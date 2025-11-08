METEORA st.所属 REAL AKIBA BOYZ初の海外ワンマンライブを中国・上海で開催！
アニソンダンスパフォーマー REAL AKIBA BOYZ（所属：クリエイターレーベル「METEORA st.」）が、グループ初となる海外単独公演「上海LIVE 我们的究极之作（ぼくらのマスターピース）」を中国・上海にて開催いたしました。
本公演では、REAL AKIBA BOYZが長年磨き上げてきた独自のスタイル「街宅（ストリートおたく）」を通じて、ACGN文化（アニメ・コミック・ゲーム・ノベル）への深い愛と、ストリートダンスの力強さを融合させた圧巻のパフォーマンスを披露。現地ファンとの熱狂的な一体感を生み出し、二次元とリアルが交差する唯一無二の空間を創り上げました。
REAL AKIBA BOYZは、宅舞（おたく舞踊）をルーツに持ち、ヒップホップやブレイキングなどのストリートダンス要素を取り入れた新ジャンル「街宅（ストリートおたく）」を確立。作品やキャラクターへのリスペクトを軸に、国内外のファンを魅了し続けています。
今回の上海公演は、REAL AKIBA BOYZにとって新たな挑戦であり、グローバルな活動の第一歩となりました。今後も、二次元文化とストリートカルチャーを融合させた唯一無二の表現で、世界中のファンに感動を届けてまいります。
「我们的究极之作（ぼくらのマスターピース） 」公演概要
公演日程：2025年11月7日（金）19:30～21:30(中国時間)
会場：瓦肆 VAS（上海市普陀区万航渡后路19号 3階）
【REAL AKIBA BOYZ 2026 ワンマンライブ】
・「LIVE"ROOTS”4」
2026年2月13日(金) KT Zepp Yokohama
#LIVEROOTS4
・龍LIVE「雷晴」
2026年3月26日(木) 梅田クラブクアトロ(大阪)
2026年3月30日(月) Zepp Shinjuku(東京)
#龍LIVE_雷晴
・RAB ESPICE 東名阪ワンマンライブツアー
2026年3月19日(木) Zepp Nagoya(名古屋)
2026年3月21日(土) NHK大阪ホール(大阪)
2026年4月5日(日) Kanadevia Hall（東京）
・REAL AKIBA BOYZ東京体育館ワンマンライブ
2026年9月19日(土) 東京体育館
REAL AKIBA BOYZ
ネット上の関連動画総再生数5億再生超！
レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！
ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。
2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。
2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。
REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A
公式X (旧Twitter)：
https://x.com/RAB_CREW
Instagram:
https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/