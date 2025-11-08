名古屋ダイヤモンドドルフィンズの試合でヒュンメルパートナーデー開催！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦」第7節GAME2名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 広島ドラゴンフライズの試合でヒュンメルパートナーデーを開催。ホームタウンエリアの聴覚障がい者支援に繋げる手話シャツを選手たちが着用した。合わせて支援先となる愛知県立名古屋聾学校の生徒たちが選手の名前を手話で伝えるイベントを行った。

選手着用に合わせて手話シャツ再販中

11月2日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦」第7節GAME2名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（名古屋D） vs 広島ドラゴンフライズは、ヒュンメルパートナーデーとなり、選手たちがウォーミングアップと入場時に聴覚障がい者支援に繋げる手話シャツを着用した。

「心の旗を振ろう」をテーマにしたシャツは、表面にDOLPHINSを指文字とアルファベットで表記し、背面上部には名古屋Dの社会貢献プロジェクト『ドルフィンズスマイル』をイルカと笑顔の手話で表現したチャリティーTシャツ。選手の着用に合わせ、11月9日までヒュンメル公式オンラインストアとヒュンメル三井アウトレットパークジャズドリーム長島店で予約を受け付けている。

https://www.hummel.co.jp/item/detail/4567



手話がコミュニケーションの広がりに

名古屋Dによる手話シャツは、売上の1部と選手着用のチャリティーオークションの売上すべてをホームタウンエリアの聴覚障がい者支援に活用。今回のパートナーデーには寄付先になる愛知県立名古屋聾学校もブースで参加。選手の名前を指文字で紹介し、一緒に実演。手話に馴染みを持ってもらう試みを行った。

車椅子でブースに来た女性は別の聾学校に勤めているといい、「こうやって広げてくれるとうれしいし、選手たちもやってくれて、手話が広がるといいなと思います」と話し、選手の名前を学んだ後に、『「こんにちは」はどうするんですか？』と聞いた女性は、「これから先に手話が必要な人と会うかもしれないし、コミュニケーションが広がるのは楽しいですね」と語った。

手話で生徒たちに話しかけた女性は、「職場に耳の聞こえない方がいて覚えたのがきっかけです。この取り組み、めっちゃいいと思います。普段から障がいのある方との関わりが少ないと思っていて、多くの人はそうじゃないかな、と。一般の方たちが興味を持っていると、何かあった時にも助け合えるし、お互いにプラスになると思います」と、前向きな声が集まった。



名古屋ダイヤモンドドルフィンズについて

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、2021年に創立100周年を迎えた三菱電機でも最も古いバスケットクラブをルーツに70年以上の歴史を持つ。『ダイヤモンドドルフィンズ』には、水の中を泳ぐイルカのようにコートを走り、そして、ダイヤモンドのように強く光り輝く、という意味が込められ、ホームタウンである名古屋地区の豊かな未来社会の実現に貢献する。2023-24シーズンに初めてとなる地区優勝を飾った。2025-26シーズンより新しく「IGアリーナ」をHOMEにプレーする。

【OFFICIAL WEBSITE】https://nagoya-dolphins.jp/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/