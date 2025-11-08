METEORA st.所属　REAL AKIBA BOYZ初の海外ワンマンライブを中国・上海で開催！

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー REAL AKIBA BOYZ（所属：クリエイターレーベル「METEORA st.」）が、グループ初となる海外単独公演「上海LIVE 我们的究极之作（ぼくらのマスターピース）」を中国・上海にて開催いたしました。

本公演では、REAL AKIBA BOYZが長年磨き上げてきた独自のスタイル「街宅（ストリートおたく）」を通じて、ACGN文化（アニメ・コミック・ゲーム・ノベル）への深い愛と、ストリートダンスの力強さを融合させた圧巻のパフォーマンスを披露。現地ファンとの熱狂的な一体感を生み出し、二次元とリアルが交差する唯一無二の空間を創り上げました。

REAL AKIBA BOYZは、宅舞（おたく舞踊）をルーツに持ち、ヒップホップやブレイキングなどのストリートダンス要素を取り入れた新ジャンル「街宅（ストリートおたく）」を確立。作品やキャラクターへのリスペクトを軸に、国内外のファンを魅了し続けています。

今回の上海公演は、REAL AKIBA BOYZにとって新たな挑戦であり、グローバルな活動の第一歩となりました。今後も、二次元文化とストリートカルチャーを融合させた唯一無二の表現で、世界中のファンに感動を届けてまいります。

「我们的究极之作（ぼくらのマスターピース） 」公演概要

公演日程：2025年11月7日（金）19:30～21:30(中国時間)

会場：瓦肆 VAS（上海市普陀区万航渡后路19号 3階）

【REAL AKIBA BOYZ 2026 ワンマンライブ】

・「LIVE"ROOTS”4」

2026年2月13日(金) KT Zepp Yokohama

#LIVEROOTS4

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4666

・龍LIVE「雷晴」

2026年3月26日(木) 梅田クラブクアトロ(大阪)

2026年3月30日(月) Zepp Shinjuku(東京)

#龍LIVE_雷晴

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4683

・RAB ESPICE 東名阪ワンマンライブツアー

2026年3月19日(木) Zepp Nagoya(名古屋)

2026年3月21日(土) NHK大阪ホール(大阪)

2026年4月5日(日) Kanadevia Hall（東京）

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679

・REAL AKIBA BOYZ東京体育館ワンマンライブ

2026年9月19日(土) 東京体育館

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4692

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/