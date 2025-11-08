インターナショナルスクールCTISが「実用英語習得への第一歩をふみだす」冬休み特訓講座を開催！2日間で、楽しんで英語独特のリズムと発音を鍛えます。

写真拡大 (全5枚)

株式会社CTIS


キャピタル東京インターナショナルスクール（以下、CTIS／所在地：東京都港区）は、


冬休み期間である2026年1月5日（月）・6日（火）の2日間、英語をこれから本格的に学び始める小学生を対象にし初心者向け英語レッスン『English Step-Up Program』を開催します。



カタカナ英語の発音はもちろんのこと、日本語なまりのリズムや発声が一度染み付いてしまうと、あとから修正するのは難しいものです。レッスンでは、英語の正しい発音とリズムを体感しながら「英語で話すことが楽しい」という気持ちを育むことを目指します。


本格的な英語教育が初めてのお子さまでも、わかりやすく楽しく学べる内容です。



開催の背景

「英語の発音は小さいうちからでないと身につかない」。


そんなことを聞いたことがある方も多いかもしれませんが、実際には小学生や中学生からでも、正しい方法で練習を重ねることで国際的に伝わりやすいきれいな英語を話せるようになるお子さんはたくさんいます。


日本の学校では文法や単語をしっかり学ぶ一方で、実際の会話で使う「発音」や「リズム」に触れる機会はまだ限られています。その結果、教室の中では英語が通じてもいざ英語ネイティブと会話すると伝わりにくい…、そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。



今回のプログラムでは、「学校の教室の中だけで通じる英語」ではなく、世界で通じる正しい発音とリズムを身につけることを目指します。また、話して伝わる楽しさを実感することで、お子さまの「もっと話したい！」という気持ちを育てていきます。




「English Step-Up Program」内容

本レッスンでは、英語の基本となる「発音」「リズム」「発声」を中心に、ゲームやアクティビティを交えながら楽しく体験していきます。


ただ聞いてまねをするだけでは身につきにくい発音も、講師が一人ひとりの様子を見ながら丁寧に指導・矯正することで「伝わりやすい英語」の表現力の基礎を身につけます。


楽しみながら正しい発音やリズムを身につけ、自信をもって英語を話すきっかけになるレッスンです。




日程：2026年1月5日（月）・6日（火）



時間：小1・小2クラス（午前の部）：9:00～11:10


　　　小3・小4クラス（午後の部）：13:00～15:10



会場：キャピタル東京インターナショナルスクール三田キャンパス


Google Mapはこちら(https://maps.app.goo.gl/zwUxXzDmMojweXdf8)



対象：小学1年生から4年生で、これから本格的な英語学習を始めたい生徒



定員：小1~2年生クラス10名／小3~4年生クラス15名



参加費：8,000円（税込・2日間）



申込締め切り：2025年12月7日（日）　午後5時



お申し込み方法

下記のフォームよりお申し込みください。


→️ https://forms.gle/ZmJuoYvZaavesz7x8(https://forms.gle/ZmJuoYvZaavesz7x8)


※定員に達し次第、受付を終了いたします。




キャピタル東京インターナショナルスクール(CTIS)について

キャピタル東京インターナショナルスクールは、株式会社LITALICOの創業者であり、現在はエンジェル投資家として約50社に出資をしている佐藤崇弘(さとうたかひろ)が2022年に設立したインターナショナルスクールです。時代をキャッチアップしながら社会で活躍できる人材を育成するための教育を目指します。


CTISでは国際バカロレア(IB)を導入し、歴史のある確かなカリキュラムを通して卒業後の進路も安心できる教育システムを提供します。現在、小学部と中学部はIB認定校であり、高校部については設立時にIB認定を受けられるように準備をしています。


CTIS 公式Webサイト：https://www.capitaltokyo.com/(https://www.capitaltokyo.com/)




【本プログラムに関するお問い合わせ】


株式会社CTIS


CTISアフタースクール運営事務局


E-mail：afterschool_minamiazabu@capitaltokyo.com


TEL：03-6427-7133




【CTIS小中学部に関するお問い合わせ】


CTIS 小中学部運営事務局


東京都港区南麻布4-11-30南麻布渋谷ビル4階


03-6427-7133 (平日9:00－18:00) / info@capitaltokyo.com




【幼稚部に関するお問い合わせ】


CTISキンダーガーテン渋谷


東京都渋谷区桜丘町３－４ Shibuya Sakura Stage SAKURAタワー5F


03-6455-3155 (平日9:00－18:00) / info@kinder.capitaltokyo.com