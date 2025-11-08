B2福岡｜奈良の堅守に苦戦、追い上げ及ばず3連敗

ライジングゼファーフクオカ株式会社

2025年11月8日（土）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.バンビシャス奈良】戦は、“福岡 68-88 奈良”で福岡の敗戦となりました。

【試合結果】

【福岡】68-88【奈良】

1Q 14-23

2Q 18-16

3Q 18-22

4Q 18-27

【戦評】

＜前半＞

奈良・小林の3Pシュートで試合が始まり、序盤は奈良の堅いディフェンスに苦しむ展開。

福岡は#12寒竹のジャンパーで応戦するも、シュートの精度を欠きなかなか主導権を握れない。#34アギラールや#24バーレルがインサイドで踏ん張り得点を重ねるが、奈良の粘り強いディフェンスに阻まれ9点ビハインドで第1クォーターを終える。

第2クォーターに入ると、#5リードの3Pシュートや#33加藤の4点プレーで一時1点差まで迫るも、ターンオーバーが響き再び点差を広げられる。#24バーレルの豪快なダンクや#0會田の3Pシュートで反撃を試みるが、奈良の外角が冴え、7点ビハインドで前半を折り返す。

＜後半＞

第3クォーターは外角からのシュートが決まらず重苦しい立ち上がりに。 奈良・古牧や坂口の3Pシュートが次々と決まり、大きく点差を広げられる。それでも#8青木の3Pシュートや會田、#32狩野の得点で粘りを見せる。リードのブザービーター3Pシュートも飛び出し、1分間で8点を縮める気迫溢れる猛攻により11点ビハインドで最終クォーターへ望みをつなぐ。

第4クォーターではアギラールやリードの得点で食らいつくも、奈良の外角が高確率で決まり再び点差が拡大。終盤は奈良・坂口やブレイクフィールドの得点で突き放され、最後まで流れを引き戻す事ができず、福岡は奈良の勢いに押し切られ痛恨の3連敗となった。

【コメント】

福島雅人HC

奈良さんは、怪我人がようやく戻ってきたことでチームの結束力が高まり、集中力を切らすことなく、前週・前々週とはまったく違う強度でしっかり戦っておられました。

一方で福岡は、謙虚さが足りず、遂行しなければならないことをやり切れず、当たり前のことを当たり前にできませんでした。奈良さんが準備してこられたことを、そのままやられてしまったという印象です。

うちの選手たちは、「謙虚にプレーしなければ、どのチームにも負ける可能性がある」ということをしっかり理解しなければなりません。まだ何も成し遂げていないチームであるにもかかわらず、その“謙虚さ”が非常に欠けていたゲームだったと思います。

イージーバスケットを外したり、ターンオーバーをしてしまったりと、非常に残念な内容でした。

遠方から、青い服を着て応援に来てくださった多くの方々に対して、本当に申し訳なく思います。

今日、準備してきたことの多くが出せなかったので、明日はしっかり修正して戦えるよう、短い時間の中で準備を整えていきたいと思います。

【ハイライト】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=stW7LCRZ2Q8 ]

【バスケットLIVEで見逃し配信を見る】

https://basketball.mb.softbank.jp/lives/505593?utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_022(https://basketball.mb.softbank.jp/lives/505593?utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_022)