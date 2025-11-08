発祥の地『天橋立』で味わう、冬の贅沢「鰤しゃぶ」 心も体も温まるご褒美プラン 2025年度受付を開始 京都旅館「天橋立荘」

株式会社丹友商事

新鮮な魚介料理でおもてなしする京都旅館「天橋立荘」は鰤しゃぶプランの受付を開始しました（～26年3月中旬まで）

料理長の秘伝のダシに、旬の寒ブリをさっと潜らせて味わう鰤しゃぶ会席です。風光明媚な天橋立で美味しい食事を囲む、旅情溢れるひとときをお楽しみください。

発祥の地『天橋立』で味わう、冬の贅沢「鰤しゃぶ」 心も体も温まるご褒美プラン

古来より天橋立は良質な寒ブリが水揚げされることで有名でした。鰤しゃぶという料理が考案されたのも、ここ天橋立と言われています。天橋立荘は発祥の地 天橋立でお客様をお待ち申し上げております。





ご利用シーン

＜御品書き＞■食前酒■八寸■お造り（四種盛り）■焼物（鰤照り焼き）■炊合せ（鰤大根）■鍋物（鰤しゃぶ 大皿盛り）■揚物（旬の天婦羅またはから揚げ）■蒸物■飯物■香物■水物 手作りデザート※当日の仕入れによって若干変更する場合もございます。

大切な人との幸せなひとときをお楽しみいただけます。

ご家族との旅行、結婚記念日、誕生日、退職祝いなど様々なシーンでご利用ください。

お問い合わせ先

天橋立荘：京都府宮津市文珠584

電話：0772-20-1126

FAX：0772-20-1127

旅館HP：https://kyoto.iifuro.jp/

サービス：お食事（宿泊可、日帰り可）、温泉