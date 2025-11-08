【満員御礼】Vリーグ男子 千葉ドット、2025-26シーズン開幕戦で白星スタート！立ち見も発生する大盛況の中、最高のスタートに。

株式会社ドットライン・スポーツ

株式会社ドットライン・スポーツ（本社：千葉県千葉市、代表取締役：垣本祐作、以下「当社」）が運営するVリーグバレーボールチーム「千葉ドット」は、2025年11月8日（土）に開催された2025-26シーズンの開幕戦において、白星スタートを飾りました。

会場は立ち見が発生するほどの熱気に包まれ、選手・スタッフ・ファンが一体となって新シーズンの幕開けを祝福しました。

■チケット完売、 満員御礼のご報告

開幕戦11/8（土）のチケットは完売、当日も多数の来場希望が寄せられ、一部立ち見が発生するほどの盛況となりました。

千葉ドットとしてもホームアリーナ史上最多となる動員を記録いたしました。

■ 開催概要

大会名：2025-26 V.LEAGUE MEN EAST presented by エスプールプラス

対戦カード：千葉ドット vs 長野ガロンズ

日時：

11月8日（土） 12:30開場／14:00試合開始

11月9日（日） 12:30開場／13:00試合開始

会場：千葉Yohasアリーナ（千葉県千葉市中央区弁天4丁目1-2）

11/9（日）チケットはまだ購入可能です。

発売情報は公式サイト、公式SNSをご確認ください。

■ 試合結果

千葉ドットは序盤から主導権を握り、セットカウント3-0で勝利。

元日本代表#9 手塚選手やキャプテン#6松下選手の鋭いスパイクや、＃21遠藤選手の粘り強いレシーブが光り、今季のチームが目指す「Receive Your Dream」を体現する試合展開となりました。

ファンの皆様の声援を背に、白星スタートを切りました。

■ 監督コメント

山田監督コメント

「立ち見まで出るほどの満員の中で勝利できたことを本当にうれしく思います。応援が選手たちを後押ししてくれました。千葉ドットらしいバレーを今シーズンも続けていきます。」

■ チーム概要

チーム名：千葉ドット（CHIBA DOT）

本拠地：千葉県千葉市

ホームアリーナ：YohaSアリーナ ～本能に、感動を。～ (千葉公園総合体育館)

公式サイト：https://chibadot.jp/

■会社概要

株式会社ドットライン・スポーツ（ドットライングループ）

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト35階

代表者：代表取締役 垣本祐作

URL：https://www.dotline-jp.com/

「地域の『困った』を『ありがとう』に変える。(R)︎」をビジョンに掲げ、医療・福祉事業を千葉を中心に首都圏で200事業所（千葉県No.1 ※東京商工リサーチ調べ）展開しているソーシャルカンパニーです。

訪問診療、訪問看護、ナーシングホーム、児童発達支援・放課後等デイサービス、障がい者就労支援、障がい者グループホーム、保育園等の事業を通して、病気になっても障がいになっても、年齢や症状の変化にかかわらず「ゆりかごから墓場まで」を支援する一生涯安心できる独自のワンストップサービスを構築しています。

また、医療法人、学校法人、税理士法人、社労士法人、プロスポーツチームの経営を行っており、本質的な社会課題解決を実現し、共生社会の実現を推進して参ります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ドットライン・スポーツ

広報担当：大藤

TEL：043-307-5095

MAIL：press@dotline-jp.com