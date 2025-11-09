『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」、紅月の新曲「明鏡流水」11月9日(日)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」を2025年11月9日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！

君がいないこの部屋は、時が止まったまま。都会の片隅での青春の痛みを描いた失恋シティポップ。

アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『null』が贈る、少し切ないシティポップサウンドにご期待ください♪

SELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」配信

https://bio.to/HIczFT

SELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」MV

https://youtu.be/oLHXfAft-SI

また、紅月の新曲「明鏡流水」も2025年11月9日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！

蓮巳敬人が率いる和風ユニット『紅月』が贈る、しっとりと歌い上げる紅月らしい和風サウンドにご期待ください♪

紅月「明鏡流水」配信

https://bio.to/qBlch7

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2025年11月9日（日）配信

null「それは残像の消失点」あんさんぶるスターズ！！ ⁠SELECTION 10 UNIT SONG

【収録内容】

01.それは残像の消失点

02.それは残像の消失点 (Instrumental)

作詞：こだま さおり

作曲：山岸 洸一 (Relic Lyric, inc.)

編曲：サイトウリョースケ & 山岸洸一 (Relic Lyric, inc.)

【null】

風早 巽 (CV：中澤 まさとも)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)、羽風 薫 (CV：細貝 圭)、逆先 夏目 (CV：野島 健児)、カンナ (CV：榊原 優希)

紅月「明鏡流水」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra

【収録内容】

01.明鏡流水

02.明鏡流水 (Instrumental)

作詞：こだま さおり

作曲：横地 健太 (SUPA LOVE)

編曲：横地 健太 & 高橋 修平 (SUPA LOVE)

【紅月】

蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars