【TAC司法書士講座】「挫折しないためのスタートアップセミナー」オンラインで開催のお知らせ
司法書士試験合格を目指す方を対象に、TAC司法書士講座は、この度、「挫折しないためのスタートアップセミナー」を11月22日（土）10:00より開催いたします。これから学習を始める方、司法書士試験の受験を検討している方に向けたオンラインセミナーです。
「難関」司法書士試験はこう乗り越える！姫野講師が語る合格のポイント
セミナー概要
このセミナーは、これから司法書士試験の勉強を始める方が、無理なく、迷わず、最後まで走り切るための「道しるべ」です。
司法書士は合格するのに長大な時間のかかる試験ですが、合格者の多くは、「途中で挫折しない仕組み」あるいは「挫折からリカバリーする仕組み」を構築しています。これにより長い学習期間でも意欲を失わずに、走り抜けることができるのです。
当セミナーでは、モチベーション論だけではなく、具体的な「学習の技術」にも焦点を当てます。また、セミナーの後半では質疑応答（Ｑ＆Ａ）のコーナーがございます。学習検討・開始にあたっての疑問をドシドシお寄せください。姫野 寛之 講師が丁寧にお答えします。
＜主なセミナー内容＞
・挫折をしないための学習環境の作り方
・合格するための学習戦略
・合格する人の特徴
・質疑応答
開催詳細- イベント名:【司法書士試験】挫折しないためのスタートアップセミナー
- 日時:2025年11月22日（土）10:00～11:00
- 形式:オンライン（Zoom）
- 参加費: 無料
- 講師:姫野 寛之（TAC司法書士講座講師）
- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar2.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar2.html)
姫野 寛之 講師
【初学者対象「入門総合本科生」、中上級者対象「上級総合本科生」担当（新宿校・ビデオブース・Web通信・DVD通信）】
2002年度 司法書士試験合格。司法書士試験合格に必要な知識を鋭く講義する。受験生心理と過去問を知り尽くしており、常に過去問を意識した視点からの解説は、受講生から“絶賛”されている。「入門総合本科生」「上級総合本科生」の教材も執筆している。
TAC司法書士講座について
TAC司法書士講座は長年にわたり司法書士資格取得を目指す皆様をサポートしてきました。実績豊富な講師陣、質の高い講義と教材、きめ細やかなサポート体制で、多くの受講生を合格へと導いています。
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/