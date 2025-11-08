【名古屋】イベントスペースが無料！費用0円で交流会やセミナー等を開催できる企画をアルコワーキングが開始

室屋アフィリエイト合同会社

名古屋市のアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）は、イベント主催者が、費用0円で交流会やセミナー等を開催できる企画を開始します。

費用負担なしでイベントを実現できるこの仕組みを通して、多くの方にイベント開催を体験していただきたいと考えています。

イベントスペースが初期費用無料で利用できる！

アルコワーキングでは、次の特徴・ルールでイベントスペースを貸し出します。

特徴1.場所代が無料！

アルコワーキングの場所代は無料です。主催者が支払うお金はありません。

ノーリスクでイベントを開催できます。

ドタキャンされたり、参加者0人でも赤字リスクはありません。

特徴2.売上の50%が報酬でもらえる！

参加者からは、当店の利用料金をいただきます。そして、その売上の50%を報酬として主催者にお渡しします。

当店の利用料金は以下です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/44_1_eddae4f84cb2987e6928eecbecab8bae.jpg?v=202511090527 ]

※お菓子も食べ放題です。

別途、参加費を上乗せしたり、参加費を下げてもかまいません。その場合も、当店に支払うのは「利用料金の50%」だけです。

特徴3.イベントは公式サイトに掲載！SNS、LINE、メルマガ等で拡散も

イベントは、アルコワーキングのイベント一覧(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventcalendar/)に掲載されます。

また、良いイベントは当店の公式LINE、X（Twitter）、Instagram、Facebook、Threads、プレスリリース（PRTIMES）、メルマガで拡散することもあります。

特徴4.貸切だから席の心配なし！人数変更の連絡も不要

アルコワーキングは貸し切りで利用できます。

着席で18席、立食で30人ほど入れるため、細かい人数調整をしなくていいのでラクです

人数変更の連絡も不要です！

また、貸切なので周りの目が気になりません。防音性も高く、周りの迷惑になりにくい環境です。

特徴5.参加者0人でもペナルティなし

もし参加者0人でも、キャンセル料などは発生しません。

特徴6.当店の会員も参加します！

アルコワーキングには「アルコワ会員(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventmember/)」という月額会員制度があります。

イベントに定額で参加できて、同伴者も2名無料というサービスです。

アルコワ会員は積極的な方が多いので、参加者の促進や認知拡大につながりやすいです。

イベント開催の条件

イベントを開催する方には、以下のご協力をお願いしています。

- 5人以上の参加を目標とする- 告知・集客を必ず行う（SNS、ブログ、LINEなど自由）- 当店からの宣伝依頼があれば協力する（公式サイトやSNSで当店を紹介するなど）- 「アルコワ会員」が無料参加できるようにする

※参加者が0人でもペナルティはありません。

開催できる日時

イベントは、イベントカレンダーの空いている時間に開催できます（6時～23時30分まで）。

※最大2時間まで

＞イベントカレンダーはこちら(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventorganizer/#eventcalendar)

開催できるイベントの例

アルコワーキングでは、さまざまなイベントを開催できます。

交流会／朝活／勉強会／読書会／作業会／趣味会／英会話練習／ボードゲーム会／カードゲーム会／推し活／試食・試飲会／おしゃべり会／ハンドメイド体験／ワークショップ／異業種交流会／セミナー／トークイベント／ZINEや作品の発表会／雑談会 などなど

以下のようなイベントは開催できません。

公序良俗に反する内容／他人を誹謗中傷する可能性のあるもの／宗教・政治・思想に関する勧誘や活動／法律に違反する恐れのある行為／飲食の調理を伴うもの／施術や医療的行為／ネットワークビジネスやそれに類する勧誘・販売／極端に音が大きい企画／店内設備に過度な負荷をかける使い方／危険物の持ち込み／強制的・過度な飲酒行為／未成年のみのイベント／けがや事故につながる恐れのあるもの／その他当店の雰囲気や営業方針にそぐわないと判断される場合。

ご利用の流れ

STEP1.イベント申し込み

「申し込みフォーム(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventorganizer/#form)」からお申し込みください。

申込前に、当店のイベントカレンダー(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventorganizer/#eventcalendar)を確認し、空いている日時で申し込みしてください。



※イベントの開催時間は最大2時間までです（準備、片付け含む）。

※1人につき最大2イベントまで同時に予約可能です。

STEP2.審査・決定通知

当店でイベント内容を審査します。

問題なければ、開催決定の通知と、今後流れの詳細をメールでご連絡します。

STEP3.参加申し込みページ・フォームの用意

参加者が申し込みできるページやフォームをご用意ください。

Googleフォーム、SNS、LINE、Webサイト、ブログ、こくちーず、peatixなどです。

また、当店の「アルコワ会員」が無料で参加できるように、分かりやすく案内してください。

イベント開催日に向けて、告知・集客活動をお願いします。

SNS、ブログ、LINE、チラシなど、方法は自由です。

STEP4.イベント開催

予定日になったら、イベントを開催してください。受付、集金、運営、片付けなど一通りをおまかせします。

当日、基本的にアルコワーキングのスタッフは開店・閉店のときだけ来ます。

※スタッフが常駐することもあります。

STEP5.当店利用料のお支払い

イベントが終了したら、当店の利用料金の50%を銀行振込か店頭で入金してください。

※振込先はメールで送ります。

実際に参加した人数分でOKです。ドタキャンした人は人数に含みません。

会場について

会場は、愛知県名古屋市にあるアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)というコワーキングスペース（カフェのようなお店）です。

アルコワーキングの店内交流会やパーティーなどのイベントにも使えます

参考：店内写真(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)

アルコワーキングは、室屋アフィリエイト合同会社が経営しています。

