【横浜エクセレンス】両日共に2階自由席完売の中、推し活企画も行われた第7節愛媛戦！3連勝中で迎えた上位愛媛オレンジバイキングスとのホーム戦！！

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。

この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第7節 愛媛オレンジバイキングス戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。



推しシート開催など、推し活イベントも行われた今節も熱い応援ありがとうございました！

今シーズンも引き続き最後まで熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！！

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第7節 愛媛オレンジバイキングス 戦Game1 ●横浜EX 77―90 愛媛(敗戦)

前節行われた山形戦(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000036241.html)は両日ともに接戦だった中、ホームで連勝を掴みとり今シーズン最長となる3連勝中で迎えた愛媛戦。

試合開始前時点で9勝2敗の西地区2位につけている強豪クラブとの一戦は両日ともに2階自由席が完売となる中で行われました！

Game1は「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」では今節唯一の金曜開催となった注目度の高い中で行われた一戦は、立ち上がりからお互いに2点ずつ取り合う均衡した流れとなっていた中開始3:59時点で「#93 上良潤起」がこの試合両クラブ合わせて最初の3Pシュートを決めて9-6と初めてリードを奪うことに成功します！

ですが、その後0-9のランを許す時間もあり11-20とビハインドを背負ってしまいます。

このままビハインドを広げられ続けるわけにもいかない中、この日開幕戦以来の出場となった「#14 カリム・エゼディン」が復帰後初得点を決めて無得点の流れを断ち切り最終的には18-24と6点差で1Q終了。

逆転へつなげたい2Qでしたが、愛媛の高さに苦しめられ点差を再度広げられると開始4:23時点で23-38と15点差をつけられてしまいます。

オフィシャルタイムアウトを挟み、「#34 ベンジャミン・ローソン」・「#1 トレイ・ボイドIII」がそれぞれ前半だけで2桁得点をあげる活躍を見せ34-43と1桁点差で2Q終了。

3Q立ち上がりには「#13 大橋大空」・「#1 トレイ・ボイドIII」が立て続けに得点を決めて5点差まで縮め逆転への雰囲気も高まります！

しかしそこから追いつくまでは至らず、再度点差を広げられると最終的には54-68で3Q終了。

このままでは終われない4Qでは「#8 西山達哉」が2本の3Pシュートを決めるなど、開始1:54時点で64-73と再度1桁点差に迫ります！

粘り強く最後まで戦い続けたものの、ここまで6連勝中で西地区2位につけている愛媛の牙城を崩すことはできず最終的には77-90で敗戦。

今シーズン最長となる4連勝達成とはなりませんでした。

マンオブザマッチ#8 西山達哉主なスタッツ：9得点(3Pシュート成功率60%)1スティール

平日のナイトゲームにも関わらずたくさんの応援、本当にありがとうございました！

今日は負けてしまったのですが、明日(Game2)やり返す機会があるので、しっかり修正して勝てるように頑張りますので熱い応援よろしくお願いします！

試合後コメント#13 大橋大空

試合が始まる前から愛媛さんの外国籍選手が特に脅威というのはわかっていて、その点に関しては相手の思い通りにやられてしまった印象があります。

逆を言えば相手の日本人選手のターンオーバーを誘発させるディフェンスには手応えがあったので、明日(Game2)はそこをやりながらどうやって背の高い外国籍選手を止めていくか、僕らのインテンシティをあげていけるかが鍵になるのでそこをしっかりやっていきたいです。

河合竜児 HC

やっとメンバーが戻ってきたとは言え、(復帰したばかりの)「#20 ザック遼モーア」や「#14 カリム・エゼディン」は本調子ではない・まだ動けるようになった段階で試合に出てもらっているので、今は我慢の場面かなと。



ただ、開幕前のプレシーズンのみんながヘルシーな状態・フルロスターで挑めた時は今日のチームのレベルではやっていなかったので、みんなもそのレベルを信じられるし希望を持っていられるからみんな耐えてくれていると思います。



その中で、愛媛さんの身長が大きいことはわかっていたものの、やってみてやっぱりビデオ越しで見るのと対峙したのでは乖離があって大きいなと感じたので明日(Game2)はもっと賢くやっていきたいです。



ケガからのカムバックに加えて、この時期は涼しくなって実は「#21 エライジャ・ウィリアムス」が体調崩したこともあって揃わない中での練習になった部分もあって、一難去ってまた一難の状態が続いていますが、これを乗り越えることでチームの結束力などステップアップできると思っています。



全員がプレシーズンでB1クラブ相手にやれていたレベルからメンバーが揃わない時間も長く、今はその時のレベルとの乖離がありますが、そこにイライラせず選手たちは頑張ってくれているので必ず良くなっていくと思います。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2kiEi90ygls ]

Game2 ●横浜EX 79―82 愛媛(敗戦)

前日のGame1で敗れ、迎えたGame2。

前日同様2階自由席が完売となる中で行われた一戦では「#20 ザック遼モーア」が加入後公式戦初となるスターティング5に名を連ねるなどGame2での勝利に向け手を加えてきます。

立ち上がり、この日ヒロ推しシートも開催されたキャプテンの「#13 大橋大空」が3Pシュートを決めて最初のスコアを記録するとチームは勢いづき、復帰2試合目となった「#14 カリム・エゼディン」も1Qで9得点をあげるなどリズムを掴み、僅差ではありつつ常にリードした状態を保って1Qを25-20で終えます！

そして迎えた2Qも1Q同様僅差の展開が続きます。

逆転こそ許さないものの、リードを広げることはできず2Q開始3:35時点で31-30と1点差に迫られてしまいます。

ですが、そこから「#14 カリム・エゼディン」などの得点もあって逆転は許さず最終的には44-41。

3点リードした状態で前半を終えます！

このままリードを保って勝利したい一戦でしたが、3Qでペースを握られてしまいます。

開始54秒で44-45と逆転を許してしまいますが、そこから引きずることなく「#93 上良潤起」が3Pシュートを決めるなど51-47と再逆転にも成功！

その後も僅差での展開が続き59-64で3Qを終えます。

そして迎えた最終4Q。

お互いに強度の高い守備から得点がなかなか生まれない緊迫した展開が続いた中、開始4:53時点で61-70と9点差のビハインドを背負ってしまいます。

ですが、ずるずる引きずることなくオフィシャルタイムアウトあけに「#10 永野威旺」や「#93 上良潤起」 などで粘り強く点差を縮めていくと残り47秒時点で74-75と1点差に迫ります！

そして76-79で迎えた残り6秒。

「#1 トレイ・ボイドIII」がこの日自身24点目となる3Pシュートを決めて79-79！

劇的な形で同点に追いつきます！

ですが、その残された6秒で愛媛がタフな3Pシュートを決めて79-82。

劇的な形で追いついたものの、最後愛媛がそれを上回る形での敗戦。

上位相手に最後まで粘りを見せたものの、悔しい2連敗となりました。

マンオブザマッチ#14 カリム・エゼディン主なスタッツ：19得点5リバウンド3アシスト

まず初めに今日お越しいただき、ありがとうございました！

シーズン序盤で上手くいかない部分もありますけど、皆さんが応援してくださるこのチームを誇りに思えるように頑張っていきたいので今後もよろしくお願いします。

ありがとうございました！

試合後コメント#10 永野威旺

西地区2位の相手にまず昨日の負けからここまで持ってこれたのは大きいかなと思っています。

ただ、最後(相手の3Pシュートが)決まったことに関しては誰も責められないところで、100%のディフェンスをした上で決まったので悔しいですけど、それ以外のところにフォーカスして、良いオフェンスや良いディフェンスをしていくところに誇りを持っていきたいと思います。



(次節以降も)僕たちはどこのチーム相手にもチャレンジャー精神を持って挑まないといけないと思うので、個人の数字にこだわらずしっかりとバスケットボールをしていけたら絶対勝てると思うので、次は自分たちのバスケットを展開できるように頑張りたいと思います。

河合竜児 HC

本当に悔しいです。

選手は昨日の試合からしっかりカムバックしてくれて、最後の「#1 トレイ・ボイドIII」のシュートもですが本当に頑張ってくれたと思います。

勝ちに導けなかった自分の責任でもありますし、(最後の愛媛の3Pシュートは)相手選手を褒めるしか方法がないくらいディフェンスをよくしてくれていました。



ただ、今回カムバックしてくれた中で、まだ(負傷あけの選手も多く)完全体でない僕らが愛媛さん相手にここまでやれるということで、皆さんにはこの選手たちが完全に戻ってきたらという部分に期待を持っていただけたと思います。



「#14 カリム・エゼディン」に関しては今節がカムバックした最初のゲームで、「#20 ザック遼モーア」にしても同じく数試合目というところで、絶対にこれからもっともっと良くなります。このチームは。



ですので今日のように緑をまとって皆さんに来ていただいて最後4Qのような空気感でまた選手を後押ししていただけたらと思います！

応援よろしくお願いします！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=-uC74wHcyN4 ]

次回ホーム戦情報

次回ホーム戦は横浜武道館での神戸ストークス戦！

同じ緑系統をクラブカラーとしているクラブ同士の対戦！



両クラブの緑に染まるアリーナへの皆様のご来場をお待ちしております！！



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第10節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20251128_20251129/)

【日程】

2025年11月28日(金)19:05

2025年11月29日(土)14:05



【対戦相手】

神戸ストークス



【アリーナ】

横浜武道館

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10

JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。