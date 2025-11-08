VTuber ラングドシャ＆星見まどかと観る TRPG原作朗読劇『ヴェルネの天使は死を歌う D.C.』 カンフェティストリーミングシアター初の同時視聴会開催決定！
カンフェティストリーミングシアター（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）は、朗読劇『ヴェルネの天使は死を歌う D.C.』同時視聴会を2025年12月2日（火）21:00にオンラインにて開催いたします。
2025年10月に重要文化財・自由学園明日館にて上演した朗読劇『ヴェルネの天使は死を歌う D.C.』のアーカイブ配信を、人気VTuberのラングドシャ＆星見まどかと共に同時視聴する企画です。視聴チケットはカンフェティストリーミングシアターにて、11月8日（土）21:00より発売開始です。
https://www.confetti-web.com/@/saboyschoir_dc
朗読劇『ヴェルネの天使は死を歌う D.C.』公式サイト
https://saboyschoir.studio.site/
朗読劇『ヴェルネの天使は死を歌う D.C.』カンフェティ同時視聴会企画 決定！
同人制作サークル櫻縁家が企画制作を手掛けた朗読劇『ヴェルネの天使は死を歌う D.C.』。去る10月3日(金)～5日(日)に上演された公演が、カンフェティストリーミングシアターにてアーカイブ配信されます。
この度、人気VTuberのラングドシャ＆星見まどかと一緒に本公演の配信を視聴する同時視聴会の開催が決定いたしました。
複数のエンディングが用意されている本作で今回視聴するのは、10月5日夜公演「ED 再会の誓い」。本公演のTRPG原作シナリオをプレイ済みのお二人による案内付きで、初見の方も安心してお楽しみいただけます。
近年、TRPG原作の舞台作品が増加する中、普段からTRPGを楽しむ層にも舞台作品の魅力を届けたいという想いから本企画が実現しました。
【こんな方におすすめ】
・ 原作シナリオ・出演声優・VTuberのファンの方
・TRPGを舞台化、朗読劇化した作品を観たことがない方
・ みんなで作品を観て盛り上がりたい方
【参加方法】
（１）カンフェティストリーミングシアターにて、朗読劇『ヴェルネの天使は死を歌う D.C.』配信チケットを購入
※10月5日夜公演「ED 再会の誓い」を購入してください
※10月5日夜公演「ED 再会の誓い」を購入してください
（２）12月2日(火)21:00に「天使代行ラングドシャchannel」にアクセス、お持ちの端末で購入した配信公演を再生！
天使代行ラングドシャchannel：
https://www.youtube.com/@langue_de_104
天使代行ラングドシャ（左） https://www.youtube.com/@langue_de_104
星見まどか（右） https://www.youtube.com/@Madoka_Hoshimi
企画・作品概要
朗読劇『ヴェルネの天使は死を歌う D.C.』
公演期間：2025年10月3日（金）～5日（日）
会場：重要文化財 自由学園明日館 講堂（東京都豊島区西池袋2丁目31-3）
原作はシナリオライター ありあによる人気TRPGシナリオ。
少年聖歌隊を舞台にした体感型ゲームの感動をそのままに、原作者ありあによる書き起こし脚本で朗読劇化。
■原作・脚本
ありあ
■出演者
渡部恵子／藤堂真衣
古城門志帆／古木のぞみ
富樫美鈴／寺崎裕香
松元惠／五十嵐裕美 （以上、Wキャスト）
白石涼子 長島光那 西墻由香 丸山有香
《 声の出演 》
井上喜久子 杉田智和 むつー 高生紳士
◎ED再会の誓い（10/5公演）出演のWキャスト
藤堂真衣 古城門志帆 寺崎裕香 五十嵐裕美
■企画・制作・キャスティング等
櫻縁家
【同時視聴企画概要】
チケット価格（税込）：2,500円（「ED 再会の誓い」のみ）／２ED セット券：4,900円
公演映像 配信先：カンフェティストリーミングシアター
同時視聴チャンネル：天使代行ラングドシャchannel
同時視聴チャンネル：天使代行ラングドシャchannel
配信待機画面公開：11月25日(火)予定
同時視聴会配信：12月2日(火)21:00～
