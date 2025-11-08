「STPR BOYS PROJECT」第5弾クリエイター発表!!新たな夢を抱く4名が集結！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表取締役：柏原真人、以下「STPR」)は、当社が活動をサポートするクリエイターコミュニティ「STPR BOYS PROJECT」(以下「BOYS」)において、第5弾となるクリエイターの加入を発表いたしました。

「STPR BOYS PROJECT」は、新たにSTPR所属のアイドルグループまたはアーティストとしてのデビューを目指す、新規クリエイターが集うクリエイターコミュニティとして、2024年1月にプロジェクトを始動。同年7月には第1弾のメンバーが発表され、本格的な活動がスタートしました。

以降、BOYSメンバー(BOYSとして活動するメンバーの総称)は、さまざまなジャンルで配信活動を展開。活動初期の2024年9月には、チャンネル登録者数10万人の達成を目標に掲げ、1か月間にわたりショート動画の毎日投稿や生配信などに挑戦し、見事目標を達成しました。

2025年4月には、BOYSから7名が2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」としてデビュー。同年8月にはSTPR BOYSとして初のワンマンライブを開催し、満員の会場を沸かせました。その大きな反響を受け、わずか数か月後の11月3日(月・祝)には追加公演も実現。公演の最後には、第5弾となる新クリエイターの加入が発表されました(※メンバーは11月7日(金)に発表)。

この度加入したクリエイターは、青鹿ヒナタ・いりやま・かえくん・こあの4名。新たな個性を持つ彼らも、仲間でありライバルでもあるBOYSメンバーと互いに刺激を与え合いながら、日々成長を重ねてまいります。リスナーの皆さまに“楽しい”を届け続け、人気クリエイターを目指す彼らの今後の活動にぜひご注目ください。

■STPR BOYS 第5弾クリエイター紹介(五十音順)

青鹿ヒナタ

＜自己紹介＞

僕の歌やパフォーマンスを通してみなさんの光になります！

＜意気込み・メッセージ＞

改めまして、この度STPR BOYS PROJECT第5弾メンバーとして加入させていただく、青鹿ヒナタと申します。

物心がついたときから、僕の夢は

「大きなステージでたくさんの人に、同じ空間で、僕の気持ちをパフォーマンスや言葉を通して伝えたい」「自分の表現するものが誰かの光になりたい」ということでした。

何度か諦めかけて、別の夢を探そうとしても

心の底にあるこの夢がなくなることはなく、そんな中このオーディションに出会って、今こうして自分の中でのとても大きな一歩を踏み出しました。

SNSでの活動歴もほぼなく、僕のことを知らない人ばかりだと思いますが、僕らしい表現でたくさんの人の心に届く活動をしていきたいです。これからBOYSの一員として素敵な仲間たちと切磋琢磨して活動していきます。

ぜひあのステージで、僕の夢の続きを一緒にみにいきましょう。

X：https://x.com/aogahinata_pyon

ツイキャス：https://twitcasting.tv/aogahinata_pyon

いりやま

＜自己紹介＞

声優・芸人・2.5次元俳優として活動していた元プロ野球選手です。

ポケカショップの店長もやってます。

私は何者なんでしょうか？

＜意気込み・メッセージ＞

お初にお目にかかります。

いりやまです。

この度、STPR BOYSの新メンバーとして活動させていただく運びとなりました。

簡単に自己紹介しますと、声優・芸人・2.5次元俳優として活動していた元プロ野球選手で、ポケカショップの店長もやってます。

既に肩書きが渋滞しておりますが、新たにSTPR BOYSという最強の肩書きが加わりました。

しかしながら、芸能活動は経験してきましたが、Vの活動は初めてです。

今これを読んでいるあなたには、右も左も上も下も分からないいりやまと共に、前を向いて歩んでいく責任があります。

今推せば最古参とはよく言ったものですが、まじでそれです。

オープニングスタッフ大募集してます。

応援の程よろしくお願いいたします。

X： https://x.com/irichan24

ツイキャス：https://ja.twitcasting.tv/irichan24

かえくん

＜自己紹介＞

かわいくてもちっとまるいイラストを描く水色のねこ🐾

ツイキャスとYouTubeメインで歌と配信をしながら活動中！あるじ募集中ﾆｬｯ！！

＜意気込み・メッセージ＞

はじめまして！『かえくん』といいます！

もしかしたらどこかで見かけたことがあるかもしれませんが、丸くてもっちりした、ゆる～い雰囲気のキャラを描きながら、歌ったり配信したりしています

最初はびっくりしたり、受け入れづらいと感じる方もいるかもしれません。

でもこれから少しずつでもいいので、「かえくん」という存在を知ってもらえたら嬉しいです！

昔から大好きで憧れていたSTPRさんのもとで活動できること、本当に幸せに思っています。

同時に、大きな看板を背負う責任をしっかり胸に刻んで、全力で走り続けます！

これからどうぞよろしくお願いします！！

X：https://x.com/kaekunneko

ツイキャス：https://twitcasting.tv/kaekunneko

こあ

＜自己紹介＞

STPRBOYS最年少のイケショタ紫！主にツイキャスやYouTubeで活動しています！今推せば古参になれる新人歌い手は僕です！

＜意気込み・メッセージ＞

STPRBOYS最年少として所属しました！主にツイキャス・YouTubeでの動画投稿や歌ってみた投稿、配信活動を行います！やっと掴み取れたこのチャンスを無駄にせず、「誰かを笑顔にする」をモットーに全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします！

X：https://x.com/xx_abc000

ツイキャス：https://ja.twitcasting.tv/xx_abc000/broadcaster

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/