松島聡× 白洲迅W主演の『パパと親父のウチご飯』から初のスピンオフドラマ誕生！猪俣周杜（timelesz）が初主演『阿久津の夢と俺レシピ』前編の配信スタート!

オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』スピンオフドラマ『阿久津の夢と俺レシピ』前編「俺なりの道」 2025年11月8日（土）第６話放送終了後 よる11時30分より配信スタート！

松島聡×白洲迅のW主演によるオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』――10月４日（土）にテレビ朝日でスタートした同作の、初となるスピンオフドラマ『阿久津の夢と俺レシピ』が本日より配信スタート！ 阿久津竜也役の猪俣周杜（timelesz）を主演に迎え、本編では描ききれなかった阿久津のキャラや知られざる過去、心に秘めた思いなどを描いていきます。

◼️ドラマ初出演の猪俣周杜（timelesz）がスピンオフドラマで初主演！

千石（松島聡）＆晴海（白洲迅）らレギュラーキャストも続々登場！

前編『俺なりの道』、今夜配信スタート！

突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）というシングルファーザー２人が共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く新感覚のホームドラマ『パパと親父のウチご飯』。共演に蓮佛美沙子、timeleszの猪俣周杜らを迎え、【父×２、子×２】の《新しい家族のカタチ》をハートフルに描いています。

そんな『パパと親父のウチご飯』から初となるスピンオフドラマが誕生！timeleszの猪俣周杜を主演に迎え、猪俣演じる阿久津を主人公にした《もう１つの物語》が展開していきます。

今夜配信スタートするスピンオフドラマ『阿久津の夢と俺レシピ』では、地上波本編では描ききれなかった阿久津というキャラクターをさらに深掘り。本編では見られない阿久津の素顔や知られざる過去も明らかに…。そして千石や晴海らとの交流を通し、人間として成長していく姿を描きます。

スピンオフドラマ『阿久津の夢と俺レシピ』の脚本を手掛けるのは、2023年に「第23回テレビ朝日新人シナリオ大賞」にて大賞を受賞した松下沙彩。松下が時にかっこよく、時に可愛く、そして誠実に描き出す阿久津竜也に、どうぞご期待ください！

◼️元チームメイトと再会した阿久津竜也は忘れようとしていたバスケットボールへの思いが再燃

晴海たちの言葉で心に変化が生まれ…？

「阿久津の正直な心情の変化を表現できていたらうれしいです」（猪俣）

そんな阿久津の知られざる姿を描く『阿久津の夢と俺レシピ』。前編『俺なりの道』では、日々、千石の接骨院で働く阿久津にある転機が――。怪我によってバスケットボールプレイヤーとしての夢を諦めざるを得なかった阿久津。心のどこかでまだバスケットを捨てきれずにいたある日、ひょんなことから元チームメイトの裕樹（漆山拓実）と再会します。裕樹が怪我をしていることを見抜いた阿久津は、彼を千石の元へ連れていき…。

元チームメイトとの再会で、「やっぱりバスケットが好きだ」と再認識するも、どうすることもできずモヤモヤしてしまう阿久津。そんな時に晴海たちがかけた言葉で、阿久津の心にある変化が生まれ…？

『阿久津の夢と俺レシピ』で演じた阿久津について「僕も昔サッカーをやっていましたが、ある時からプロの道も、サッカーを続けることも諦めてしまっていました」と共感した猪俣。「阿久津が、人や料理との関わりを通して自分の夢や目標などが、だんだんと見つかっていく様子を演じることができていたらなと思います。最初は自分が何のために、この仕事についているのかと葛藤しつつ、やっぱり大好きなバスケを諦めきれない、という阿久津の正直な心情の変化を表現できていたら」と思いを込め、「少しでも皆さんに阿久津の人柄や本編では描かれていない、阿久津の気持ちを知っていただけたらうれしいです」とメッセージを寄せてくれました。

【猪俣周杜（阿久津竜也・役） コメント】

――『阿久津の夢と俺レシピ』の見どころを教えてください。

阿久津が、人や料理との関わりを通して自分の夢や目標などが、だんだんと見つかっていく様子を演じることができていたらなと思います。

最初は自分が何のために、この仕事についているのかと葛藤しつつ、やっぱり大好きなバスケを諦めきれない、という阿久津の正直な心情の変化を表現できていたらうれしいです。

――阿久津竜也と猪俣さんご自身を重ねて、共感できることはありますか？

僕も昔サッカーをやっていましたが、ある時からプロの道も、サッカーを続けることも諦めてしまっていました。ずっと夢中になれることも頑張れることもなく、先も見えずでしたが、このアイドルという職業に出会えて今はとても幸せです。

阿久津も今作を通して、自分のやりたいことを見つけられていたら僕もうれしいなと思いました。

――視聴者の皆さまへメッセージをお願いいたします。

まず、ファンの皆さま、いつも応援ありがとうございます。

今回、初めてのお芝居ということで右も左もわからず不安なことがたくさんありましたが、多くの方々に助けていただきながら撮影をしてきました。

まだまだお芝居については未熟者ですが、阿久津竜也という役に真摯に向き合ってきました。少しでも皆さんに阿久津の人柄や本編では描かれていない、阿久津の気持ちを知っていただけたらうれしいです。

今後もお芝居に真摯に向き合い勉強し、素敵な俳優になり、いろいろな方々に恩返しできたらと思います。ぜひ見てください。

＜スピンオフドラマ『阿久津の夢と俺レシピ』 概要＞

配信日時：前編 11月８日（土） 23時30分（『パパと親父のウチご飯』 第６話放送終了後）～配信スタート

出演： 猪俣周杜（timelesz）、棚橋乃望、櫻、漆山拓実 ・ 松島聡、白洲迅

原作： 豊田悠『パパと親父のウチご飯』（新潮社バンチコミックス刊）

脚本：松下沙彩

音楽：伊藤ゴロー

主題歌：timelesz『レシピ』（Over The Top）

プロデューサー：高橋宜嗣（テレビ朝日）島本講太（ストームレーベルズ）大塚安希（MMJ）村山太郎（MMJ）

監督：中田博之

制作協力：MMJ

制作著作：テレビ朝日 ストームレーベルズ

配信URL：https://www.telasa.jp/series/16035

推奨ハッシュタグ：【スピンオフ】#阿久津の夢と俺レシピ 【本編】#パパご飯 #パパと親父のウチご飯

「阿久津の夢と俺レシピ」PR：https://youtu.be/gMvbH5uPregr (https://youtu.be/gMvbH5uPregr)

