「ミクチャ」に新しい公式キャラクターが登場！「ミクチャフレンズ」をお披露目

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」は、このたび、公式キャラクター「ミックマ」に次ぐ新たな公式キャラクターを2025年11月8日(土)に開催されたオフラインイベント「ミクハロ2025」にて初お披露目しました。これらのキャラクターたちはミックマとあわせて「ミクチャフレンズ」と総称し、今後アプリ内外でさまざまな形で活躍する予定です。

ミクチャフレンズ詳細: https://mixch.tv/p/41lqw4c3

■ミクチャフレンズについて

ミクチャフレンズの「きの人」「いたずら3兄弟」「ティアラ」は、2025年4月に試験導入された複数の新キャラクターアイテムの中から、ユーザーに多く使用された上位3種類を正式採用した「ミクチャ」の新たな公式キャラクターです。「ミクチャ」に公式キャラクターが追加されるのは、2018年5月の「ミックマ」以来、約7年半ぶりとなります。

【キャラクター紹介】

◆きの人(きのと)

ジメジメした場所を求めて、きのこに手足が生えた生き物。世界中全てをきのこにすることが彼の夢。きのこになれば国も人種もなくなり争いが生まれない「真の平和な世界」だと信じている。今日も彼は世界のため胞子をまくべくダンスを踊る。

好きなもの

・湿度の高いところ、ぬるぬるした石の上

・弟子あつめ(きのこ栽培)

・人に胞子をあげること

・ダンス

苦手なもの

・乾燥

・火。特にBBQは彼にとって葬式。

◆いたずら3兄弟(ミミ＆クク＆チャチャ)

ミミ(右上)、クク(左上)、チャチャ(中央)

ものがなくなったり困ったことが起きると必ず近くにいる3兄弟。やりたい放題なのに可愛い見た目でついつい許しちゃう。末っ子のミミがリーダー格で主にイタズラを考え、兄2匹が実行する。

好きなもの

・人の困った顔・驚いた顔

・ティアラが作ってくれるお菓子

・ゲーム・自撮り

苦手なもの

・辛いもの

・子供扱いされること

・きの人(こわい)

◆ティアラ

優しく面倒見がよいみんなのお姉ちゃん的存在。宝物はミックマからもらった水色のリボン。お菓子が大好きで作るのも得意。好きなお菓子はマカロン。

好きなもの

・かわいいもの

・甘いもの＆お菓子作り

・歌うこと

・ミックマ

苦手なもの

・虫

・お化けとか怖いもの

■新キャラクターをモチーフにしたアプリ内アイテム実装！

「ミクチャ」では、ライバー(配信者)によるライブ配信時にリスナー(視聴者)がアイテムを送信して応援できる“応援アイテム機能”を搭載しています。この度、新キャラクターのお披露目にあわせて、「きの人」「いたずら3兄弟」「ティアラ」をそれぞれモチーフにしたアニメーションアイテム3種を実装いたしました。

新アイテムは本日よりご利用いただけます。

キャラクターのお披露目が行われた“ミクチャ×ハロウィン”をテーマにしたオフラインイベント「ミクハロ2025」内の配信イベントでも、多くのユーザーによりアイテムが使用され会場を盛り上げました。どのキャラクターがどのような動きで登場するのか、ぜひアプリ内でお確かめください。

なお「ミクハロ2025」については、ミクチャ公式メディア「ミクチャfun(https://mixch.tv/article)」にて近日中にイベントレポートを公開予定です。

オフラインイベント「ミクハロ2025」詳細はこちら: https://mixch.tv/p/h8dlqik1

■「ミクチャフレンズ」のグッズがもらえるイベントも開催中！

現在、アプリ内イベント「ミクチャフレンズロンT屋さん」と「ミクチャフレンズリリース記念イベント」を開催中です。これらのイベントは「ミクチャフレンズ」のお披露目を記念して実施された特別企画で、「ミクチャフレンズ」をモチーフにしたオリジナルデザインの長袖Tシャツやクッション、ステッカーなどの特製グッズを獲得することができます。

「ミクチャフレンズロンT屋さん」詳細: https://mixch.tv/live/event/22075

「ミクチャフレンズリリース記念イベント」詳細: https://mixch.tv/live/event/22144

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/hbgzq2a

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/