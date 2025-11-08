『JAPAN&GLOBAL UNLIMITED for LINE（β版）』を11月8日(土)より提供開始

概要

イン・プラス株式会社JAPAN&GLOAL UNLIMITED for LINE

イン・プラス株式会社（代表取締役：木村 幸太郎、本社：東京都渋谷区）は、「LINEアプリ内で購入から設定まで完結する通信サービス（eSIMおよびSIM）」『JAPAN&GLOBAL UNLIMITED for LINE（β版）』を、2025年11月8日(土)より提供開始いたします。

本サービスは、LINE公式アカウント上でeSIMまたはSIMカードの購入・リチャージ・履歴確認までがすべて完結し、面倒な設定やアプリのダウンロードが不要な、次世代の通信ソリューションです。

また、リリースを記念して「友達登録で全商品50％OFF特別キャンペーン」を2025年12月15日まで実施します。

特徴

- LINEの中”だけ”で完結する通信サービス

- 新規購入・リチャージ・利用履歴確認をすべてLINE上で実現。

- 設定ほぼ不要で即時利用可能

- 購入後、通信情報（eSIM＆SIM）がLINE画面に自動送信され、手続きほぼ不要で即時開通。

- 190以上の国と地域で利用可能なグローバルローミング

- 周遊プランも充実。海外旅行や出張時にもスムーズに通信利用が可能。

ご利用方法

- 利用期限は365日（国内最長クラス）。SIMカードは無期限利用にも対応（※1）。- eSIM・SIMのリチャージにも対応 - 購入履歴から同じ商品をワンタップで再購入可能（※2）。- 無制限通信対応（※3） - 一定容量までは高速通信、以降は768kbpsで低速無制限通信。- アプリ不要・ストレージ消費ゼロ - 専用アプリのダウンロード不要で、スマホ容量・バッテリー負担を軽減。

「JAPAN&GLOBAL UNLIMITED for LINE」に友達登録

（https://line.me/R/ti/p/@629jlbbx）

- リッチメニュー から 通信を購入- 「地域」若しくは「国」を選択し、好きな容量・日数を選択- クレジットカードを初回のみ登録し決済（2回目以降は自動決済）- LINE上にeSIMが送付。「eSIM追加」で自動ダウンロード ※SIMカードの場合にはSIMカードに自動リチャージ- ローミング ON にして通信開始[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fogs4r_u-RA ]特徴

LINEのPOINT

新規ご購入

（eSIM）

リチャージ

（eSIM・SIM）

お友達追加

お友達追加でお得に

商品例

キャンペーン価格一覧（～2025年12月15日迄）

※1 ）SIMカードは商品仕様上「無期限利用可」ですが、前回利用から1年を超える場合は利用不可となる場合があります。

※2） eSIMは利用機種に制限あります。設定にはWI-FI環境が必要。

※3） 高速通信容量を超過後は768Kbpsで無制限通信可能。

開発背景

これまでeSIMの通信情報は「メールによる自動(手動)配信」が一般的ですが、迷惑メールフォルダへの振分けやアドレス入力ミスなどで、利用者不便が指摘されていました。

ECサイト購入ではURL紛失や発見難易度により再アクセスが難しく、専用アプリを利用する場合も「容量負担」「バッテリー消費」「設定の難しさ」等の課題が残っていました。

多くの日本人が日常的に利用している「LINE」上で完結できる仕組みを独自に開発し、約1年の開発期間を経て、購入から設定・利用までのすべてをLINE内で実現しました。

（β版として、ご利用者様の「声」をお伺いし更なる改良を推進してまいります）

背景データ：LINEの圧倒的利用率

国内月間アクティブユーザー数：約9,800万人（2025年3月時点） - 日本の総人口の約8割をカバー。

スマホ所有者ベースのSNS利用率：83.7％。

年代別利用率：10代91.4％、20代92.2％、30代90.8％、40代84.3％、50代82.0％、60代79.8％、70代71.2％。

【特別キャンペーン実施中】

『JAPAN&GLOBAL UNLIMITED for LINE（β版）』の開始を記念して、2025年12月15日までの期間限定で「友達登録で全商品50％OFFキャンペーン」を実施いたします。

期間中は、すべての地域・すべてのプランが半額で「いつでも」「どこでも」「なんどでも」ご購入可能。購入済みデータは開通手続き前であれば1年間有効のため、事前購入も安心して行えます。特別な機会にお試しください♪(本キャンペーンは予告なく終了する可能性がございます)

今後の展開

キャンペーン展開と並行して以下内容についても検討及び開発を継続致します。

- PayPay決済対応・ワンタップ購入機能の強化（2026年春予定）- AIチャットによるサポート・自動トラブル解決機能の導入- 法人・訪日外国人向け特別プランの拡充- LINE上での自動リチャージ・定期購入プランの実装 等

JAPAN&GLOBAL UNLIMITED とは

JAPAN&GLOBALシリーズはコンビニエンスストア、空港カウンター、百貨店、観光案内所、ホテル、旅行代理店をはじめ販売箇所5,800か所以上(2025年8月1日時点)で展開。2024年10万枚以上出荷し、主に訪日客中心にご利用頂いております。

今回のJAPAN&GLOBAL UNLIMITED は通信キャリアと提携及び連携し「グローバルローミング回線」で日本国内外回線を全て「使い放題」提供。お客様から多くある3つの「負の解消」“利用容量が想像できない”“途中で回線途切れる不安”“設定分からない”と販売店の声を基に創作。今回の「for LINE」に限らずAPI連携可能とし、提供希望代理店様と協業で使い勝手の良いサービスNo,1を目指します。

会社概要

https://www.in-plus.co.jp/

会社名：イン・プラス株式会社（INPLUS Inc.）

代表取締役：木村 幸太郎

所在地：〒105-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷3丁目スクエアビル2F

本件に関するお問い合わせ先

イン・プラス株式会社 広報担当

(当社はテレワークを慣行しております。お問合せはmailのみとさせて頂いております)

Email：cdm@in-plus.co.jp