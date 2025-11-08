ポケモンカードゲーム 初代ポケモン竜王 ハセガワ アサキ選手とMycalinks Proスポンサー契約締結について

株式会社Myca

Mycalinks Pro 4人目の選手としてポケモンカードゲームプレイヤー ハセガワ アサキ選手とプロスポンサー契約を締結しました。

弊社では『少年たちに夢を与えたい』

『好きなことを仕事に出来る人を増やす』

そして『カードゲームの楽しさを多くの人に伝えたい』という想いでスポンサー契約を今後も行っていきます。

◆ハセガワ選手からのコメント

わたしがポケモンカードを始めたのは幼稚園の頃友達にカードをもらったことがきっかけです。

物心がついたときにはポケモンカードを始めていました。

長年のポケカ歴の中でさまざまな人達と出会い、ポケカ以外の事でもお世話になった人のおかげで今の自分があります。

本当に感謝しています。

ポケモンカードで自分が得た人生経験はとても大きいものだと感じているので、これから始める子供たちや、趣味として始める大人たちに少しでも今後の糧になって貰えるように、Mycalinks Proの元でポケモンカードを広めていきたいと思っております。

所属しているYouTubeチャンネルの元でも、Mycalinksの元でもこれから精進していきますので応援よろしくお願いします！

◆ハセガワ アサキ選手

2005年4月7日生まれ 栃木県出身

・2014年 ポケモン竜王戦 初代竜王

・WCS2014 ワシントン ジュニアベスト16

・2014年 バトルフェスタ宮城 優勝

・2015年 レックウザメガバトル名古屋 優勝

・WCS2015 ボストン ジュニアベスト8

・WCS2016 サンフランシスコ ジュニアベスト8

・JCS2021 シニア 準優勝

・JCS2022 シニア 準優勝

・WCS2022ロンドンマスター TOP32

その他入賞歴多数

X（旧Twitter アカウント）：https://x.com/poke_asaki

Youtubeチャンネル：はるnチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCGTs4nWafYaPUuvQIXr_Ldw

◆カード管理アプリMycalinks

31ジャンル約45万種のカードの情報やデッキ作成などができるアプリです。

https://myca.cards

◆Mycalinks POS

カードショップ向けのPOSレジ開発を行っております。

◆Mycalinks MALL

カード管理アプリMycalinks内にあるECモールです。

様々な店舗様が出店しております。

◆カードショップMycalinks

ポケモンカードゲーム英語版取り扱い日本一！？

未開封パックのコレクションも圧巻です。

https://mycalinks.jp

企業名：株式会社Myca（マイカ）

代表者：木村祐介

所在地：茨城県つくば市研究学園5丁目5-8 D14 102

設立：2023年10月

事業内容：カード管理アプリの運営開発、カードショップの運営