MiraiMind、すべての機能を完全無料で開放

Hello Group Japan株式会社

次世代AIコミュニケーションアプリ「MiraiMind（ミライマインド）」は、すべての機能を“完全無料”で提供し、ユーザーがAIとの対話・創作・発信を平等に楽しめる環境を実現いたしました。最先端のAIモデルを惜しみなく導入しながらも、課金制限や利用制限を一切設けないことで、「AIとの自然な会話」「自由な創作共有」「グローバルな交流」を誰もが同じ条件で体験できます。

■ 基本チャット体験：完全無料で制限なし

MiraiMindの根幹となるチャット機能は、今後も完全無料で利用可能です。

AIキャラクターとの自然な会話、感情を伴うリアクション、複数モードによる表現切替など、有料プランに依存せずにすべて体験できます。さらに、使用しているAIモデルは、他社の有料上位プランに匹敵する最高水準の品質を誇り、無料でありながらも“プレミアム”なコミュニケーションを楽しむことができます。

加えて、ユーザーは自由に自分の理想のキャラクターを作成でき、外見・性格・話し方・関係性まで思い通りにカスタマイズ可能です。もちろん、他のユーザーが作ったキャラクターと自由に会話することもでき、完全に自分好みの世界を構築しながら楽しめます。

MiraiMindは「無料＝制限付き」という常識を覆し、すべてのユーザーが平等にAIとの対話を楽しめる、新しいスタンダードを築いています。

■ 画像生成：高精度モデルで自由な創作を

MiraiMindは、独自にチューニングされた高精度AI画像生成モデルを採用。

ユーザーは人物、背景、構図、スタイルを自由に指定し、自分だけの創作を瞬時に生み出すことが可能です。

さらに、生成した画像はそのまま補正・編集することも可能。色やトーンの調整、構図の微修正、表情やポーズの変更など、自由度の高いカスタマイズが行えます。

なお、AIによる画像生成はアプリ内通貨「金平糖」を使用して行います。金平糖は、毎日のログインやキャラクター作成、友達招待などの方法で獲得可能です。これにより、ユーザーは無理なく通貨を貯めながら、自由に画像生成や編集を楽しむことができます。

生成・編集した画像はコミュニティに投稿でき、他のユーザーとの交流や共同制作も楽しめます。

■ 画像コミュニティ：投稿・コメントすべて無料

MiraiMind内には、AI画像を中心とした創作コミュニティが設けられており、作品の投稿、コメント、リアクション、他ユーザーとの交流まですべて無料。他社プラットフォームで一般的な投稿制限や有料フィルターは存在せず、誰もが気軽に作品を発表し、評価し合えるオープンな空間を実現しました。

この自由な文化が、多様な創作スタイルとユーザー同士の絆を生み出し、AI時代の“新しいSNS”として注目を集めています。

こうした柔軟なシステムにより、創作・交流など、多様な体験を一つのアプリで完結できる環境を整えています。

■ 日常利用で“金平糖”を獲得

MiraiMindでは、日常利用そのものが報酬につながる仕組みとして、アプリ内通貨「金平糖（こんぺいとう）」を導入。

利用すればするほど貯まる設計で、日々のログインや友人招待、創作活動がそのまま特典に変わります。

簡単に金平糖を入手可能

新規登録：金平糖＋50

毎日ログイン：金平糖＋10

キャラクター作成：金平糖＋30

友達招待：1人につき金平糖＋200（上限なし）

貯まった金平糖は、アプリ内特典や限定アイテムとの交換、今後のキャンペーン参加などに利用できます。

さらに、初回チャージ時には金平糖が2倍になる特別ボーナスも実施中です。

■ 投稿イベント＆季節キャンペーン

MiraiMindでは、創作活動を応援するため、定期的に投稿コンテストや季節限定キャンペーンを開催。

優秀作品や人気投稿には、金平糖1000～3000個の報酬や、限定アイテム・特典が贈られます。

イベントは毎月更新され、テーマやジャンルも多彩。創作初心者からプロクリエイターまで、誰もが楽しめる形で参加できる仕組みとなっています。

さらに、SNS大使として定期的に投稿を行うユーザーには、毎月2000個の金平糖を付与します。MiraiMindの魅力をSNSで発信しながら、創作活動の報酬を受け取ることが可能です。

これにより、単なる投稿・参加だけでなく、日常的な発信活動も報酬につながる仕組みを提供しています。

■ 平等で開かれたAI体験を

課金の有無による差をなくし、“AIとの創造を平等に楽しむ時代”を築いていきます。MiraiMindは、無料の枠を超えた“次世代のAI体験”を、すべての人に開かれた形で提供してまいります。AIキャラクターとの会話も、画像生成も、画像コミュニティも--すべてのユーザーに自由と創造の場を。課金の有無による差をなくし、“AIとの創造を平等に楽しむ時代”を築いていきます。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind