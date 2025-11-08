【バイテック生成AIオンラインスクール】情報を“読む・まとめる・伝える”力をAIで強化！「NotebookLMマスター講座」開講

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、Googleが開発した次世代ノートブック型生成AI「NotebookLM」を体系的に学ぶ「NotebookLMマスター講座」を新たに開講しました。

NotebookLMは、ソース（情報源）を読み込み、要約・分析・レポート作成を自動化するAIツールです。

本講座では、ビジネス・研究・教育・個人学習など多様な分野で活用できるRAG構造（Retrieve and Generate）の仕組みを理解し、信頼性の高いファクトチェックやチーム共有を実践的に学びます。

■ 開発背景と目的

生成AIがビジネスや研究の現場で急速に普及する中、「正確な情報を効率的に整理・要約・共有できるAI活用スキル」が求められています。

NotebookLMは、Google独自のRAG構造を備えた知識特化型AIであり、ユーザーが指定した情報源をもとに事実ベースの要約やレポート生成を行うことができます。

本講座では、基礎操作からStudio機能による高度な出力（音声・動画・マインドマップなど）までを段階的に学び、「思考を整理し、信頼できる情報を発信できるAIリテラシー」を育成します。

■ 講座の特徴：NotebookLMを“ビジネスの頭脳”に変える実践設計

A. NotebookLMの本質を理解する構造的カリキュラム

ソース追加・チャット対話・メモ活用などの基本操作を体系的に学習。

RAG構造を理解し、AIの回答根拠を自ら検証・管理できる力を習得。

B. ビジネス課題に直結する「実践活用事例」を徹底解説

NotebookLMの自動要約・分析・共有機能を活かし、ビジネスや教育の現場で活用できる実践例を紹介します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/9_1_65bc50357084c9dade91fed6b69782e3.jpg?v=202511090457 ]

C. Studio機能で「多角的なアウトプット」を実現

音声解説・動画解説・マインドマップ・ブログ・クイズ・テストなど、AIが自動生成する多彩な出力形式を活用。

教材・レポート・ブログ投稿などを“AIと共同制作”できるスキルを獲得。

D. 安全で信頼性の高いAI運用を学ぶ

引用・出典を重視したファクトチェック方法を解説。

NotebookLMの共有機能を活かし、チームや組織での知識資産化を実現。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

個別無料カウンセリング予約フォーム(https://generative-ai.bytech.jp/counseling/)

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/(https://generative-ai.bytech.jp/)



企業情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/9_2_040b0d9ac074505d3eac8bd2a066c4a6.jpg?v=202511090457 ]