U-NEXTにて大ヒット配信中の最恐ホラードラマ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー』特別上映・舞台挨拶オフィシャルレポート

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、HBOオリジナルドラマ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー "それ"が見えたら、終わり。』（字幕版・吹替版）を独占配信しています。



この度、11/8(土)に「山形国際ムービーフェスティバル2025」にて、本作の字幕版第1話が特別上映され、会場に悲鳴が響き渡る中、日本語吹替版でペニーワイズ（ビル・スカルスガルド）の人間の姿、ボブ・グレイ役を務める声優・下野紘さんが特別ゲストとして登壇しました。ペニーワイズ誕生の秘密が描かれる本作への想いを熱く語ったトークイベントのオフィシャルレポートをお届けします。

世界中で悲鳴の嵐！SNSで話題沸騰中の『IT』前日譚を山形で特別上映

スティーヴン・キングの小説を原作とした映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚ドラマである本作では、映画では語られなかったデリーの秘密やペニーワイズ誕生の謎、そしてこの町に根づく恐怖の連鎖が明らかになります。

米本国では、放送開始3日間で570万人が視聴し『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』『THE LAST OF US』に次ぐ、史上3番目に多い視聴数を記録する大ヒットスタートとなりました。

日本でも配信開始直後からSNSを中心に「怖すぎ」「グロすぎ」との声が相次ぎ、容赦のない強烈なホラー演出がホラーファンやスティーヴン・キングファンを中心に大きな盛り上がりを見せています。

この度、山形国際ムービーフェスティバルでは、本国の試写会で途中退席者が続出するほどトラウマ級の恐怖と話題の第1話を、映画館の大画面と臨場感あふれる音響での特別上映。

暗転とともに会場は緊張に包まれ、上映中には悲鳴にも似た興奮のざわめきが広がりました。来場者からは「配信で観るのとは別次元」「心臓が止まるかと思った」といった声も寄せられ、作品の圧倒的な恐怖演出が体感できる貴重な機会となりました。

下野紘が語る！『IT／イット』の恐怖と“それ”への想い

上映の熱気が冷めやらぬ中、日本語吹替版でペニーワイズが人間として現れる姿、ボブ・グレイ役を務める人気声優・下野紘さんが会場に登場すると、会場全体が大きな拍手と熱気に包まれました。

人気アニメ 『鬼滅の刃』の我妻善逸役や『進撃の巨人』のコニー・スプリンガー役などで知られる下野さんは、今回が初めての山形訪問。大ヒットホラー作品である『IT／イット』の前日譚ドラマシリーズに参加するにあたり、「作品の一ファンとして、ペニーワイズの人間の姿を演じられることを大変嬉しく思います。」と率直な心境を語りました。

また、「ここまでがっつりホラー作品に関わるのは初めて」という下野さんは、もともと大のホラーファン。「ホラー作品を観るのは昔から好きで、いつか挑戦してみたいと思っていました。収録をとても楽しみにしています」と笑顔を見せました。

本作の恐怖体験にちなんで、トラウマになるような怖い思い出を聞かれると、「二十歳頃の真夏の日、自転車で通り過ぎようとした道に、全身黒ずくめの人が立っていたんです。顔を見ると、にやっと笑っていて怖くなって思わず通り過ぎました。ところが振り返ってみると、そこには誰もいなかった」という不思議な体験を語りました。

ボブ・グレイ役の収録は、実はまだ行っていないという下野さん。しかし、第1話には別のキャラクターとして少しだけ登場しており、「ウェルカム・トゥ・デリーの初めてのセリフを喋るキャラクターとして出演しています」と明かしました。

アニメ作品と吹替の演じ分けについて問われると、「アニメ作品はキャラクターを自分の呼吸で演じることができる一方、海外ドラマの吹替は俳優の呼吸に合わせる必要がある」と説明。さらに、ペニーワイズというキャラクターのイメージや、映画版で同役を演じている多田野曜平さんの吹替も意識する必要があるとし、人間としての姿をどのように表現できるのか楽しみにしていると語りました。

ボブ・グレイが一体どのように登場するのか、自身も楽しみにしていると語る下野さん。「ホラーが好きな方や『IT／イット』シリーズが好きな方は、ペニーワイズという怪物がどのように生まれてきたのかがわかると思いますし、自分自身もその点をとても期待しています。たくさんの方に観ていただけるように、ボブ・グレイを全力で、そして四苦八苦しながら演じていきたいと思います。U-NEXTでぜひご覧ください」と意気込みを語りました。

大好評につき吹替版第1話が特別公開＆コラボ企画も開催！

配信開始以来、大きな反響を呼んでいることを受け、日本語吹替版第1話が、本日19:00よりU-NEXT公式YouTubeチャンネルにて期間限定で特別公開。

吹替版には、1話には田村睦心、井上ほの花、伊瀬茉莉也、永瀬アンナ、藤原夏海、鵜澤正太郎、長縄まりあ、Lynnらが吹替として出演。その他、映画『IT／イット』シリーズでペニーワイズ役を務めた多田野曜平に加え、潘めぐみ、堀江瞬、瀬戸麻沙美、佐藤拓也ら豪華声優陣が集結しています。吹替版ならではの、この豪華キャスト陣による熱演を、多くの方にご覧いただける機会となっています。

さらに同日22:30からは、人気芸人デニスの心霊YouTubeチャンネル「デニスの怖いYouTubeチャンネル」（通称：デニ怖）とのスペシャルコラボ企画『デニ怖とイット観ナイト！ウォッチパーティー』を生配信。霊廃墟探索、都市伝説検証、ゾッとする話収集など様々なホラー企画で知られるデニスの2人が、トラウマ級の本作に挑みます。

ウォッチパーティーの生配信に合わせて、U-NEXTまたはYouTube特別公開で本作を視聴しながら参加可能。1人で観るには少し怖いという方も、デニスのお二人と一緒に本作をお楽しみください。

さらに、Ｘではウォッチパーティーを記念したプレゼント企画も実施。「#デニ怖とイット観ナイト！」で感想を投稿した方の中から、抽選で10名様にU-NEXTギフトカードをプレゼント。詳しくはU-NEXT海外ドラマ公式Xをご覧ください。

作品情報

『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー "それ"が見えたら、終わり。』（全8話）

【配信開始日時】2025年10月27日（月）より毎週1話配信

【配信形態】独占見放題

【スタッフ】

- アンディ・ムスキエティ- バルバラ・ムスキエティ- ジェイソン・フックス- ブラッド・ケイン- デヴィッド・コーツワース- ビル・スカルスガルド- シェリー・ミールズ- ロイ・リー- ダン・リン

【キャスト／日本語吹替】

- リロイ・ハンロン：ジョヴァン・アデポ／星野貴紀- シャーロット・ハンロン：テイラー・ペイジ／白石涼子- ディック・ハロラン：クリス・チョーク／田村真- ショー司令：ジェームズ・レマー／中根徹- ハンク・グローガン：スティーヴン・ライダー／神尾晋一郎- イングリッド：マデリーン・ストウ／小林希唯- ポーリー・ルッソ：ルディ・マンクーソ／藤井雄太- ペニーワイズ：ビル・スカルスガルド／多田野曜平（ピエロ）、下野紘（ボブ・グレイ）- マティ・クレメンツ：マイルズ・エカート／田村睦心- リリー・ベインブリッジ：クララ・スタック／井上ほの花- ヴェロニカ・“ロニー”・グローガン：アマンダ・クリスティーン／永瀬アンナ- セオドア・“テディ”・ユリス：ミカル・カリム＝フィドラー／藤原夏海- フィリップ・“フィル”・マルキン：鵜澤正太郎- スージー・マルキン：マチルダ・ルゴー／長縄まりあ- マージ・トルーマン：マチルダ・ローラー／伊瀬茉莉也- パティ：Lynn- タニエル：佐藤拓也

(C) 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

※GEM Partners調べ／2025年10月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。