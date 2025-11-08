¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë!!¡Ø¥³¥Ã¥Á¥â¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¸ø¼°X¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¤æ¤ë¤Õ¤ïÌ¡²è¡ª£±£²·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª
(C)ÁÐÍÕ¼Ò¡Ø¥³¥Ã¥Á¥â¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù
¡ÚÆâÍÆ¾Ò²ð¡Û
¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤òµß¤¦!?¡¡Ã¦ÎÏ·Ï¡Ö¥³¥Ã¥Á¥â¥ïー¥ë¥É¡×
¹ÈÇò½Ð¾ì¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ú¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Û¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Âç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥«¥Ê¥Ø¥¤¤¬¥¥ã¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÎÐ¤Î¥¿¥Ì¥¡Ø¥³¥Ã¥Á¥â¡Ù¤ÈÃç´ÖÃ£¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢Ã¦ÎÏÌþ¤ä¤··Ï»Í¥³¥ÞÌ¡²è¡£X¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤ÎÁ´£µ£°ÏÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢½ñÀÒ¸ÂÄê¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â£µ£°ÏÃ¼ýÏ¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È»á¤ÎÏÃÂê¶Ê¡Ö¤½¤ì¤â¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡×¤Î£Í£ÖÆâ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥Ã¥Á¥â¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½÷À¤ä»Ò¶¡¤òÃæ¿´¤Ë‶Ìþ¤ä¤·¤ÎÂ¸ºß¡È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë4É¤¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤òÁ÷¤ë¡£¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ëÈè¤ì¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î°ìºý¡££±£²·î£±£·ÆüÁ´¹ñ½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¡£Àè¹ÔÍ½Ìó¤Ï11·î£¸Æü¤è¤ê¼õÉÕÃæ¡£
¡Ú¥¥ã¥é¾Ò²ð¡Û
¡Ú½ñÀÒ¸ÂÄê¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Á¥é¸«¤»¡Û
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡õ¡ØEXIT¡Ù¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¤â¥³¥á¥ó¥È¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
¤Ü¤¯¤è¤ê²Ä°¦¤¤¥³¥Ã¥Á¥â¤¿¤Á¤¬¡¢
¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¿äÁ¦
·¯¤Ï·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤È
¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û¡¡
¡ü½ñÌ¾¡§¡Ø¥³¥Ã¥Á¥â¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù
¡üÍ½²Á¡§ËÜÂÎ1600±ß¡ÜÀÇ ¡¡¡¡
¡üÂÎºÛ¡§»ÍÏ»È½128¥Úー¥¸
¡üÁ´¹ñ°ìÈÌ½ñÅ¹È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17ÆüÈ¯Çä¡¡¡¡
¡üÈ¯¹Ô¸µ¡§ÁÐÍÕ¼Ò
