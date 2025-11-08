るぅと(すとぷり)、約6年ぶりの2ndフルアルバム『君と僕の約束』の詳細発表＆予約受付開始！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「るぅと」による、約6年ぶりとなる2ndフルアルバム『君と僕の約束』(2026年1月28日発売予定)の詳細を発表し、2025年11月8日(土)19:30より予約受付を開始いたしました。あわせて、対象法人別の購入特典および、東京・名古屋・大阪の3会場で開催される発売記念握手会の詳細も公開。特設サイトも同時にオープンいたしました。

本作『君と僕の約束』は、「るぅと」にとってCD作品として3作目、フルアルバムとしては2019年10月発売の『君と僕の秘密基地』に続く約6年ぶりのリリースです。これまで応援してくれたリスナー(ファンの呼称)と“これからも共に歩んでいく”という“約束”をテーマに制作されました。

通常盤には、るぅと自身が作詞・作曲を手掛けた新曲を多数収録。初回限定盤Aには「全カット撮り下ろし実写フォトブック」を、初回限定盤Bにはセルフカバー音源を収めたCD2枚組とアクリルスタンドを同梱した豪華仕様となっています。

予約受付は本日2025年11月8日(土)19:30より、全国の取扱店舗およびオンラインショップにて順次開始。あわせて、対象店舗でご予約・ご購入いただいた方を対象とした法人別オリジナル特典の内容も公開しております。さらに、アルバムの発売を記念して、東京・名古屋・大阪の3会場で握手会を開催いたします。全国アニメイト(通販含む)にて対象商品をご購入の方に応募用シリアルコードをお渡しし、抽選でご参加いただけるイベントです。

■「るぅと」2ndフルアルバム『君と僕の約束』発売決定に際しメッセージ

この度…！

2ndフルアルバムの制作も決定しました！

まだ届けたい音が、伝えたい想いが、たくさんあり、

約6年ぶりのフルアルバムを制作いたしました。

僕の6年の成長を本気で詰め込んだアルバムになっています。

僕の音楽で、少しでも誰かの心に寄り添えたり、前を向くきっかけになれたら嬉しいです。

これからも大好きな音楽に、たくさんの「想い」を乗せて届けていきます！

楽しみに待っててくれたら嬉しいです。

改めて、僕の音楽を日々受け取ってくれて、音楽を愛し続けてくれてありがとう。

僕の大切なフルアルバム、きっと受け取ってね。

■「るぅと」2ndフルアルバム『君と僕の約束』情報

【タイトル】君と僕の約束

【発売日】2026年1月28日(水)

【予約受付開始】2025年11月8日(土)19:30

●通常盤

品番：STPR-1027

JAN：4573677066700

価格：2,750円(税込)、2,500円(税抜)

仕様：CD1枚(新曲を含む楽曲を収録)

●初回限定盤A

品番：STPR-9060

JAN：4573677066687

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD1枚(通常盤収録曲)＋全カット撮り下ろし実写フォトブック

●初回限定盤B

品番：STPR-9061/2JAN：4573677066694

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD2枚(Disk1:通常盤収録 Diask2：セルフカバー音源収録)+アクリルスタンド

【特設サイト】https://root-yoyogi-national-stadium2026.stpr.com/2nd_full_album

■取扱店舗・特典情報

【取扱店舗】

アニメイト(通販含む)：https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E3%82%8B%E3%81%85%E3%81%A8%E3%80%80%E5%90%9B%E3%81%A8%E5%83%95%E3%81%AE%E7%B4%84%E6%9D%9F(https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E3%82%8B%E3%81%85%E3%81%A8%E3%80%80%E5%90%9B%E3%81%A8%E5%83%95%E3%81%AE%E7%B4%84%E6%9D%9F)

Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FYLX6VFV%7C+B0FYLZM2JW%7C+B0FYM15T78%7C+B0FYLXD4FW%7C+B0FYLZVWVF%7C+B0FYLXP856

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=2100014702681+2100014702698+2100014702704+4573677066687+4573677066694+4573677066700&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=2100014702681+2100014702698+2100014702704+4573677066687+4573677066694+4573677066700&f=O)

セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=root20260128&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=root20260128&searchKeywordFlg=1)

HMV / HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/news/article/251104144/

タワーレコード(一部店舗を除く)：https://tower.jp/article/feature_item/2025/11/08/0701

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：https://store-tsutaya.tsite.jp/search/result/?keyword=%E3%82%8B%E3%81%85%E3%81%A8%20%E5%[%E2%80%A6]A8%E5%83%95%E3%81%AE%E7%B4%84%E6%9D%9F&itemType=&limit=20(https://store-tsutaya.tsite.jp/search/result/?keyword=%E3%82%8B%E3%81%85%E3%81%A8%20%E5%%5B%E2%80%A6%5DA8%E5%83%95%E3%81%AE%E7%B4%84%E6%9D%9F&itemType=&limit=20)

STPR ONLINE STORE：https://store.stpr.com/collections/root-2ndalbum

＜法人特典＞

・アニメイト(通販含む)：缶バッジ(全3種のうち、1種)

・Amazon.co.jp：メガジャケ 複製サイン入り(全3種)

・楽天ブックス：アクリルコースター(全1種)

・セブンネットショッピング：アクリルチャームミニキーホルダー(全1種)

・HMV / HMV&BOOKS online：A4クリアファイル(全1種)

・タワーレコード(一部店舗を除く)：ホログラムカード(全1種)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：スマホサイズステッカー(全1種)

＜注意事項＞

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります

※記載店舗でも一部取扱いがない場合があります

※画像は制作途中のものです。予告なく変更となる可能性があります

■発売記念握手会情報

アルバムのリリースを記念して、東京、愛知、大阪での発売記念握手会の開催が決定いたしました！全国アニメイト(通販を含む)にて「るぅと/君と僕の約束」」(通常盤、初回限定盤A、初回限定盤B) いずれか1点をご予約(全額内金)もしくはご購入いただいたお客様に応募シリアルをお渡しいたします。

【開催日程・会場】

ー名古屋 ー

会場：今池ガスビル ダイアモンドルーム

開催日：2026年5月2日(土)

【1部 握手会】開演 12:00

【2部 握手会】開演 13:40

【3部 握手会】開演 15:20

【4部 握手会】開演 17:00

ー 東京 ー

会場：animate hall BLACK (アニメイト池袋本店 北館9F)

開催日：2026年5月24日(日)

【1部 握手会】開演 12:00

【2部 握手会】開演 13:40

【3部 握手会】開演 15:20

【4部 握手会】開演 17:00

ー大阪 ー

会場：アニメイト大阪日本橋 5Fイベントホール

開催日：2026年5月30日(土)

【1部 握手会】開演 12:00

【2部 握手会】開演 13:40

【3部 握手会】開演 15:20

【4部 握手会】開演 17:00

【応募シリアル配布期間】

店舗: 2025年11月9日(日)～2026年3月1日(日) 閉店まで

通販: 2026年2月15日(日)23:59までにご注文いただいた方が対象

※アニメイト通販でご注文の場合、応募シリアルは【商品同梱】の上お送りさせていただきます。マイページへの通知ではございません。

【応募受付期間】

2025年11月9日(日)～2026年3月8日(日) 23:59まで

※こちらのイベントは「CLUB animate」からのご応募のみとなります。

※申し込み受付には「CLUB animate」への登録が必要となります(登録は無料です)

※本イベントは当選された1名様のみがご参加いただけます。

※当選権利の第三者への売買・譲渡・譲受することは一切禁止しております。

※イベント当日、入場時にご本人様確認を実施いたします。詳細はアニメイトイベントページ、クラブアニメイト応募ページをご確認ください。

＜ご当選通知＞

2026年4月10日(金)頃予定

※3会場とも集合時間については当選者にご連絡致します。

その他応募方法および注意事項等の詳細は下記アニメイトイベントページをご確認ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114256

■るぅとワンマンライブ『君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館』 公演情報

【公演タイトル】 君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館

【開催日時】

-2026年2月28日(土)

[1部]開場11:30／開演 12:30

[2部]開場 16:00／開演 17:00

-2026年3月1日(日)

[1部]開場11:30／開演 12:30

[2部]開場 16:00／開演 17:00

【会場】 国立代々木競技場第一体育館 〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１－１

【特設サイト】https://root-yoyogi-national-stadium2026.stpr.com

■るぅと(すとぷり) Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。黄色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTubeチャンネル登録者数103万人、TikTokフォロワー70万人、各SNSの合計フォロワー数536万人にのぼる。(2025年11月現在)

楽曲制作を担当する音楽クリエイターとしても活動の幅を広げ、「すとぷり」をはじめとした様々なクリエイターに楽曲を提供しており、これまでに手掛けた曲は100曲以上にのぼる。自身で全曲作詞作曲を手掛けた1stフルアルバム『君と僕の秘密基地』は初週7万枚を突破。2020年1月にはZepp DiverCity(TOKYO)にてワンマンライブも開催した。2025年4月には人気子供番組『おはスタ』のテーマ曲を担当。2026年2月に代々木競技場第2体育館にてワンマンライブを開催予定。

るぅと(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@root_stpr

公式X：https://x.com/root_nico

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@root_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/root_nico

公式LINE：https://page.line.me/455sirmz

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/