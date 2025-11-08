『金子みゆ の INPUT30』パーソナリティ・金子みゆが、12月21日(日)開催「U19eスポーツ選手権2025」に出演決定！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するラジオ番組「金子みゆ の INPUT30」のパーソナリティを務め、ゲーム好きで知られる金子みゆが、12月21日(日)にGメッセ群馬で開催される「U19eスポーツ選手権2025」への出演が決定しました。番組では、出演に先立ち、事前にイベントの見どころを紹介。さらに、イベント当日の模様を番組「金子みゆ の INPUT30」内でお届けする予定です。どうぞお楽しみに。

■イベント概要■

名称：「U19eスポーツ選手権2025」

日時：令和7年12月21日（日） 10:00~18:00

場所：Gメッセ群馬 群馬県高崎市岩押町12番24号

【「U19eスポーツ選手権」とは】

eスポーツを通じた若者の戦略的思考やコミュニケーション能力の向上を図るとともに、本県のeスポーツ事業の認知を拡大させ、ブランド力向上に資することを目的としたｅスポーツ全国大会。

■番組概要■

番組名：金子みゆ の INPUT30

番組内容：インフルエンサー、歌手、女優としても活躍する金子みゆが、初めて自分のラジオに挑戦！ラジオっていったい何をすればいいの？？といった基本から、最新情報にマニアックな話題まで金子みゆ自身が“知りたい”の気持ちを大切に、まだまだ知らないさまざまなことを、リスナーのみなさんといっしょに勉強(インプット)していく番組。

パーソナリティ：金子みゆ

配信日時：毎週木曜日20時に最新回を配信

配信先：AuDee、Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、radiko podcast、YouTube podcast

番組サイト： https://audee.jp/program/show/300011784

番組メンバーシップサイト： https://kanekomiyu-input30.bitfan.id/

メッセージフォーム：https://form.audee.jp/input30/message

番組ハッシュタグ：#みゆ30

■金子みゆ プロフィール

福岡で5年間アイドルとして活動し、2023年9月に卒業。TikTokではフォロワー数220万人を超え、ダンスやコスプレ動画が大きな反響を呼び、「日本一TikTokフォロワーの多いアイドル」として一躍注目を集める。2024年、ソロアーティストとしての活動を本格的にスタート。SNSで培った感性と高い表現力を活かし、独自の音楽世界を展開。2025年1月には、日本コロムビアよりメジャーデビュー。スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のエンディングテーマを担当し、アーティストとしての活躍の幅を広げている。“Z世代の個性とトレンドを創る”を掲げるタレントプロダクション「Uniiique」に所属。音楽・SNS・ファッションなど多方面で影響力を発揮し、次世代を代表するアイコンとして注目を集めている。

オフィシャルHP：https://uniiique.jp/talent/miyu-kaneko/

各SNS：https://kanekomiyu.lnk.to/ArtistPage

TikTok: https://www.tiktok.com/@kaneko_miyu

Instagram：https://www.instagram.com/kaneko_miyu0813/

X：https://twitter.com/kaneko_miyu

YouTube：https://www.youtube.com/@kaneko_miyu

【AuDeeとは・・・】

音声プラットフォームサービスAuDee（オーディー）では、JFN系列のラジオでオンエアしている番組のスピンオフ・コンテンツから、人気アーティストのトーク。ラジオドラマ、ドキュメンタリーまで、配信オリジナル番組も続々登場。いつでも、どこでも、何度でも聴き放題です！