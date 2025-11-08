ステーキのどん「いい肉月間 29％増量クーポン配布キャンペーン」開催！平日及び11月29日（土）、30日（日）の17時以降に使える“お肉29％増量クーポン”を配布
株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営するステーキレストラン「ステーキのどん」では、2025年11月を“いい肉月間”として、平日及び11月29日（土）、30日（日）の17時以降にご利用いただける「29％増量クーポン」を配布いたします。
期間中、対象ステーキメニューをご注文の際にクーポンをご提示いただくと、通常価格のままお肉を29％増量でご提供いたします。
「ステーキのどん」ならではのボリューム感とお得感を、“いい肉月間”にふさわしい満足のステーキでぜひお楽しみください。
■対象メニュー（全4種）
以下のステーキメニューが、お値段そのままでお肉の量を29％増量となります。
・激アツステーキ180g／280g
・切り出しリブロインステーキ180g
・新リブロインステーキ230g
（切り出しステーキを1枚追加し、2枚でご提供いたします）
※すべてライス・パン・スープバー付き（おかわり自由）
■キャンペーン概要
キャンペーン名：「いい肉月間」29％増量クーポンキャンペーン
利用可能期間：2025年11月10日（月）～11月30日（日）
利用可能日：平日限定
※「いい肉の日」として、11月29日（土）・30日（日）もご利用可能
利用可能時間：17時以降
対象店舗：「ステーキのどん」全62店舗（一部店舗を除く）
クーポン配布方法：キャンペーンURLにてクーポン画像を表示
クーポン条件：1画面提示でグループ全員に適用／期間中は何度でも利用可
■クーポン利用方法
タブレット導入店舗：クーポン画像に記載のクーポン番号を入力
タブレット未導入店舗：従業員へクーポン画面をご提示ください
■注意事項
店内飲食限定（テイクアウトではご利用いただけません）
予告なく内容を変更する場合がございます
■キャンペーンURL
https://www.steak-don.jp/news_detail.html?num=898
■実施の背景
本キャンペーンは、11月29日の「いい肉の日」にちなみ、“肉をおいしく、思いきり楽しむ1か月”をテーマに実施するものです。
リニューアルした「新リブロインステーキ」は、肉質・旨みともにさらに進化。
人気の「激アツステーキ」とともに、「ステーキのどん」らしい満足感をお届けします。
■会社概要
会社名：株式会社アークミール
所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目3番5号 アルーサB館4階
代表者：代表取締役社長 柳 先
業態ブランド：「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶどん亭」「フォルクス」
公式サイト：https://www.steak-don.jp/