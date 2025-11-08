「ミクチャ」に新しい公式キャラクターが登場！「ミクチャフレンズ」をお披露目
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」は、このたび、公式キャラクター「ミックマ」に次ぐ新たな公式キャラクターを2025年11月8日(土)に開催されたオフラインイベント「ミクハロ2025」にて初お披露目しました。これらのキャラクターたちはミックマとあわせて「ミクチャフレンズ」と総称し、今後アプリ内外でさまざまな形で活躍する予定です。
ミクチャフレンズ詳細: https://mixch.tv/p/41lqw4c3
■ミクチャフレンズについて
ミクチャフレンズの「きの人」「いたずら3兄弟」「ティアラ」は、2025年4月に試験導入された複数の新キャラクターアイテムの中から、ユーザーに多く使用された上位3種類を正式採用した「ミクチャ」の新たな公式キャラクターです。「ミクチャ」に公式キャラクターが追加されるのは、2018年5月の「ミックマ」以来、約7年半ぶりとなります。
【キャラクター紹介】
◆きの人(きのと)
ジメジメした場所を求めて、きのこに手足が生えた生き物。世界中全てをきのこにすることが彼の夢。きのこになれば国も人種もなくなり争いが生まれない「真の平和な世界」だと信じている。今日も彼は世界のため胞子をまくべくダンスを踊る。
好きなもの
・湿度の高いところ、ぬるぬるした石の上
・弟子あつめ(きのこ栽培)
・人に胞子をあげること
・ダンス
苦手なもの
・乾燥
・火。特にBBQは彼にとって葬式。
◆いたずら3兄弟(ミミ＆クク＆チャチャ)
ミミ(右上)、クク(左上)、チャチャ(中央)
ものがなくなったり困ったことが起きると必ず近くにいる3兄弟。やりたい放題なのに可愛い見た目でついつい許しちゃう。末っ子のミミがリーダー格で主にイタズラを考え、兄2匹が実行する。
好きなもの
・人の困った顔・驚いた顔
・ティアラが作ってくれるお菓子
・ゲーム・自撮り
苦手なもの
・辛いもの
・子供扱いされること
・きの人(こわい)
◆ティアラ
優しく面倒見がよいみんなのお姉ちゃん的存在。宝物はミックマからもらった水色のリボン。お菓子が大好きで作るのも得意。好きなお菓子はマカロン。
好きなもの
・かわいいもの
・甘いもの＆お菓子作り
・歌うこと
・ミックマ
苦手なもの
・虫
・お化けとか怖いもの
■新キャラクターをモチーフにしたアプリ内アイテム実装！
「ミクチャ」では、ライバー(配信者)によるライブ配信時にリスナー(視聴者)がアイテムを送信して応援できる“応援アイテム機能”を搭載しています。この度、新キャラクターのお披露目にあわせて、「きの人」「いたずら3兄弟」「ティアラ」をそれぞれモチーフにしたアニメーションアイテム3種を実装いたしました。
新アイテムは本日よりご利用いただけます。
キャラクターのお披露目が行われた“ミクチャ×ハロウィン”をテーマにしたオフラインイベント「ミクハロ2025」内の配信イベントでも、多くのユーザーによりアイテムが使用され会場を盛り上げました。どのキャラクターがどのような動きで登場するのか、ぜひアプリ内でお確かめください。
なお「ミクハロ2025」については、ミクチャ公式メディア「ミクチャfun(https://mixch.tv/article)」にて近日中にイベントレポートを公開予定です。
オフラインイベント「ミクハロ2025」詳細はこちら: https://mixch.tv/p/h8dlqik1
■「ミクチャフレンズ」のグッズがもらえるイベントも開催中！
現在、アプリ内イベント「ミクチャフレンズロンT屋さん」と「ミクチャフレンズリリース記念イベント」を開催中です。これらのイベントは「ミクチャフレンズ」のお披露目を記念して実施された特別企画で、「ミクチャフレンズ」をモチーフにしたオリジナルデザインの長袖Tシャツやクッション、ステッカーなどの特製グッズを獲得することができます。
「ミクチャフレンズロンT屋さん」詳細: https://mixch.tv/live/event/22075
「ミクチャフレンズリリース記念イベント」詳細: https://mixch.tv/live/event/22144
■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について
ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。
公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)
アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/hbgzq2a
■株式会社DONUTSについて
クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。
「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。
社名 : 株式会社DONUTS
所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者 : 代表取締役 西村啓成
設立 : 2007年2月5日
事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/