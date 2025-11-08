うめきた広場で400人が全力ダッシュ！SPEED STAR 30m Dash Challenge 大阪大会1日目｜朝原宣治氏プロデュース「かけっこ教室」開催、個人戦では4秒28の好タイム記録

株式会社SPEED STAR

2025年11月8日（土）、グランフロント大阪・うめきた広場にて「SPEED STAR 30m Dash Challenge presented by クルマ買取りハッピーカーズ(R)︎」1日目が開催されました。



30mダッシュという新競技を通じ、誰もが体験したことがある「かけっこ」の喜びを年齢や競技を問わず、日本中、そして世界へと広めていくために開催される当イベント。この日のメインコンテンツとして、北京五輪銀メダリストの朝原宣治氏がプロデュースする「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」、および30mダッシュタイムトライアル 個人戦が催されました。

「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」には約130名の小学生が参加。朝原氏のほか坂井隆一郎氏、中島ひとみ氏、豊田将樹氏ら豪華アスリートが登場し、その走りを披露。子供達に走り方のコツを直接指導しました。

ウォーミングアップに始まり、アスリートによる試走と走り方のコツを丁寧に解説するレクチャー、そして学年ごとのタイムトライアルへ。1年生から6年生まで、スタートの号砲に合わせて全力で走り抜ける姿に、観覧席からは大きな拍手と歓声が送られました。



さらに特別企画として、中島ひとみ氏、豊田将樹氏によるハードル走のデモンストレーションも開催。子供達の肩ほどの高さがあるハードルを勢いよく飛び越えて走る両選手の姿に、子供たちは目を輝かせていました。



その後は、上位入賞者を対象にランニングクリニックが開催され、ゲストアスリートが個別にアドバイス。締めくくりには、男女1位の子どもたちがトップ選手と競う「ドリームレース」が行われ、緊張と興奮の入り混じる熱い展開に、会場は最高潮の盛り上がりを見せました。

ドリームレースには中島氏と坂井氏が参加。中島氏には６メートル、坂井選手には７メートルの大きなハンデを設けての試合となりましたが、両選手は猛烈な追い上げでその差を感じさせませんでした。最終的に、女子代表vs.中島選手はタッチの差で小学生の勝利！そして男子代表vs.坂井選手は現役アスリートの意地を見せた坂井選手が僅差で勝利！

選手と接戦を演じた子どもたちは、それぞれ「負けないように頑張った」「怖いくらいの追い上げだった」とコメント。会場は一層の熱気に包まれました。

【参加アスリートコメント】



〈坂井隆一郎氏〉

「ドリームレースでは靴が破けるほど本気で走ってしまいました。一緒に走ってくれた小学生たちもとても楽しんでくれて、本当に来てよかったなと思います。これからもみんなで陸上を盛り上げていけたらいいなと思える1日でした。」



〈中島ひとみ氏〉

「私自身とても楽しめましたし、将来がすごく楽しみな子たちにたくさん出会えたので、これから皆さんの競技姿を見るのがすっごい楽しみになりました！」



〈豊田将樹氏〉「今日は楽しい時間を過ごさせていただきました。小学生の皆さんが楽しそうに走っている姿を見て初心を思い出したと言いますか、改めて楽しく競技に打ち込んでいきたいなと思える、すごくいい機会をもらえたなと思います」

午後には一般参加者による30mダッシュ個人戦も実施。幼稚園児から60代まで、老若男女から約120名の参加者が集まり、それぞれの全力ダッシュを披露しました。

SPEEDSTAR個人戦の男子優勝記録は4秒28、女子優勝は4秒69。見事SPEEDSTARの称号とチャンピオンフラッグを獲得しました。

【優勝者コメント】

男子優勝者：「昔朝原さんのかけっこイベントに参加した時に陸上に興味を持ちました。今日は1位になれてめちゃくちゃ嬉しいんですけど、まだまだ大阪には足の速い人がいっぱいいるので今のうちですね（笑）」



女子優勝者：「普段はハードル陸上をしています。30mという距離は走ったことがなかったのでそわそわしていたんですが、優勝できて嬉しいです！」

会場のグランフロント大阪うめきた広場ではメインレーンの他に、誰でも30mダッシュが体験できるハッピーカーズレーンやスポンサーブース、フォトスポットを展開。

1人で自身の記録に挑む方や、家族や友人と競い合う方の姿も。実に400名近い方がうめきた広場を駆け抜ける、街の中心で“走る楽しさ”を体感できる一日となりました。

イベント2日目となる明日11月9日（日）には、30mダッシュタイムトライアルのチーム戦および様々なスポーツのアスリートが速さを競い合うスポーツ別対抗戦を予定。白熱のスピード対決が繰り広げられる見込みです。

SPEED STAR 30m Dash Challenge イベント概要

SPEED STAR 30m Dash Challengeは、誰もが体験したことがある「かけっこ」の喜びを年齢や競技を問わず、日本中、そして世界へと広めていくために開催する30mダッシュのタイムトライアルイベントです。第1回・東京大会（2025年5月開催）は多くの来場者と参加者に恵まれ、大盛況のうちに幕を閉じました。

その勢いを受けて、第2回大会は関西の玄関口・グランフロント大阪うめきた広場にて、「SPEED STAR 30m Dash Challenge presented by クルマ買取りハッピーカーズ(R)︎」として初の2days開催を実施。どなたでも30mダッシュを体験いただけます。

Day2ではチーム対抗戦や、サッカー・ラグビー・野球・アメフト・バスケ・陸上などスポーツ種別によるエキシビションマッチを実施。競技の垣根を越えてSPEED STARの称号を競い合います。

このSPEED STAR 30m Dash Challengeをきっかけに、日本全国、そして世界に30mダッシュを楽しむ人が増え、人々の健康促進や地域活性化、全てのスポーツの基盤が強化されることを目指しています。

開催概要

SPEED STAR 30m Dash Challenge presented by クルマ買取りハッピーカーズ(R)︎

開催日：2025年11月8日（土）9日（日）10:00～16:30（予定）

※雨天決行・荒天(台風・強風等）の場合は中止予定。

会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）

アクセス：JR大阪駅直結／大阪メトロ梅田駅徒歩3分／阪急・阪神大阪梅田駅徒歩5分

主催：公益財団法人 日本陸上競技連盟／株式会社SPEED STAR

共催：ストリートこども陸上

協力：株式会社スカイA／スポーツドリーム施術院

協賛

