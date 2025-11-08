ラジオなのにパズル… 完成は!? あなたの生活に新しい風をお届け

朝日放送ラジオ株式会社

お笑いコンビ・ランジャタイが、御浜住宅グループの協力でお届けする

特別番組「御浜住宅グループ PRESENTS ランジャタイのザ・ミハマショー」。

収録前から自由奔放、打ち合わせの段階から笑いが止まらないふたりが、“家”をテーマに繰り広げるトークは、リアルで笑えるエピソード満載です。タイル職人の父を持つ国崎の「職人の家」話や、伊藤の「昔ながらのアパート暮らし」体験談など、まるで昭和にタイムスリップしたかのような非日常トークに加え、番組では懐かしい流行を検証する企画も展開。かつての人気クイズ番組のファミリーを振り返ると、当時の意外なメンバーや懐かしさに驚き、次の話題に進めず、思わず“羞恥心”を感じてしまう場面も。

さらに、最新アイテムでお部屋をアップデートする「ミハマり上手な部屋づくり大作戦」では、最新アイテムとしてパズルを紹介したものの、完成を見ることなく、行き先は思わぬ方向へ。

ランジャタイならではの切れ味鋭いトークと絶妙な掛け合い、多彩なコーナーが織りなす、予測不能で笑いあふれる番組です。聞けば、あなたの“家”にも新しい風が吹くかも！？御浜住宅グループの提供による、この冬イチオシのラジオ番組。笑いと温もり、そして生活に役立つかどうかは聞いた人次第の情報がぎっしり詰まった60分を、ぜひお楽しみください。

■番組概要■

◇タイトル 『御浜住宅グループ PRESENTS ランジャタイのザ・ミハマショー』

◇放送日時： 2025年11月15日(土）21:30～22:30

◇出演：ランジャタイ（伊藤幸司・国崎和也）

◇放送エリア：ABCラジオ(FM93.3MHz/AM1008kHz)ローカル

◇パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。