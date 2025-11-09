『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」、紅月の新曲「明鏡流水」11月9日(日)より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」を2025年11月9日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！
君がいないこの部屋は、時が止まったまま。都会の片隅での青春の痛みを描いた失恋シティポップ。
アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『null』が贈る、少し切ないシティポップサウンドにご期待ください♪
SELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」配信
https://bio.to/HIczFT
SELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」MV
https://youtu.be/oLHXfAft-SI
また、紅月の新曲「明鏡流水」も2025年11月9日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！
蓮巳敬人が率いる和風ユニット『紅月』が贈る、しっとりと歌い上げる紅月らしい和風サウンドにご期待ください♪
紅月「明鏡流水」配信
https://bio.to/qBlch7
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2025年11月9日（日）配信
null「それは残像の消失点」あんさんぶるスターズ！！ SELECTION 10 UNIT SONG
【収録内容】
01.それは残像の消失点
02.それは残像の消失点 (Instrumental)
作詞：こだま さおり
作曲：山岸 洸一 (Relic Lyric, inc.)
編曲：サイトウリョースケ & 山岸洸一 (Relic Lyric, inc.)
【null】
風早 巽 (CV：中澤 まさとも)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)、羽風 薫 (CV：細貝 圭)、逆先 夏目 (CV：野島 健児)、カンナ (CV：榊原 優希)
紅月「明鏡流水」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra
【収録内容】
01.明鏡流水
02.明鏡流水 (Instrumental)
作詞：こだま さおり
作曲：横地 健太 (SUPA LOVE)
編曲：横地 健太 & 高橋 修平 (SUPA LOVE)
【紅月】
蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars