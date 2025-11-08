STPR、池袋エリアを“ジャック”！OOH・スタンプラリー・コラボなど20か所を超えるスポットで多彩な展開を実施！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、11月8日(土)・9日(日)に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2025(AGF2025)」への初出展にあわせ、池袋駅周辺エリアで「池袋ジャック」企画を実施しています。

サンシャインシティアルタやサンシャイン通り商店街、アニメイト池袋本店、周辺店舗など、池袋エリア全体で20を超えるOOH・大型ビジョン放映・デジタルスタンプラリー・店舗コラボなどを展開。現在も多くのリスナー(ファンの呼称)さんや来街者から反響をいただいています。

ただいま、STPRでは、AGF2025への初出展に合わせ、池袋エリアのいたるところで“観て・歩いて・食べて・集めて楽しめる”池袋ジャック企画を開催中。サンシャインシティアルタやサンシャイン通り商店街、アニメイト池袋本店、周辺店舗など20か所以上のスポットで、OOH掲出やデジタルスタンプラリー、店舗コラボなどを展開しています。また、サンシャインシティアルタでは「STPR POP UP STORE」やフォトスポットも実施され、池袋エリアのいたるところでSTPR Familyの世界観を体感することができます。

-OOH＆大型ビジョン

― ハレザビジョン ―

特別映像を大きなビジョンで放映！

期間：2025年11月8日(土)～2025年11月9日(日)

― IKEBUKURO WILD POSTING―

サンシャイン通り・サンシャイン60通り周辺 全7面に壁面広告が出現！

期間：2025年11月3日(月・祝)11月9日(日)

掲出場所・面数：

１.東京都豊島区東池袋１丁目２０－１８ 2面

２.東京都豊島区東池袋１丁目２９－５ 2面

３.東京都豊島区東池袋１丁目１３－７ 2面

４.東京都豊島区東池袋１丁目２１－１ 1面

― 池袋サンシャイン通り商店街 ―

STPR FamilyがフラッグとBGMで池袋サンシャイン通り商店街に登場！

[フラッグ]

期間：2025年10月31日(金)～11月9日(日)

[BGM] 期間：2025年10月27日(月)～11月9日(日)

― アドトラック ―

走行場所：池袋駅東口周辺・池袋サンシャインシティ周辺エリア

走行スケジュール：2025年11月3日(月・祝)～11月9日(日)

― ABC-MART GRAND STAGE 池袋店 ―

期間：11月8日(土)～11月9日(日)

― アニメイト池袋本店 ―

期間：11月7日(金)～11月13日(木)

≪ご注意事項≫

※施設やビル、店舗へのお問い合わせはご遠慮ください

※ご覧になる際は、ご通行の妨げにならないようにご注意ください

※広告の掲出期間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

-コラボレーション

AGF2025への「STPR Family」初登場を記念して、池袋を中心としたエリアの12か所(店舗含む)でSTPR Familyのビジュアルを展開！

＜コラボレーション店舗一覧＞

スイーツパラダイス／ドコモショップ／ラウンドワン／赤から／namco／ソフマップ/ビックカメラ／ABC-MART／サンシャインシティアルタ (順不同）

●コラボレーション詳細― スイーツパラダイス池袋店 ―

期間：11月1日(水)～11月25日(火)

― ラウンドワン池袋店 ―

期間：11月8日(土)～11月9日(日)

― ドコモショップ 池袋サンシャイン通り店/ルミネ池袋店 ―

期間：11月8日(土)～11月9日(日)

― 赤から 池袋サンシャイン通り店/池袋西口/池袋西口公園前店―

期間:11月8日(土)～11月9日(日)

― namco池袋店/バンダイナムコ Cross Store 東京 ―

期間：11月8日(土)～11月9日(日)

― ビックカメラ池袋本店 ―

期間：11月8日(土)～11月9日(日)

≪ご注意事項≫

※施設やビル、店舗へのお問い合わせはご遠慮ください

※ご覧になる際は、ご通行の妨げにならないようにご注意ください

-スタンプラリー

池袋エリアの対象店舗を回ってスタンプを集めると先着でオリジナルポストカードがもらえます。

●STPR Family「デジタル スタンプラリー」詳細

開催期間：2025年11月8日(土)9:00～11月9(日) 16:00

開催場所：スタンプラリー設置店舗は以下の通りです。

1.STPR Family!!ブース(★)

2.STPR POP UP STORE

3.バンダイナムコ Cross Store 東京

4.namco池袋店

5.赤から 池袋サンシャイン通り店(★)

6.ラウンドワン 池袋店

7.ドコモショップ池袋サンシャイン通り店

8.スイーツパラダイス 池袋店(★)

9.ビックカメラ 池袋本店

10ドコモショップルミネ池袋店

11.赤から 池袋西口公園前店(★)

12.赤から 池袋西口店(★)

(★)はブースへのご入場、店内のご利用が必要になります。

引換場所：サンシャインシティアルタB1F(景品引換場所)

-ポップアップストア

「サンシャインシティアルタ」に期間限定でSTPRのポップアップストア、「STPR POP UP STORE」が登場！

＜「STPR POP UP STORE」 概要＞

開催期間：2025年10月25日(土)～11月9日(日)

営業時間：11:00～20:00

開催場所：サンシャインシティアルタ 1F イベントスペース (東京都豊島区東池袋3-1-3)

決済方法：現金/クレジットカード/電子マネー・スマホ決済

※詳細は特設サイトにてご確認ください

★スペシャルノベルティーBIG パンフレットを無料配布！ ー

配布場所１.AGF2025会場内「STPRブース」(展示ホールD)

配布場所２.STPR POP UP STORE(サンシャインシティアルタ １F イベントブース)

配布場所３.一部のコラボレーション店舗

※数に限りがございます。数量上限に達し次第、配布終了となります。

■『アニメイトガールズフェスティバル2025』開催概要

開催期間：2025年11月8日(土)・9日(日)

開催時間：メイン会場：9:00～17:00

開催場所：メイン会場：池袋・サンシャインシティ 他

主催：アニメイトガールズフェスティバル実行委員会

公式サイト：https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/

公式X：https://x.com/AGF_info

※本イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■STPR所属グループ(STPR Family)について

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2025年10月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月には東京ドーム、ベルーナドームにて5日間連続でのライブイベントを開催。

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/