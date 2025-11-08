『機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト』と『SAMURAI ENERGY』の限定コラボ缶を、12月15日発売開始!

ジャパンエナジー株式会社

日本人の味覚を追求した国産エナジードリンクを手掛けるジャパンエナジー株式会社の「SAMURAI ENERGY」が、『機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト』との限定コラボ缶をAmazonで2025年12月15日から販売を開始する。

●「ガンダムVS.シリーズ」をテーマに6デザインのオリジナルBOXを製作。厳選したモビルスーツの「ガンダムVS.シリーズ」の構図をオリジナルBOXという形でデザイン。1箱1,620円（税込）

●豪華商品があたる！プレゼントキャンペーンを開催！

・キャンペーン１.購入した方から抽選でオリジナルアプレートを100名様にオリジナルアクリルプレートを抽選でプレゼント。

オリジナル6種のBOXデザインを全種揃えていただいた方の当選率UP！

【プレゼント企画実施期間】・2025年12月15日（月）～1月15日（木）23時59分まで※1月15日から景品は順次郵送させていただきます。

ご購入者様の応募フォームはこちら→https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIBO6WzSv8LjzIbyleR3eYdHYLOueHpcy2UXVDoZxVoW0_yw/viewform

・キャンペーン２.オリジナルボックス6種購入いただいた方全員に、限定イラストを使用したオリジナルクリアアートシートをプレゼント！

●フォロー＆RP（リポスト）キャンペーン！

フォロー＆RP（リポスト）でオリジナルクリアアートシートが抽選でもらえる！

開催期間：2025年12月14日（土）23時59分まで

（https://x.com/SamuraiEnergy/status/1987107198540128671）

※画像はイメージです。実際のアイテムとは細部が異なる可能性があります。



【『機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト』とは？】

2025年7月17日に稼働を開始したバンダイナムコエクスペリエンスから発売のアーケードゲーム。

2010年からゲームセンター及び家庭用ゲームとして展開しているハイスピードバトルを繰り広げる、2

on2チームバトルアクションゲーム「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス」シリーズの最新作で

す。※公式サイトはコチラ →https://gundam-vs.jp/extreme/ac2ib/



【ジャパンエナジー株式会社とは？】

同社が昨今の新型コロナウイル感染拡大や、諸外国の紛争などによる物価の上昇。そんな世の中の重苦しい空気や、経済 に対して「日本を元気に！活力を取り戻す！」をキャッチコピーとして設立。

メイドインジャパンエナジーとして高品質 なエナジーを追求し、今後は日本を元気にする為アニメ・ゲーム業界を中心にコラボ商品開発や、イベント企画、また大 型イベントなどへのスポンサードなど、さまざまな業界との取り組みを実施予定。



12月15日から、Amazonにて 「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニティブースト」と、 「サムライエナジー」がオリジナルBOXでコラボ缶を販売！