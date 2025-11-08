神椿Vアーティストがメイド喫茶と初のコラボ！「少女革命計画」×「メイド喫茶橙幻郷」コラボレーションが11月22日(土)より開催決定！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIOによる音楽×物語を軸としたプロジェクト「少女革命計画」は、2025年11月22日(土)から2025年11月29日(土)まで「メイド喫茶橙幻郷」とのコラボカフェを開催いたします。

店舗では、「少女革命計画」のミニスタンドパネル展示や、11月生誕の「御莉姫」「佳鏡院」両名にフィーチャーした紅茶とデザートのセットメニューなどを展開いたします。

■11月の生誕祭を記念し「御莉姫」「佳鏡院」のメイドカフェコラボが実施

KAMITSUBAKI STUDIOによるプロジェクト「少女革命計画」は、2025年11月22日(土)から11月29日(土)にかけて、メイド喫茶橙幻郷とコラボレーションしたイベントを開催いたします。

「少女革命計画」は、音楽×物語のプロジェクトです。バーチャルとリアルを越境するXtuberユニット「心世紀」とバーチャルシンガーユニット「罪十罰」を中心に、複数のアーティストとコンポーザーによる音楽とリンクする物語が展開されていきます。

今回コラボする「メイド喫茶橙幻郷」は、2008年12月にオープンした秋葉原電気街にある「ご主人様・お嬢様のお家」をコンセプトにしたメイド喫茶です。お料理やお菓子作りを学んだメイドたちが、日替わりメニューや手づくりのスイーツ・おつまみを心を込めてご提供します。紅茶やハーブティー、お酒も豊富にご用意。ドール同伴でのご帰宅も歓迎しており、ドールサイズのスイーツもお楽しみいただけます。

本企画では11月生誕の「御莉姫」「佳鏡院」両名にフィーチャーし、コラボ限定のセットを提供いたします。限定セットをご注文いただいた方にはオリジナルポストカードをプレゼントいたします。

この機会に是非「メイド喫茶橙幻郷」へお越しください。

「少女革命計画」公式Webサイト：https://girlsrevolutionproject.jp/

「少女革命計画」公式X(旧Twitter)：https://x.com/girls_rev_pj

「御莉姫」 公式X(旧Twitter)：https://x.com/orihime_gr

「佳鏡院」 公式X(旧Twitter)：https://x.com/kakyoin_gr

■「少女革命計画」×「メイド喫茶橙幻郷」コラボキャンペーン概要

実施企画：ノベルティつきのセットメニューの販売

実施期間：2025年11月22日(土) ～ 2025年11月29日(土)

■「少女革命計画」コラボセット(紅茶+デザート) 2,200円(税込)

＜紅茶＞

愛好家の御莉姫が厳選した茶葉を使用しています。

ストロベリーの甘酸っぱさとバニラのやわらかな香りが広がる、華やかなフレーバードティー。ピンクや白の花びらを散りばめ、軽やかな口当たりとコクのある風味は、ストレートでもミルクティーでもお楽しみいただけます。

＜デザート＞

「御莉姫」「佳鏡院」をイメージしたデザート「福岡あまおう苺モンブラン -苺とぶどうのアイス添え-」 を提供いたします。

＜購入特典＞

開催期間中、コラボセットを1点注文ごとに「コラボビジュアルオリジナルポストカード」をプレゼントいたします。

■少女革命計画 アーティストプロフィール

■心世紀（しんせいき）

現実と仮想が交差するエモーショナルなサウンドが特徴の心世代ポップミュージック

リアルとバーチャルという二層の狭間から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは超新星の光を纏い、眠らない夜を駆け抜ける。

●佳鏡院（かきょういん） 左

X(旧Twitter)：https://x.com/kakyoin_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC0w13AZfaxfatdHdF-bhN3Q

●御莉姫（おりひめ） 中央

X(旧Twitter)：https://x.com/orihime_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPzB4ROWho13wC9ngTCz1hA

●硝子宮（がらすみや） 右

X(旧Twitter)：https://x.com/garasumiya_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCzArdRlyB498Ksl8BIiD6ZA

■罪十罰（つみとばつ）

仮想世界に響く歌声で罪の烙印を刻むアグレッシブなダンスチューン

遥か遠くバーチャルの深淵から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは密約を交わし、終わらない夜に微睡む。

●美古途（みこと） 左

X(旧Twitter)：https://x.com/mikoto_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1GH6W6CzBUCR_3oHegiBGw

●夕凪機（ゆうなぎ） 中央

X(旧Twitter)：https://x.com/yunagi_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9tOWVNzMaXDD5SxKP1zAug

●氷夏至（ひなげし） 右

X(旧Twitter)：https://x.com/hinageshi_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCTZyqEU7dSXbc4b-NBolgMg

■少女革命計画 公式Webサイト・SNS

公式Webサイト：https://girlsrevolutionproject.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/girls_rev_pj

■「メイド喫茶橙幻郷」について

2008年12月にオープンした秋葉原電気街にある「ご主人様・お嬢様のお家」をコンセプトにしたメイド喫茶です。お料理やお菓子作りを学んだメイドたちが、日替わりメニューや手づくりのスイーツ・おつまみを心を込めてご提供します。紅茶やハーブティー、お酒も豊富にご用意。ドール同伴でのご帰宅も歓迎しており、ドールサイズのスイーツもお楽しみいただけます。

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）