日本発、Y Combinatorに採択された起業家の一人──Kai Brokering氏が「Tokyo Founders’ Day 2025」に登壇決定。

東京出身の起業家Kai Brokering氏は、2015年に米国へ移住、その後フルスタックエンジニアとして活動し、現在は音声AIを活用したスタートアップ VoiceOS（本社：サンフランシスコ／東京）を共同創業しています。

彼は音声 x AIの領域に極めて早い段階から取り組み、その先見性が評価されてY Combinator採択につながりました。

VoiceOSは、「声」をあらゆるアプリケーションで“読む・書く”ための、シームレスで普遍的なインターフェースへと進化させるAIサービスです。

ユーザーは自然に話すだけで、メール、Slack、Notion、メッセージなど、あらゆる文章を作成・編集・理解します。 単なる音声入力ではなく、話した内容の意図を理解し、洗練された言葉に書き換え、明確で伝わりやすい文章への変換を可能にします。

つまり、話し言葉を単に文字化するのではなく、「意味を正確に伝える」文章に変換します。

その結果、より明確で効率的なコミュニケーションが可能になります。

今回の登壇では、Kai氏が「Go Global from Day One（創業初日から世界市場へ）」というテーマのもと、日本の若手起業家およびエンジニアに向けて、グローバルでの経験、YCでの経験、そして成功と失敗を語ります。

Kaiくんのように、日本から一人でも多くの人がY Combinator(YC)を通じてグローバルに挑戦するようになってほしいと思っています。以前Kaiくんと話した際に印象的だったのは、実は彼は応募前からすでにYC側から連絡を受けていたこと、そしてインタビューまで進みながらも4回連続で不採択となり、5回目でついに採択されたというストーリー。多くの人が1～2回の不採択で諦めてしまう中、何度落ちても挑戦を続けたその姿勢をリスペクトをしています。



- 戸上 恭丞（Kyosuke Togami）

開催概要

Tokyo Founders’ Day 2025 -「Go Global From Day 1」

日時：2025年11月14日（金） 9:30～14:00

会場：渋谷スクランブルスクエア QWS

主催：Transpose Platform × 産業革新投資機構（JIC）× IVS

Transpose Platformについて

米国サンフランシスコに本社を置くTranspose Platformは、創業初期の起業家の成長支援に重点を置く、ファンド・オブ・ファンズ兼ベンチャーキャピタルです。

創業以来、Y Combinator・Entrepreneur First どをはじめとするトップファンド及びアクセラレーターと連携し、83社以上のユニコーン、4社以上のデカコーンを支援。 1,000社以上の創業フェーズ企業の成長を後押ししてきました。

日本では産業革新投資機構（JIC）やIVSとの協働を通じ、“Go Global From Day 1”を文化として根付かせる取り組みを推進しています。

