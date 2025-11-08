ステーキのどん「いい肉月間　29％増量クーポン配布キャンペーン」開催！平日及び11月29日（土）、30日（日）の17時以降に使える“お肉29％増量クーポン”を配布

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営するステーキレストラン「ステーキのどん」では、2025年11月を“いい肉月間”として、平日及び11月29日（土）、30日（日）の17時以降にご利用いただける「29％増量クーポン」を配布いたします。

期間中、対象ステーキメニューをご注文の際にクーポンをご提示いただくと、通常価格のままお肉を29％増量でご提供いたします。

「ステーキのどん」ならではのボリューム感とお得感を、“いい肉月間”にふさわしい満足のステーキでぜひお楽しみください。

■対象メニュー（全4種）

以下のステーキメニューが、お値段そのままでお肉の量を29％増量となります。

・激アツステーキ180g／280g

・切り出しリブロインステーキ180g

・新リブロインステーキ230g

（切り出しステーキを1枚追加し、2枚でご提供いたします）

※すべてライス・パン・スープバー付き（おかわり自由）

■キャンペーン概要

キャンペーン名：「いい肉月間」29％増量クーポンキャンペーン

利用可能期間：2025年11月10日（月）～11月30日（日）

利用可能日：平日限定

※「いい肉の日」として、11月29日（土）・30日（日）もご利用可能

利用可能時間：17時以降

対象店舗：「ステーキのどん」全62店舗（一部店舗を除く）

クーポン配布方法：キャンペーンURLにてクーポン画像を表示

クーポン条件：1画面提示でグループ全員に適用／期間中は何度でも利用可

■クーポン利用方法

タブレット導入店舗：クーポン画像に記載のクーポン番号を入力

タブレット未導入店舗：従業員へクーポン画面をご提示ください

■注意事項

店内飲食限定（テイクアウトではご利用いただけません）

予告なく内容を変更する場合がございます

■キャンペーンURL

https://www.steak-don.jp/news_detail.html?num=898

■実施の背景

本キャンペーンは、11月29日の「いい肉の日」にちなみ、“肉をおいしく、思いきり楽しむ1か月”をテーマに実施するものです。

リニューアルした「新リブロインステーキ」は、肉質・旨みともにさらに進化。

人気の「激アツステーキ」とともに、「ステーキのどん」らしい満足感をお届けします。

■会社概要

会社名：株式会社アークミール

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目3番5号 アルーサB館4階

代表者：代表取締役社長 柳 先

業態ブランド：「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶどん亭」「フォルクス」

公式サイト：https://www.steak-don.jp/