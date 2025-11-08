新発売！ORICO AP42F 5 in 1 磁気吸着式カードリーダー & M.2 ハードディスクケース-特別割引実施中！割引後価格3119円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOの5 in 1 磁気吸着式カードリーダー & M.2 ハードディスクケースは、TF/SD 3.0およびM.2 NVMe 2230/2242 SSDインターフェースを搭載し、USB 3.2 Gen2 10Gbpsの高速転送に対応しています。TF-SD 3.0の読み書き速度は最大104MB/sに達し、PD 100Wの大容量充電にも対応（SSDは含まれていません）。この多機能デバイスは、様々なメモリーカードの読み取りとM.2 SSDの拡張に対応し、日常的なストレージや効率的な作業に最適です。

「ORICO ‎AP42F」割引情報

キャンペーン期間：2025年11月4日から2025年11月20日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMJ74HLV?th=1

クーポンコード：ORICOAP42F

割引率：20%割引コード + 15%ポイント

割引き前の価格：4799円

割引き後の価格：3119円

【製品のポイント】

【TF/SD 3.0高速転送】SD/TFデュアルスロット搭載、最大104MB/sの読み取り速度を実現。USH-II SD、SDHC、SDXC、Micro SD、Micro SDHC、Micro SDXCカードなどをスムーズに読み込み可能

【4K ProRes 直接録画対応】 iPhone 15/16/17 Pro/Pro Max シリーズに対応し、4K ProRes動画を外部ストレージに直接保存できます。面倒なデータ移動や、スマホの容量不足を気にすることなく、撮影の楽しさに没頭できます。 ※ご注意ください： ProRes HDR 4K/120fps の動画録画・保存には、iPhone 16/17 Pro/Pro Max の機種が必要です。 ProRes HDR 4K/60fps の動画録画・保存には、iPhone 15/16/17 Pro/Pro Max の機種が必要です。

【強力マグネット & PD 100W高速充電】内蔵の17個強力マグネットでSSDを確実に固定、軽く触れるだけで簡単着脱。PD 100W高速充電ポート搭載で、データ転送しながらスマホやノートPCを最大85Wで高速充電。長時間の動画録画やゲーム実況に最適な設計です。

【10Gbps 超高速データ転送】 USB 3.2 Gen2技術を採用し、理論上の最大転送速度10Gbps（約1000MB/s） を実現。M.2 NVMe 2230/2242規格のSSDと組み合わせることで、驚くほど高速で安定したデータ転送を体験できます。約1秒で1GBのファイル転送が可能。さらにUASPプロトコルに対応し、データ転送の効率を向上させ、待ち時間を大幅に短縮します。

【幅広い互換性】M.2 NVMe（Mキー）2230/2242サイズSSDに対応し、iPhone 15/16/17 Pro/Pro Max、iPad Pro、MacBook、Android端末などType-C対応機器に広く対応。同梱物：SSDケース本体、取扱説明書、USB-Cケーブル(0.3m/10Gbps)、マグネットアダプター、放熱シート、ネジ、ドライバー。 ※ご利用のデバイスのOSバージョン及び設定をご確認ください。

まとめ

このお得なチャンスをお見逃しなく！ORICO AP42Fは、特にデータ転送速度を重視するクリエイターやプロフェッショナルに最適です。すべての機能を兼ね備えたこの製品で、作業効率が大幅に向上すること間違いなしです。20%オフクーポンコード: [ORICOAP42F(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMJ74HLV?th=1)]割引後価格: 3119円

