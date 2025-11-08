国連パレスチナ連帯デー記念イベント開催：11/30講演と音楽の集い「ガザの子どもたちのために」

特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン

11月29日は国連の「パレスチナ人連帯デー」です。

2年間の過酷な戦争のあと、ガザではようやく10月13日に停戦が発効されましたが、その後も空爆による犠牲者が多数出ていて、いつまで停戦が続くのか、先行き不安の中で人々が生活をしています。

中東の専門家、鈴木啓之さんや酒井啓子さんのお話、また最新のガザの状況と私たちの支援活動についてご報告します。また、音楽は、パーカッション・和田啓さん、ボーカル・松本泰子さん、バイオリン・西田ひろみさんをお迎えし、アラブ音楽もお楽しみいただける恒例のイベントです。

皆さまのお越しをお待ちしております。

◆日 時： 2025年11月30日（日）14:00～17:30（13:30開場）

◆場 所： 東京大学駒場キャンパス18号館ホール

◆名 称： 講演と音楽の集い「ガザの子どもたちのために」

◆参加費： 無料

◆申込方法： Peatix本イベントページよりお申込みください。

https://ccpjapan1130.peatix.com/(https://ccpjapan1130.peatix.com/)

または、TEL（03-3953-1393）またはメール（event@ccp-ngo.jp）でも受け付けております。当日は、受付でお名前をお伝えください。



プログラム（予定）＊予告なしに変更になる場合がございます。

13:30 開場、14:00 開会

内容

鈴木啓之さんのお話「ガザ戦争の2年」

酒井啓子さんのお話「イスラエル一強がもたらす中東全域の再編」

現地報告

ディスカッション

音楽

17:30 終了