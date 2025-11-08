楽しく学び、将来に活きるチカラが身に付くオンラインイラスト教室アタムアカデミーが「プログラミング教育EXPO2025」全国ゴールドスポンサーに就任

合同会社ドリーマーズギルド

プログラミング教育EXPOにアカムアカデミーがスポンサーとして参画！

「プログラミング教育EXPO」は、全国10都市で開催される日本最大級の子ども向けプログラミング教育イベントです。

「プログラミング能力＝論理的思考を学ぶ場を、全国の子どもたちへ。」をテーマに、ゲーム開発コンテストや現地謎解き公演など、多彩なプログラムを通じて、子どもたちが自らの創造力と論理的思考を表現できる場を提供しています。

今回、オンラインイラスト教室アタムアカデミーは全国ゴールドスポンサーとして本イベントを支援。「創造力と表現力を育てるアート教育」と「論理的思考を育むプログラミング教育」という2つの学びをつなげ、子どもたちの新しい可能性を応援します。

【アタムアカデミーについて】

アタムアカデミー（運営：株式会社アタム）は、小学生から高校生を対象としたオンライン型デジタルイラスト教室です。iPadを用いた授業を通して、絵を描く力だけでなく、発想力・観察力・表現力といった非認知能力の育成を目指しています。全国どこからでも受講できる環境づくりと、生徒一人ひとりの「好き」を伸ばす指導が支持され、累計入会者数は2,000名を突破しています。（2025年3月）

公式サイト「アタムアカデミー」 :https://atam-academy.com

【プログラミング教育EXPO 2025について】

全国10都市で開催される、子ども向けの体験型プログラミングイベント。ゲーム開発やナゾトキ、マインクラフトを活用した企画を通じて、「楽しく学ぶ・考える・表現する」ことを目的としています。教育関係者・企業・自治体が連携し、次世代の人材育成と地域の学びの場づくりを推進します。

プログラミング教育EXPO2025 :https://proeduexpo.com

【主催団体】

一般社団法人エドテック普及協会

所在地：愛知県豊田市神田町1-1-1 西山地産ビル6F

代表理事：宮城島 崇之

公式サイト：https://proeduexpo.com