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3215572/）。

特典＊複製サイン&コメント入りブロマイド2種セット

アニメイト特典：複製サイン&コメント入りブロマイド2種セットアニメイト特典：複製サイン&コメント入りブロマイド2種セット

【ゲーマーズ】

限定版：アクリルスタンド（B）付き 予価：6,160円(税込)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10825586/

ゲーマーズ限定版：アクリルスタンド

通常版 予価：4,400円(税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10825584/

特典＊A5サイズ4Pブックレット

ゲーマーズ特典：A5サイズ4Pブックレット

ゲーマーズ名古屋店、ゲーマーズオンラインショップでご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、【一部店舗限定複製サイン＆コメント入りブロマイド】をプレゼント！

ゲーマーズ名古屋・通販限定特典：複製サイン＆コメント入りブロマイド

【インフォスクエア】

限定版：ジャンボタペストリー（約160cm）付き 予価：11,000円(税込)

https://infosquare.shop/?pid=188160028

インフォスクエア限定版：ジャンボタペストリー

通常版 予価：4,400円(税込）

https://infosquare.shop/?pid=188143083



特典＊インフォスクエア限定カバー

インフォスクエア特典：限定カバー

※通常版のカバーは付きません

書泉グループ

特典＊L判ブロマイド

書泉G特典：ブロマイド

ビックカメラグループ

特典＊L判ブロマイド

ビックカメラG特典：ブロマイド

・ソフマップ

https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=101732751

・ビックカメラ

https://www.biccamera.com/bc/item/14428837/



発売記念イベント

写真集 サイン(宛名あり)＆握手会

小坂井さんが目の前で写真集にサインとあなたのお名前を入れ、小坂井さんと握手ができるイベントです。

●11月22日（土）開催

※受付期間終了済のイベントです。

ビッグポスターサイン＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会

小坂井さんが目の前でポスターにサインを入れ、小坂井さんと握手ができるイベントです。さらに、３冊券をご購入の方は自撮り棒を使用した小坂井さんとの２ショット撮影に参加いただけます。※１冊券／３冊券で参加できるイベントの内容が異なります。

ビッグポスター絵柄A●12月20日（土）開催

＜対象法人＞書泉グランデでご予約の方

＜ 会場 ＞書泉グランデ7階（東京都千代田区神田神保町1-3-2）

＜応募方式＞先着制

＜応募期間＞2025年9月1日(月)10:00～なくなり次第終了

＜イベント内容＞

2025年 12月20日（土）【開演】12:00

1冊券：ビッグポスターサイン(絵柄A)＆握手会

3冊券：ビッグポスターサイン(絵柄A)＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会

▼詳細・ご予約はコチラ

https://t.livepocket.jp/e/pcoe5

ビッグポスター絵柄B●12月27日（土）開催

＜対象法人＞ソフマップでご予約の方

＜ 会場 ＞ソフマップAKIBA アミューズメント館 8F（東京都千代田区外神田1-10-8）

＜応募方式＞先着制

＜応募期間＞2025年9月1日(月)10:00～2025年12月27日(土) 12:00

＜イベント内容＞

2025年 12月27日（土）【開演】12:00

1冊券：ビッグポスターサイン(絵柄B)＆握手会

3冊券：ビッグポスターサイン(絵柄B)＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会

▼詳細・ご予約はコチラ

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02g0hig5yen41.html

特典ブロマイドサイン＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会

ブロマイド絵柄A●12月20日（土）開催

＜対象法人＞アニメイトでご予約の方

＜ 会場 ＞アニメイト秋葉原1号館 7階（東京都千代田区外神田4-3-1）

＜応募方式＞先着制

＜応募期間＞2025年9月1日(月)10:00～2025年12月6日(土)23:59

＜イベント内容＞

2025年 12月20日（土）【開場】15:45【開演】16:15

1冊券：特典ブロマイドサイン（絵柄A）＆握手会

3冊券：特典ブロマイドサイン（絵柄A）＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会

▼詳細・ご予約はコチラ

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113806

【参加券配布店舗】

・アニメイト通販

通常版 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3215572/

限定版 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3215573/

ブロマイド絵柄B●12月27日（土）開催

＜対象法人＞ゲーマーズでご予約の方

＜ 会場 ＞AKIHABARAゲーマーズ本店 6F イベントスペース（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

＜応募方式＞先着制

＜応募期間＞2025年9月1日(月)10:00～なくなり次第終了

＜イベント内容＞

2025年 12月27日（土）【開場】15:30【開演】16:00

1冊券：特典ブロマイドサイン（絵柄B）＆握手会

3冊券：特典ブロマイドサイン（絵柄B）＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会

▼詳細・ご予約はコチラ

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6644

【参加券配布店舗】

・AKIHABARAゲーマーズ本店

東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル

・ゲーマーズ通販

通常版 https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10825584/

限定版 https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10825586/

書 名：小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね

発売日：2025年11月21日（金）

予 価：

＜紙 版＞4,400円（税込）※音声コンテンツを含む完全版

＜電子版＞3,300円（税込）※音声コンテンツを含まないグラビア版

仕 様：A4 オールカラー 96ページ 発 行：イマジカインフォス

写真集の詳細はコチラ（https://seigura.com/magazine_books/159939/(https://seigura.com/magazine_books/159939/)）