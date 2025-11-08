TBSラジオ 『マイナビ Laughter Night』 第11回チャンピオンLIVE グランドチャンピオンは「おおぞらモード」に決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオ『マイナビ Laughter Night』の第11回チャンピオンLIVEが、本日11月8日（土）に有楽町よみうりホールにて行われ、南海キャンディーズ・山里亮太がMCを務める中、11組がネタを披露しました。客席投票と、オンライン配信での投票の結果「おおぞらモード」が優勝し、TBSラジオの冠特番出演権に加えて、賞金100万円を獲得しました。





『マイナビ Laughter Night』はオンエア争奪LIVE(公開収録）とオンエア、そして、YouTubeを使ったリスナー投票型の芸人発掘ラジオとして2015年より放送開始。毎月の月間チャンピオンが集うチャンピオンLIVEも今年で11回目を迎えました。今回のライブに集結した11組は、昨年2024年12月から、今年2025年10月までの『マイナビ Laughter Night』月間チャンピオンである、ぎょねこ、シンクロニシティ、今夜も星が綺麗、例えば炎、イチゴ、おおぞらモード、おミュータンツ、フランスピアノ、喫茶ムーン、ヤッホイ、スタミナパン。さらに、第10回チャンピオンのかが屋が特別ゲストとして出演しました。投票の結果、今回見事に栄冠を勝ち取ったのは「おおぞらモード」。さらに、マイナビ賞として「喫茶ムーン」が選ばれ、賞金を決めるサイコロ（賞金5万 or 10万 or 20万）を振り、賞金10万円を獲得しました。優勝の「おおぞらモード」マイナビ賞の「喫茶ムーン」おおぞらモード喫茶ムーン

なお、この大会の模様は、11月14日（金）と11月21日（金）の2週連続で、TBSラジオ『マイナビ Laughter Night』にて放送されます。

