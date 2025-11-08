「サウナで“ととのえるためにととのえる”」in サウナ&カプセルホテル北欧

日本一株式会社

温浴施設特化型メディア「マッパ！」を運営する日本一株式会社（本社：東京都港区東麻布、代表取締役CEO：高橋大成）は、2025年11月8日（土）～11月21日（金）の約2週間、東京都台東区上野の「サウナ&カプセルホテル北欧」にて、サウナや「ととのえる」という概念と高い親和性を持つ企業・ブランドと連携した体験型展示イベントを開催します。

本イベントは、“ととのえるためにととのえる。”をテーマに、サウナとトータルケアの新たな関係性を提案するプロジェクトの第一弾として実施されます。

◆イベント背景

近年、サウナや温浴施設は「整う」体験の象徴として多くの人々に親しまれています。仕事や人間関係、情報過多な現代社会において、心身をリセットできる“自分を取り戻す時間”として定着しました。

一方、SNS上では「体毛ケアを行った状態で入浴すると、肌での温度の感じ方が変わる」「より清潔感や爽快感を得られる」といった声が多く寄せられています。

こうした背景を踏まえ、私たちマッパ！は“グルーミングも含めた「ととのう」体験”に注目しました。

清潔感・自信・心地よさという3つの「ととのう」を掛け合わせ、サウナとグルーミングを融合させた体験を通じて、性別を問わず、自分らしく過ごせるライフスタイルを提案します。

「サウナに入る前に自分をととのえる」

その新たな習慣を発信する場として、温浴業界でも屈指の人気を誇る「サウナ&カプセルホテル北欧」を舞台に、本プロジェクトをスタートいたしました。

◆イベント概要

開催期間： 2025年11月8日（土）～11月21日（金）

会場： サウナ&カプセルホテル北欧（東京都台東区上野7-2-16）

主催： 日本一株式会社

協賛： 花王株式会社、アース製薬株式会社、パナソニック株式会社、レキットベンキーザー・ジャパン株式会社、株式会社OCHER

メディア協力：&sauna

◆展示・体験内容

【展示商品】

・ラムダッシュ パームイン ES-PV70

https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV70.html

・ボディトリマー ER-GK83

https://panasonic.jp/mens/products/ER-GK83.html

【お試しできる商品】

サウナ後の「清潔感」「香り」「肌触り」を体感できる企業各社の商品も期間中に体験いただけます。

・『サクセス24 フレッシュフィールシャンプー』

・『サクセス24 フレッシュフィールコンディショナー』

・『サクセス24 モイストフィールシャンプー』

・『サクセス24 モイストフィールコンディショナー』

「サクセス24」について(花王株式会社)

https://www.kao.co.jp/success/products/success24/

・ボタニカルbyミューズ ボディソープ デオドラントクリアモイスト（レキットベンキーザー・ジャパン株式会社)

https://musejapan.jp/products/botanical/Body-Wash-Deodorant-Clear-Moist-Orange-Blossom-and-Fresh-Citrus-Scent/

・アースコロイダルシリカ123(アース製薬株式会社)

https://www.earth.jp/colloidalsilica/

・オーカー ザ セラム(株式会社OCHER)

https://brand-ocher.com/

ステッカー【期間中、来場者いただいた方にはプレゼントも！】

・北欧オリジナルキャラクター「北欧おじさん」限定ステッカー

期間中、来場いただいた方にはもれなく、ここでしか手に入らない限定ステッカーをプレゼントいたします。

キーホルダー・タオル【アンケート回答でオリジナルグッズプレゼント！】

期間中にご来場のうえ、アンケートにて商品を体験した感想などを回答！

回答いただいた方の中から抽選で、本イベント限定のオリジナルグッズをプレゼントいたします。

※参加方法などの詳細は、館内掲示のポスターをご確認ください。

◆サウナ&カプセルホテル北欧について

上野駅から徒歩約2分。テレビドラマ『サ道』のロケ地としても知られ、全国のサウナーから愛される名店。

「サウナ→水風呂→外気浴」の王道スタイルを満喫できる環境であり、今回のイベントではサウナ利用者が自然な流れで“ととのえる”体験ができる設計となっています。

◆メディア協力

「&sauna」

全国各地に眠る素敵なサウナと、その先に眠るカルチャーを紹介するプロジェクト。

毎週ほぼ月・水・金にYouTubeで動画を配信するほか、地上波番組（北海道・福島県エリア）を放送中。

・YouTube配信：YouTubeチャンネル「&sauna」 http://www.youtube.com/@sauna3371

・地上波放送：毎週水曜よる9:54～（北海道文化放送） https://www.uhb.jp/program/and_sauna/

：毎週木曜よる9:54～（福島テレビ）

・&sauna 公式SNS

Instagram https://www.instagram.com/and_sauna/

X https://twitter.com/and_sauna

◆協賛企業

「花王株式会社」

サクセス24（SUCCESS 24）は、頭皮のスキンケア発想から生まれたヘアケアブランドです。

「顔と頭皮は一枚の皮膚」という発想のもと、肌のように頭皮までスキンケアするというヘアケア習慣を提案。

皮脂や整髪料などの汚れをすっきり落としながら、頭皮環境を健やかに保ちます。

ラインナップは、爽快な洗い上がりの「フレッシュフィール」と、頭皮への負担感を抑えながら汚れをオフできる「モイストフィール」の2タイプ。

“24”には、“頭皮や髪をケアする充足感”を通して24時間寄り添いたいという想いが、込められています。

「アース製薬株式会社」

ごくごく！ ミネラル。

大自然の恵みに“熟成”というアプローチ。地中深くから汲み上げた天然水にひと手間かけて、ミネラルフレンドリーな飲料水に仕上げました。

含有ミネラルのひとつ“シリカ”は、ナノサイズ（通常比1/166）＊。常温でも、冷やしても、お白湯としても、透き通った一滴があなたにおいしく沁みわたります。

スポーツの後、食事のお供、毎朝の一杯に。アースコロイダルシリカでちょっとリッチな水分補給を。

＊参照元：食品添加物公定書、自社調べ

アースコロイダルシリカ123［ミネラル成分表］

・シリカ（123mg/L） ・サルフェート（65.2mg/L） ・カルシウム（36.6mg/L） ・ナトリウム（12mg/L） ・マグネシウム （8.4mg/L） ・カリウム（15.4mg/L）＞

「パナソニック株式会社」

- 5枚刃を、手のひらに。新しいシェービング体験を。-

パナソニックが展開する「ラムダッシュ」シリーズから、革新的な新モデル「パームイン」が登場。

従来のハンドルをなくし、手のひらに収まるデザインを採用することで、“なでるように剃る”という新しい体験を実現しました。

5枚刃システムと高速リニアモーターを搭載し、深剃りとスピードを両立。素材には海水由来のミネラルから生まれた新素材「NAGORI(R)」を使用し、質感とデザイン性にもこだわっています。USB Type-C充電や防水仕様にも対応し、浴室や出張先でも快適に使用可能。

「ラムダッシュ パームイン」は、ひげ剃りを“整う時間”へと昇華させる、新しいパーソナルケア体験を提案します。

【関連情報】

・ラムダッシュ パームイン（ES-PV6A） 製品サイト

https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV6A.html

・ラムダッシュ パームイン70th ANNIVERSARY EDITION 製品サイト

https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV70.html

「レキットベンキーザー・ジャパン株式会社」

『ニオイケアとうるおいをたった１本で』をコンセプトに、薬用せっけんミューズからボディウォッシュ『ボタニカルby ミューズ デオドラントクリアモイスト』が新登場。

・ニオイの原因菌を殺菌。1.5倍＊1の殺菌成分配合

・植物由来成分を配合（洗浄成分＊2 、保湿成分＊3 ）

・体臭・汗臭・足臭＊4・加齢臭＊4の予防

（ワキ、足、背中、耳の裏などのニオイ、毛穴の皮脂汚れも洗浄）

・背中やデコルテのニキビも予防

＊1 当社販売品「ミューズ泡ハンドソープ」との配合量比

＊2 洗浄剤として

＊3 湿潤剤として濃グリセリン

＊4 体臭の一つ

清潔感を引き立てる爽やかなシトラスの香りで、男女問わず毎日のケアに取り入れていただけます。サウナの新定番アイテムとして、１日の汗を流して整いたい人にもおすすめです。

【2026年1月5日まで購入限定】

必ず500円分戻ってくるキャッシュバックキャンペーン実施中！

https://www.musebodywash-cashback2025.jp/

・ボタニカル byミューズボディウォッシュ 製品サイト

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT7G8J2Q?th=1

「株式会社OCHER」

最大手の化粧品会社で長年経験を積んだ開発者が、自分が本当に欲しいと思えるスキンケア商品を独自開発。男性の肌やライフスタイルに最適化したプロダクトを、高品質でありながら日常使いできる価格で提供することで、メンズスキンケア改革を目指すブランドです。

展開するオーカーザセラムは、スキンケアの必要性は感じているけど手間はかけたくない、それでいて手抜きもしたくないという男性のニーズにこたえる、高機能オールインワワン美容液です。これ一本で保湿からエイジングケアまでスペシャルケア級に実現。手のひらサイズだからサウナや旅先にもこれ1本でＯＫ。男性スキンケアの新常識となる体験をぜひ。

◆温浴施設特化型メディア「マッパ！」について

「マッパ！」とは、日本一株式会社が運営とサポートを行っております"広告代行サービス"です。

主に、温浴施設や宿泊施設を利用したPR企画、サポートを行なっております。

リアル体験型広告をメインとしたPR認知やSNS連動・施設との連動を主に展開しております。

関連プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000118810.html

Instagram：https://www.instagram.com/mappa_ad/

X：https://x.com/mappa_off