発祥の地『天橋立』で味わう、冬の贅沢「鰤しゃぶ」 心も体も温まるご褒美プラン 2025年度受付を開始 京都旅館「天橋立荘」
株式会社丹友商事
古来より天橋立は良質な寒ブリが水揚げされることで有名でした。鰤しゃぶという料理が考案されたのも、ここ天橋立と言われています。天橋立荘は発祥の地 天橋立でお客様をお待ち申し上げております。＜御品書き＞
■食前酒
■八寸
■お造り（四種盛り）
■焼物（鰤照り焼き）
■炊合せ（鰤大根）
■鍋物（鰤しゃぶ 大皿盛り）
■揚物（旬の天婦羅またはから揚げ）
■蒸物
■飯物
■香物
■水物 手作りデザート
※当日の仕入れによって若干変更する場合もございます。
大切な人との幸せなひとときをお楽しみいただけます。
新鮮な魚介料理でおもてなしする京都旅館「天橋立荘」は鰤しゃぶプランの受付を開始しました（～26年3月中旬まで）
料理長の秘伝のダシに、旬の寒ブリをさっと潜らせて味わう鰤しゃぶ会席です。風光明媚な天橋立で美味しい食事を囲む、旅情溢れるひとときをお楽しみください。
発祥の地『天橋立』で味わう、冬の贅沢「鰤しゃぶ」 心も体も温まるご褒美プラン
古来より天橋立は良質な寒ブリが水揚げされることで有名でした。鰤しゃぶという料理が考案されたのも、ここ天橋立と言われています。天橋立荘は発祥の地 天橋立でお客様をお待ち申し上げております。
■食前酒
■八寸
■お造り（四種盛り）
■焼物（鰤照り焼き）
■炊合せ（鰤大根）
■鍋物（鰤しゃぶ 大皿盛り）
■揚物（旬の天婦羅またはから揚げ）
■蒸物
■飯物
■香物
■水物 手作りデザート
※当日の仕入れによって若干変更する場合もございます。
ご利用シーン
大切な人との幸せなひとときをお楽しみいただけます。
ご家族との旅行、結婚記念日、誕生日、退職祝いなど様々なシーンでご利用ください。
お問い合わせ先
天橋立荘：京都府宮津市文珠584
電話：0772-20-1126
FAX：0772-20-1127
旅館HP：https://kyoto.iifuro.jp/
サービス：お食事（宿泊可、日帰り可）、温泉