全国で総勢120名を超える子どもたちが参加！松坂大輔さん、長野で今年度最後の野球教室を開催　松坂大輔 Baseball Academy～生きがいを、愛そう。～presented by ソニー生命

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：高橋 薫）は、2025年11月8日、少年野球チームを対象に、元メジャーリーガー松坂大輔さんを特別講師として迎える野球教室「松坂大輔 Baseball Academy ～生きがいを、愛そう。～ presented by ソニー生命」を長野にて開催いたしました。

2024年より全国各地で開催している本野球教室は今回で6回目を迎え、総勢120名を超える子どもたちが参加。野球の技術的な指導から、挨拶や礼儀といった大切な心構えまで、未来を担う子どもたちへ熱いエールを届けてきました。

当日は、長野県のプロ野球球団である独立リーグ“ルートインBCリーグ”に所属する「信濃グランセローズ」の現役選手たちも講師として参加し、松坂さんとともにキャッチボールやピッチング、バッティングなどの実技指導を実施。トークセッションや記念撮影、サイン会やオリジナルノベルティの配布なども行われ、会場は終始笑顔に包まれました。最後には、松坂さんより「野球で上達するにはグラウンドでの練習だけでなく『今やっていることがどのように自分に活かしていけるか』を考えながら日々の生活から取り組んでいって欲しいです」という熱いエールが送られ、子どもたちにとって今後の成長につながる貴重な一日となりました。

・松坂大輔さんが「本日はよろしくお願いします」 と笑顔で登場！

「長野は西武ライオンズ時代の思い出の場所です」と長野開催への想いを語る

長野で開催された今年度最後の野球教室では、中州ドラゴンズ、上田市軟式野球スポーツ少年団に所属する小学5-6年生の選手28名が参加。松坂さんが登場すると、子どもたちからは歓声が上がり、元気な挨拶から野球教室がスタートしました。続いて、それぞれの少年野球チームからチーム方針の発表が行われました。発表を聞いた松坂さんは「スポーツにはどうしても勝ち負けが関わってきますが、大切なのはそれだけではないということを伝えることだと思います。

小中学生の時期に教えてもらうことは、技術だけでなく、監督やコーチ、そしてご両親との信頼関係の中で学ぶ“姿勢や心構え”が何より大切です」と熱い想いを込めてコメントしました。また、新スローガンである「生きがいを、愛そう。」にちなんで、松坂さんの「生きがい」について質問が投げかけられると「生きがいという言葉を聞くと少し大きなものに感じてしまいますが、子どものうちはまず、自分が夢中になれることを見つけてほしいと思います。それが将来の生きがいにつながっていくこともありますし、何よりも原動力になると思います」と語りました。

長野での開催については、「僕は西武ライオンズ時代に長野オリンピックスタジアムで投げたことがあり、思い出のある場所です。また、そばが大好きなので今回の機会に美味しいお店を教えてもらえたら嬉しいです」と笑顔で語り、会場は温かい拍手に包まれました。

・キャッチボールからピッチング・バッティングまで！

松坂さん＆現役選手による本格指導に、子どもたちも「いつもよりいい球が投げられた！」

野球教室はキャッチボールからスタート。松坂さんが子どもたち一人ひとりと丁寧にボールを投げ合いました。憧れの松坂さんとのプレーに、子どもたちは「いつもよりいい球が投げられた」「緊張して手が震えた」などと話し、緊張と喜びが入り混じった表情を見せていました。キャッチボールの指導では、松坂さんが「ステップを踏みながら投げることの大切さ」をアドバイス。

「短い距離ではステップしなくても投げられると思いがちですが、近い距離からでもステップして投げる習慣をつけることで、長い距離でも安定した投球につながります」と語りました。

続くピッチング指導では、松坂さんがマウンドに上がり、安定したフォームやボールリリースのポイントを実演。松坂さんは「自分の歩幅を知ることが大事」と語り、「僕の歩幅は6歩半なので、足のつま先が届く位置に、自分がどこにステップするのかの目印をつけていました。これはプロに入ってからも実践していたことです」と自身の経験からコメント。また投球フォームについても「下半身を上手く使うことで、上半身への負担を減らすことができます」と語り、「実は子どもの頃は思いきり上半身だけで投げてしまっていました」と振り返りながら「プロになるにつれて下半身の使い方を学んでいきました。この感覚は、できるだけ早い段階でつかんでほしいですね」と、自身の経験を交えながら笑顔で話しました。

また、調子を落としたメジャーリーガーのピッチャーも取り入れる練習として、普段投げるプレートの2メートル前から投げる練習法も紹介。子どもたちがアドバイスをもとに次々とピッチング練習をする中、松坂さんからは「ナイスボール！」「いいね！」といった声が飛び交い、会場は温かな雰囲気に包まれました。

バッティング指導では、信濃グランセローズの選手がバッターボックスに立ち、鋭いスウィングを披露。子どもたちからは「すごい！！」と大きな歓声が上がりました。さらに球団マスコットのグラッツェもバッティングを披露し、子どもたちに笑顔を届けました。子どもたちのバッティングをみて松坂さんは「打つことに慣れてきたら、自分がどのような打球を打ちたいのか、試合を意識

してイメージしながら実践してほしいです」と話しました。指導の最中には、松坂さんからの「ナイスバッティング！」という声掛けに自然に笑顔が広がる瞬間もあり、子どもたちにとっても、プロの技術と情熱に直接触れる貴重な体験となりました。

・松坂さんが子どもたちの質問に本音で回答！

「『ちゃんと練習しよう』と、嫌なことを言える人がキャプテンにふさわしい」という熱いアドバイスも

野球教室のあとは、子どもたちや保護者からの質問に松坂さんが答えるトークショーを実施。現役時代の経験や少年時代の思い出を交えながら野球に対する想いや夢を叶えるために大切にしてきたことについて語りました。

■『ちゃんと練習しよう』と言える人がキャプテンにふさわしい

「次のキャプテンになるんですが、キャプテンとしてどういう心構えや行動・言動をしたら良いですか？」という質問には、「僕は小中高とキャプテンから逃げてきたんですが（笑）でも、いいキャプテンだなと思う人の特徴は、チームメイトから嫌がられることでも、ちゃんと口に出して言える人だと思います。友達だからといって躊躇せず、気持ちを引き締めて『ちゃんと練習しよう』

と言える人がきっとキャプテンにはふさわしいですね」と語り、さらに、「キャプテンを支えるのは副キャプテンの存在。嫌われ役を買って出るキャプテンを副キャプテンがサポートしてあげて」と激励の言葉を送りました。

■投げ分けはキャッチャーミットだけでなく、

その周りを意識してほしい

「インコースとアウトコースの投げ分けのコツはありますか」という質問に対して、松坂さんは「小学生、中学生の時は僕も上手くできませんでした。甘いボールにはならないよう、デッドボールになっても仕方ないという意識で投げてみて欲しいです」とアドバイス。「キャッチャーの膝やマスク、バッターを狙うなど、投げるときに目標を意識するといい球が投げられます。

僕はキャッチャーミットだけでなく、その周りを意識することで上手くいくようになったので、みんなも練習で自分に合った方法を見つけてみてください」と話しました。

■『決めたことは最後までやりなさい』 母から教えられた言葉を振り返る

「スランプや気持ちが落ち込んだ時、どう乗り越えたのか」という質問に対しては、「昔野球が面白くなくなった時期がありました。しばらく我慢して練習してたんですが、どうしてもやめたくなって親に相談したら『ならやめたらいいじゃん』と言われて（笑）。その時は腹が立ちましたけど、逆にやめないんだなってことがわかっていたんだと思います。小3で野球を始めた時も『自分で決めたことは最後までやりなさい』と母に教えられ、その言葉はプロになって怪我で心が折れそうな時も支えになりました。本当に感謝しています」と真摯に回答し、じっと耳を傾ける子どもたちの姿が見られました。終始温かく笑顔に満ちた雰囲気で進行したトークイベントは、松坂さんの熱い想い一つひとつが、子どもたちの心に確実に刻まれる、特別な時間となりました。

・松坂さん「子どもたちが野球に取り組む姿勢はとても刺激になりました」

今年度の野球教室を振り返り、これまでの想いを語る

クロージングでは、松坂さんが今日の練習を振り返りながら「今日は沢山アドバイスさせていただきましたが、何か一つでもみんなの心に残ってくれたら嬉しいです。野球で上達するにはグラウンドでの練習だけでなく『今やっていることがどのように自分に活かしていけるか』を考えながら日々取り組んでいって欲しいです。」と呼びかけました。また、「学校に通えたり、練習できる環境があるのは当たり前のことではありません。チームのみんなや両親など周りのサポートがあってこそですから、日々関わるみんなに感謝の気持ちを持ちながら、毎日を過ごしてほしいと思います。 」と参加した子どもたちに温かいエールを送りました。

続けて、松坂さんは、今年度一年間の野球教室を振り返りながら、「どの回でも子どもたちが聞きにきたり、練習にすぐ取り入れてくれる姿勢はとても刺激になりました。また、今年度は独立リーグの選手たちにもサポートいただき、より充実した野球教室になったと思います。」と締めくくりました。一つひとつの言葉から、野球への情熱や子どもたちへの想いが伝わり、参加した子どもたちにとってもそれぞれの夢を考えるきっかけとなる時間となりました。

・ソニー生命保険長野支社 支社長 穂満 将継よりご挨拶

「子どもたちにはぜひ今日の経験を練習に活かし、より一層の活躍を期待しています」

ソニー生命保険株式会社 長野支社 支社長の

穂満 将継が登壇し、本イベントへの想いや取り組みについて挨拶を行いました。穂満支社長は「本日は気持ちの良い天候の中、ありがとうございます。長野県内からたくさんの応募をいただき、『松坂さんのようになりたい』という熱い想いを語ってくれた方も多く、みなさんから野球に対する情熱を感じました」と述べ、子どもたちに向けては「松坂大輔さん、信濃グランセローズの選手の近くで、野球の楽しさ、面白さを学んでいって

欲しいです。ライフプランナーもサポートいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。」とコメントしました。教室の最後には「技術面だけでなく、習慣や意識して行動すること、感謝をすることも大切で、意識することで立派な選手になれると思います。子どもたちにはぜひ今日の経験を練習に活かし、より一層の活躍を期待しています」と締めの挨拶を行いました。

