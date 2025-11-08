婚活ツール「カスタネット」の婚活バレ防止機能「勤務先フィルター」をNPO法人に向けて無償提供

特定非営利活動法人 結婚相談NPONPO法人に無償提供

東京都認証 特定非営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）が企画・監修を担当し、株式会社ロジナス（所在地：神奈川県逗子市）が開発・運営を担当する出会いの信用情報サービス「カスタネット」（基本無料）は、勤務先の同僚バレを防ぐ機能「勤務先フィルター」を賛助会員法人に限定して提供しておりますが、この度、同機能をNPO法人に無償提供することを決定致しました。

ご利用申請をいただきましたNPO法人のスタッフ様は「勤務先フィルター」を無償でご利用いただけるようになるため、安心してカスタネットを使った婚活に取り組んでいただけます。

■低収入になりがちなNPO法人職員の婚活をサポート

内閣府の調査によりますとNPO法人有給職員の平均年収は概ね200万円から300万円台の範囲とされており、「2023年度（令和5年度）特定非営利活動法人に関する実態調査」では、認証法人常勤職員の年収中央値が112万円という衝撃の数字も公表されています。こちらの調査結果につきましては、最低賃金を考慮しますと常勤とフルタイムの認識が異なることが想像できますが、当団体でも現状300万円を超える職員はおりませんので、民間企業より低いであろうことは実感しております。

一般的に年収300万円未満の方は男女ともに婚活が困難とされており、カスタネットはそういった方もご利用いただけるように「基本無料」にこだわって参りました。

NPO同士の交流を通して、NPOには真面目で温厚な方が多い印象を持っており、カスタネットの利用者増を喜ぶユーザーも少なくない筈です。今回の無償提供により、少しでもNPO法人従事者のお役に立てれば幸いです。

■勤務先フィルター機能 概要

無償提供させていただきます「勤務先フィルター」は、勤務先に同一企業を設定しているユーザーを自動的にブロックする機能です。

同僚からの婚活バレを削減することで、安心して婚活に取り組んでいただくことが可能となります。

カスタネット「勤務先フィルター」設定画面

カスタネットには勤務先設定項目および、就業形態設定項目があり「法人経営者・団体代表者・正社員」は勤務先の設定が必須となっております。（パート・アルバイトも設定可能。派遣形態の場合、ユーザーは所属先と派遣先のいずれかを選択して登録することとなります）。

「勤務先フィルター」機能を有効化しているユーザー様は、カスタネット内で同一企業に勤務先を設定している同僚の方から、プロフィール閲覧ができなくなります。

勤務先に勤務先フィルター利用可能勤務先を設定した場合、プロフィールに「勤務先フィルター」アイコンが表示されますので、そちらからユーザー毎に機能の有効化/無効化を選択可能となります。

ご依頼いただいたNPO法人従業員様には勤務先フィルターが表示

※注：勤務先フィルターは100%の適用をお約束するものではございません。勤務先登録が必要なのは「法人経営者・団体代表者・正社員」のみとなります。

※勤務先フィルターはカスタネット内部でのみ機能し、SNS等で公開するオンライン名刺には適用されません。（オンライン名刺は非公開が可能です）

●NPO法人の福利厚生としても

結婚相談NPOは社会が一丸となって少子高齢化問題に取り組む環境を目指しています。

ユーザーにとってご勤務先がカスタネットの「勤務先フィルター」に対応していることは、とても大切なことです。是非、従業員の皆様に自社がカスタネットの勤務先フィルター利用可能企業であることをお伝えいただき、従業員のライフプランを大切にしていることをアピールしていただければと思います。

■参加方法

無償提供をご希望のNPO法人様は結婚相談NPOのお問い合わせページよりご依頼をお願い致します。審査等はございませんが、ご申告は理事の方からのみ承ります。

▼結婚相談NPO お問い合わせページ

https://bridal-npo.org/contact/

■カスタネットとは

ユーザー視点で「恋活・婚活用オンライン名刺」を標榜しています

カスタネットは基本無料にこだわった「恋活・婚活用オンライン名刺サービス（ウェブアプリ ※特許出願中）」です。偽装プロフィールや売買春を防ぐための「出会いの信用情報サービス」として開発され、独身性や最終学歴・居住地など出会いの信用情報をお互いに確認し合うことで世の中で増加している出会いのトラブルを減らし、未婚化・晩婚化の解消を目指しております。

▼カスタネット 公式ページ

https://bridal-npo.org/castanet/(https://bridal-npo.org/castanet/)

結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

取引銀行： 中央労金、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、東京信用金庫、日本政策金融公庫

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/

株式会社ロジナス 企業概要

企業名： 株式会社ロジナス

本部所在地： 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿一丁目1番10号

代表取締役：山本 啓一

事業内容： デジタルコンテンツの企画、制作、配信および販売、ネットワークシステムを利用した情報の配信、コンピュータシステムの企画、開発、販売および運営管理、旅行業・旅行代理業

取引銀行： 横浜銀行 逗子支店、かながわ信用金庫 逗子支店

ホームページ： https://www.loginas.co.jp/