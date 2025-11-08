緊急決定！デビュー50周年の集大成として16年振りの日本武道館公演を敢行した甲斐バンドが一夜限りのスペシャルライブを豊洲PITで開催！

株式会社WOWOW

昨年11月にデビュー50周年を迎えた甲斐バンド。1年間にわたるアニバーサリープロジェクトを展開した彼らは、その集大成として11月8日に16年振りの日本武道館公演を敢行。圧巻のステージで、先駆者

としての矜持を満場の大観衆に見せつけた。しかし、そこで立ち止まらないのが、甲斐バンドが甲斐バンドたるゆえんである。彼らは休むことなく、「ニュー・ブラッド」と題した一夜限りのスペシャルライブを開催する。

50周年イヤーの“EXTENSION”と位置づけられたこの公演は、彼らの歌詞の世界観を表現するものに

なるとのこと。そのため、今回初の試みとして、LEDスクリーンがステージ演出に加えられるという。

彼らの楽曲で描かれている映画的な物語性、時に叙情的に時に叙事的にしたためられてきた情景描写

がフィーチャーされるこのライブは、彼らの新機軸を示すものになるだろう。

12月26日、東京・豊洲PIT。甲斐バンドの新たな伝説がここから始まるー

＜イベント情報＞

公演名：KAI BAND 50TH ANNIVERSARY EXTENSION 「ニュー・ブラッド」 presented by WOWOW

公演日時：2025年12月26日（金） 開場 18:00 開演 19:00

会場：東京・豊洲PIT https://toyosu.pia-pit.jp/

出演：甲斐バンド

チケット料金：VIP席 前売 \20,000（消費税込／ドリンク代別／VIP席限定 オリジナルグッズ付）

指定席 前売 \12,000（消費税込／ドリンク代別）

席種：全席指定

枚数制限：VIP席2枚まで または 指定席4枚まで

年齢制限：未就学児童入場不可

企画・制作：KAI OFFICE / WOWOW / LIFE

甲斐よしひろオフィシャルHP：https://kaisurf.com/

先行予約：

【甲斐よしひろ OFFICIAL FC 「BEAT VISION」会員先行予約】

2025年11月 8日(土) 21:00 ～ 11月16日(日) 23:59 ローソンチケット(抽選／最優先)

【WOWOW WEB会員先行予約】

2025年11月 8日(土) 21:00 ～ 11月16日(日) 23:59 ローソンチケット(抽選)

受付URL：https://www.wowow.co.jp/eventinfo/detail/event-1288.html

【ローソンプレリクエスト先行予約】

2025年11月17日(月) 12:00 ～ 11月24日(月・祝) 23:59 ローソンチケット (抽選)

受付URL：https://l-tike.com/kaisurf/

【OFFICIAL HP先行予約】

2025年11月25日(火) 12:00 ～ 11月30日(日) 23:59 ローソンチケット (抽選) 受付URL：https://l-tike.com/kaisurf/

一般発売日： 2025年12月 6日（土）

＜チケットに関するお問い合わせ＞

ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/

＜公演に関するお問い合わせ＞

ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/ 050-5533-0888(平日12:00～15:00)

＜番組情報＞

甲斐バンド50周年記念 WOWOWスペシャルイヤー

甲斐バンド ドキュメンタリー ～50周年の「甲斐バンド論」～ 拡大版

2025年10月に放送・配信され、圧倒的な反響を呼んだ甲斐バンド50周年ドキュメンタリー。新たに撮り下ろした映像と未公開映像を加えた拡大版の放送・配信が決定！

12月22日（月）午後7:30～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

日本の音楽シーンの歴史を紐解くとき、その存在を抜きに語ることができないのが甲斐バンドだ。日本のロックが市民権を得ていなかった1970年代から1980年代半ば、彼らはそれまでの慣例や常識にあらがいながら、無謀とも言える挑戦を続けた。彼らはロックの新たな地平を切り開き、そして今なおその最前線に立っている。

彼らの50周年アニバーサリーイヤーに密着したWOWOWは、今年10月に「甲斐バンド論」と題したドキュメンタリー番組を制作し、バンドメンバー、関係者、有識者の証言を丁寧に紡いだ。放送・配信後に巻き起こった圧倒的反響、そして熱い要望に応えて、このたび新たに撮り下ろした映像と未公開映像を加えた拡大版の放送・配信が決定した。

番組ではコンサート会場を訪れたファンたちの深い思い入れも紹介しているが、熱く語りたくなるロックバンドなど彼ら以前に日本には存在しなかった。この番組は、甲斐バンドを追いかけ続けてきた世代はもちろん新しいジェネレーションにもぜひご覧いただきたい「日本のロック音楽史録」の一編である。

【番組サイト】https://www.wowow.co.jp/music/kai/